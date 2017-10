Ultima ora

20:12Calcio: Genoa, Perin “ci sta girando tutto male”

(ANSA) - FERRARA, 29 OTT - "In questa fase ci sta girando tutto male, diamo tutti noi stessi al 100% ma non basta. La Spal si è chiusa dietro, ci ha fatto un tiro in porta e ci ha fregati. Prima c'era stata una sola squadra in campo, il Genoa, e non ha sfruttato le occasioni". E' grande il rammarico di Mattia Perin per la sconfitta del suo Genoa a Ferrara, cosi' come quello del suo allenatore, Ivan Juric. "Abbiamo avuto almeno cinque occasioni da rete e al primo errore nostro abbiamo preso gol. Da domani penseremo al derby, ora dobbiamo ancora metabolizzare la sconfitta. La classifica è brutta ma la squadra ha giocato come doveva, non ha concesso praticamente niente alla Spal. Facciamo degli errori e dobbiamo migliorare ma mi è difficile commentare sconfitte del genere".

20:08Catalogna: Girona-Real Madrid, allo stadio cori ‘libertad’

(ANSA) - GIRONA (SPAGNA), 29 OTT - Cori 'libertad' si sono levati nel corso del primo tempo della partita di Liga tra Girona e Real Madrid, partita per la quale, dopo quanto sta succedendo in Catalogna, erano state disposte severe misure di sicurezza. Nonostante questo, il bus del Real Madrid era stato accolto con affetto da molti tifosi, con sventolii di sciarpe e bandiere, mentre all'interno dello stadio, a parte i cori, non ci sono stati finora problemi particolari. Girona è la città catalana di cui è originario il presidente della Catalogna Carles Puigdemont, e anche per questo si temevano incidenti.

20:06Calcio: Semplici, oggi la Spal ha badato al sodo

(ANSA) - FERRARA, 29 OTT - Una vittoria preziosa, che fa scalare posizioni e crescere l'autostima. E poco importa se nella sfida del Mazza col Genoa la Spal è forse stata meno bella di altre occasioni. Leonardo Semplici, tecnico spallino, ha di che gioire: "Tante volte avevamo ricevuto complimenti senza punti, oggi abbiamo badato più al sodo e siamo molto soddisfatti. Ringrazio i giocatori, penso che abbiano fatto una buona partita, molto attenta. Ad esultare per la seconda vittoria stagionale è anche il presidente Walter Mattioli. "Abbiamo sofferto come sempre in questo campionato - ha detto - ma abbiamo ottenuto un successo importantissimo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Ho visto in campo una grande Spal che ha interpretato al meglio la sfida".

20:06Liga: Real Madrid affonda a Girona, Barca si stacca a +8

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Un ko inatteso, per certi versi 'storico' e per di più in Catalogna: il Real Madrid cade sul campo della neopromossa Girona (non accadeva dal 1990 che il Real perdeva contro una matricola) e permette al Barcellona di 'staccarsi' a +8 nella classifica della Liga. All' 'Estadi Montilivi' è andato in scena un match combattutissimo in campo ed elettrico sugli spalti, per via della delicata situazione catalana (di Girona è originario il presidente della Catalogna Carles Puigdemont), con la squadra di Cristiano Ronaldo accolta in campo dai cori 'libertad' e blindatissime misure di sicurezza. Una sconfitta pesante per i campioni di Spagna e d'Europa che forse hanno preso sotto gamba un match che pure si era incanalato sul giusto binario grazie al gol di Isco dopo 12'. Ma nella ripresa la situazione si ribalta nel giro di 5 minuti con le reti di Stuani (9') e Portu (14'). Un uno-due pesante che lascia il Real a 20 punti in classifica, contro i 28 del Barcellona che aveva vinto nell'anticipo di ieri.

20:06Scuola: Fedeli, concorsi nel 2017 e all’inizio del 2018

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Facciamo un concorso nel 2017. E anticipiamo il concorso del 2018: invece di farlo alla fine, lo facciamo all'inizio del 2018 perché vogliamo superare il precariato". Lo dice il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, dal palco della conferenza programmatica del Partito democratico, in corso a Pietrarsa, riferendosi ai già annunciati concorsi per docenti. Altri concorsi sono in programma per dirigenti scolastici e Dsga. E alcuni giorni fa il ministro ha detto di non essersi "dimenticata della scuola d'infanzia e primaria, ne' del personale Ata". Infine a Pietrarsa, Fedeli ha parlato di permessi legati a motivi di salute. "Chi ha diritto effettivamente alla legge 104 è giusto che ce l'abbia. Ma noi siamo, in questo anno scolastico, per combattere tutti gli abusi di chi abusa della legge 104, perché altrimenti chi ne ha diritto viene penalizzato", ha concluso, riferendosi all'alto numero di certificati 104/92 concentrati in alcune province italiane.

19:59Maltempo nell’Europa Centrale, 5 morti e case scoperchiate

(ANSA) - BERLIN0, 29 OTT - Alberi abbattuti, case scoperchiate, cinque morti e numerosi feriti. Il maltempo e soprattutto il vento molto forte fino a 180 km all'ora stanno creando problemi in tutta l'Europa centrale, dalla Repubblica Ceca alla Polonia, dalla Germania fino all'Austria. Centinaia di abitazioni sono rimaste senza elettricità e difficoltà sono state registrate su strade e reti ferroviarie. Un volo Lufthansa in arrivo da Houston a Francoforte è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Stoccarda. In Polonia due uomini sono stati uccisi da alberi crollati sulle loro auto. Due morti anche in Repubblica Ceca sempre in seguito alla caduta di alberi sradicati dal vento. Il quinto decesso nel nord della Germania, dove un campeggiatore di 63 anni è finito in mare ed è annegato.

19:54Calcio: Napoli, Mertens ‘sentiamo possibilità di vincere’

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Napoli favorito per lo scudetto? Ci sono anche le altre squadre. Stiamo giocando molto bene ma anche le altre stanno vincendo con un gioco meno bello. Dobbiamo continuare così. La squadra sente la possibilità di poter vincere, dobbiamo crederci tutti i giorni". Queste le parole dell'attaccante del Napoli Dries Mertens dopo la vittoria sul Sassuolo. "Stiamo facendo molto bene e lo possiamo fare anche perché giochiamo un calcio incredibile a partire dai difensori - ha detto parlando del gran rendimento del tridente d'attacco -. Non giochiamo mai la palla lunga e questa è un'ottima cosa. Dobbiamo essere sempre positivi. Oggi siamo stati meno brillanti ma abbiamo preso comunque i tre punti".