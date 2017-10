Ultima ora

21:30Calcio: serie B, Pro Vercelli-Foggia 1-4

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il Foggia si impone 4-1 a Vercelli nella sfida tra le ultime della classe in uno dei due incontri domenicali della 12/a giornata di serie B. I piemontesi sono andati in vantaggio al 9' con Raicevic, ma non hanno saputo resistere alla rimonta degli ospiti, conclusa nella sostanza già nel primo tempo grazie alle reti di Mazzeo, su rigore al 30', e di Chirico nel recupero. Nella ripresa, il Foggia ha segnato ancora con Mazzeo, sempre su rigore al 24', e con Fedato al 26'.

21:22Catalogna: premier belga esclude asilo per Puigdemont

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il primo ministro belga Charles Michel ha affermato che l'ipotesi di concedere asilo politico al presidente catalano destituito Carles Puigdemont "non è assolutamente all'ordine del giorno" del governo belga. Michel è intervenuto dopo che il suo ministro Theo Francken, membro dell'Alleanza Neo-Fiamminga Nva, aveva evocato in mattinata l'ipotesi, facendo infuriare il portavoce del Partito popolare spagnolo Esteban Gonzalez Pons, che l'ha bollata come "inaccettabile". Michel ha esortato Francken a non gettare "benzina sul fuoco" della crisi.

21:18Renzi nei panni di ‘capotreno’, come Berlusconi nel 2009

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Matteo Renzi che parla da 'capotreno' ai passeggeri del suo treno Pd, dopo la conferenza di Napoli, ricorda un po' cosa fece Silvio Berlusconi, nel marzo 2009, quando, a bordo del primo Freccia Rossa tra Roma e Milano, con tanto di cappello in testa, interpretò il ruolo del 'presidente ferroviere'. Oggi, il leader dem ha impugnato il microfono per comunicare ai passeggeri a bordo l'andamento del viaggio. "Gentili clienti, vi ringrazio per aver scelto il treno del Pd. Arriverà con 25 minuti di anticipo e questo conferma che il Pd è sempre avanti. Vi ringrazio per aver scelto il treno del Pd. Vi sarò ancora più grato se lo farete nel marzo del 2018". Era il marzo del 2009, invece, quando Berlusconi, all'epoca premier, inaugurò la linea di alta velocità Freccia Rossa, tre ore di viaggio tra Roma e Milano. E disse divertito: "Qui abbiamo il computer, più difficile è guidare il Paese. Sono stato presidente operaio, presidente-imprenditore, non avrei mai immaginato di diventare presidente-ferroviere".

21:15Islanda: voto, 8 partiti in parlamento, difficile coalizione

(ANSA) - REYKJAVIK, 29 OTT - L'Islanda esce dalle urne con un parlamento frammentato, una difficile coalizione di governo da formare e la probabilità di un esecutivo guidato dai Verdi di sinistra che escluda i conservatori, che conservano la maggioranza relativa ma non i numeri per governare l'isola atlantica con 330.000 abitanti. Doveva essere il voto della stabilità dopo le divisioni, gli scandali seguiti alla crisi del decennio scorso: ma le elezioni politiche tenutesi ieri, le terze in 4 anni, hanno fatto entrare nell'emiciclo di Reykjavik (Althing, che ha 63 scranni) per la prima volta, malgrado lo sbarramento al 5%, ben 8 partiti. La coalizione uscente perde 12 seggi. Il conservatore Partito dell'Indipendenza del premier uscente Bjarni Benediktsson resta primo col 25% pur perdendo 6 dei 21 seggi che aveva. Secondo gli analisti, sarà più facile ai Verdi di sinistra della 41enne Katriin Jakobsdottir, al secondo posto con il 17%, formare con una coalizione di centro-sinistra con 4 o 5 partiti, tutti finora all'opposizione.

21:11Bergamini: nuova perizia, “morte per soffocamento”

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 29 OTT - Sarebbe morto per soffocamento Donato Denis Bergamini, il calciatore trovato cadavere nel 1989, sotto un camion sulla statale 106 Ionica all'altezza di Roseto Capo Spulico (Cosenza). Dopo 28 anni l'esito della super perizia medico-legale disposta dal gip del tribunale di Castrovillari sul cadavere del calciatore del Cosenza contribuirebbe a dare nuovo impulso ad una vicenda ancora non chiarita. Un risultato quello del nuovo sofisticato esame autoptico che, come riporta il Quotidiano del Sud, "non collima con la tesi del suicidio sotto il camion in corsa e rafforza, invece, l'esito della consulenza del Ris di Messina, incompatibile con l'ipotizzato decesso causato dall'impatto con l'autocarro in movimento". La salma di Denis Bergamini - la cui morte, avvenuta il 19 novembre del 1989 venne attribuita al gesto volontario di togliersi la vita - è stata riesumata lo scorso luglio dopo la riapertura dell'inchiesta da parte del Procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla.

21:04Basket: serie A, Bologna-Venezia 87-88

(ANSA) - BOLOGNA, 29 OTT - La Virtus ha perso l'imbattibilità casalinga contro i campioni d'Italia di Venezia che, sempre sotto (dopo il 3-8 iniziale) hanno sempre inseguito, raggiunto l'82-82 a 3'31" dalla fine poi, in un testa a testa da batticuore, hanno sfruttato gli errori di Alessandro Gentile (anche ai liberi) e di Aradori per imporsi di misura (87-88 il risultato finale). Nel primo tempo la Virtus era partita forte, toccando +17 (43-26 e 45-28) ma non ha 'ucciso' la partita e Venezia ha cominciato inesorabilmente a rimontare, con il -8 della pausa poi rimanendo sempre a due possessi di distanza. In una partita molto fisica che è stata spesso un tiro a segno, Venezia ha distribuito meglio gli sforzi, con Johnson (19 punti con 7/11) e Peric (18 con 8/11) su tutti, oltre al concreto Orelik. Bologna è vissuta sugli sprazzi delle sue bocche da fuoco Alessandro Gentile (19 con 8/17) e Aradori (18 con 7/13), oltre alla verve di Lawson (16 punti con 8/10 e 7 rimbalzi) che però ha pagato i falli.

20:57Siria: bombe Damasco su enclave ribelli

(ANSA) - BEIRUT, 29 OTT - Almeno 11 civili sono stati uccisi e le lezioni in una scuola sono state violentemente interrotte oggi in seguito a bombardamenti compiuti dai governativi in tre sobborghi della periferia di Damasco controllata dai ribelli. Lo hanno riferito attivisti dell'opposizione. Secondo l'Osservario siriano dei diritti umani che ha base a Londra e secondo l'Eastern Ghouta Media Center, i civili sono stati uccisi nei distretti di Saqba e Hamouriyah. Tra loro vi sono anche due donne e un bambino. La scuola che ha rischiato di essere centrata dalle bombe si trova nella stessa zona, nel villaggio di Kfar Batna. In un video si vedono i bambini nel panico che escono di corsa nelle strette viuzze circostanti la scuola e fuggono urlando e piangendo cercando riparo. Secondo un residente, almeno sei bambini sono rimasti feriti.