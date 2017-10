Ultima ora

22:07Turchia: arrestati 61 presunti membri Isis, sequestrate armi

(ANSA) - ANKARA, 29 OTT - Almeno 61 presunti membri dell'Isis sono stati arrestati stamane in Turchia dopo un blitz della polizia in due città. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca Anadolu. Le operazioni delle unità dell'antiterrorismo sono scattate a Bursa, nel nordovest della Turchia, dove la polizia ha arrestato 39 persone, di cui 28 di origini siriane e due dell'Azerbaigian. Otto degli arrestati sono minorenni. Nelle prime ore del mattino, la polizia ha fermato 22 persone nella provincia di Erzurum, nel nordest del Paese. Gli agenti hanno anche sequestrato diversi armi, munizioni e documenti nel blitz.

22:04Al Tindari Rally vittoria di Riolo-Rappa

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Salvatore (Totò) Riolo e Gianfranco Rappa portacolri CST Sport su Mitsubishi EVO X, di gruppo N4, hanno dominato le sei prove speciali e vinto il 3° Tindari Rally, gara che si è svolta nei dintorni di Patti, organizzata dalla Scuderia CST Sport e valida quale penultimo round di Campionato Siciliano Rally. La giornata di pieno sole ed una piacevole temperatura hanno favorito l'afflusso di diverse migliaia di spettatori sui Monti Nebrodi, ai parchi assistenza ed all'arrivo sul lungomare di Patti Marina. Una grande sfida sul filo dei centesimi di secondo ha infiammato il rally per la top five ed in particolare per le piazze d'onore sul podio, conclusa la fotofinish. Seconda posizione per per il giovane equipaggio di casa della scuderia organizzatrice formato da Alessandro Casella con David Arlotta alle note per la prima volta sulla Renault New Clio R3 curata dalla BR Sport. Terzo il giovane ennese Alessio Di Franco, sempre più convincente al volante della Renault Clio Williams

21:30Calcio: serie B, Pro Vercelli-Foggia 1-4

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il Foggia si impone 4-1 a Vercelli nella sfida tra le ultime della classe in uno dei due incontri domenicali della 12/a giornata di serie B. I piemontesi sono andati in vantaggio al 9' con Raicevic, ma non hanno saputo resistere alla rimonta degli ospiti, conclusa nella sostanza già nel primo tempo grazie alle reti di Mazzeo, su rigore al 30', e di Chirico nel recupero. Nella ripresa, il Foggia ha segnato ancora con Mazzeo, sempre su rigore al 24', e con Fedato al 26'.

21:22Catalogna: premier belga esclude asilo per Puigdemont

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il primo ministro belga Charles Michel ha affermato che l'ipotesi di concedere asilo politico al presidente catalano destituito Carles Puigdemont "non è assolutamente all'ordine del giorno" del governo belga. Michel è intervenuto dopo che il suo ministro Theo Francken, membro dell'Alleanza Neo-Fiamminga Nva, aveva evocato in mattinata l'ipotesi, facendo infuriare il portavoce del Partito popolare spagnolo Esteban Gonzalez Pons, che l'ha bollata come "inaccettabile". Michel ha esortato Francken a non gettare "benzina sul fuoco" della crisi.

21:18Renzi nei panni di ‘capotreno’, come Berlusconi nel 2009

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Matteo Renzi che parla da 'capotreno' ai passeggeri del suo treno Pd, dopo la conferenza di Napoli, ricorda un po' cosa fece Silvio Berlusconi, nel marzo 2009, quando, a bordo del primo Freccia Rossa tra Roma e Milano, con tanto di cappello in testa, interpretò il ruolo del 'presidente ferroviere'. Oggi, il leader dem ha impugnato il microfono per comunicare ai passeggeri a bordo l'andamento del viaggio. "Gentili clienti, vi ringrazio per aver scelto il treno del Pd. Arriverà con 25 minuti di anticipo e questo conferma che il Pd è sempre avanti. Vi ringrazio per aver scelto il treno del Pd. Vi sarò ancora più grato se lo farete nel marzo del 2018". Era il marzo del 2009, invece, quando Berlusconi, all'epoca premier, inaugurò la linea di alta velocità Freccia Rossa, tre ore di viaggio tra Roma e Milano. E disse divertito: "Qui abbiamo il computer, più difficile è guidare il Paese. Sono stato presidente operaio, presidente-imprenditore, non avrei mai immaginato di diventare presidente-ferroviere".

21:15Islanda: voto, 8 partiti in parlamento, difficile coalizione

(ANSA) - REYKJAVIK, 29 OTT - L'Islanda esce dalle urne con un parlamento frammentato, una difficile coalizione di governo da formare e la probabilità di un esecutivo guidato dai Verdi di sinistra che escluda i conservatori, che conservano la maggioranza relativa ma non i numeri per governare l'isola atlantica con 330.000 abitanti. Doveva essere il voto della stabilità dopo le divisioni, gli scandali seguiti alla crisi del decennio scorso: ma le elezioni politiche tenutesi ieri, le terze in 4 anni, hanno fatto entrare nell'emiciclo di Reykjavik (Althing, che ha 63 scranni) per la prima volta, malgrado lo sbarramento al 5%, ben 8 partiti. La coalizione uscente perde 12 seggi. Il conservatore Partito dell'Indipendenza del premier uscente Bjarni Benediktsson resta primo col 25% pur perdendo 6 dei 21 seggi che aveva. Secondo gli analisti, sarà più facile ai Verdi di sinistra della 41enne Katriin Jakobsdottir, al secondo posto con il 17%, formare con una coalizione di centro-sinistra con 4 o 5 partiti, tutti finora all'opposizione.

21:11Bergamini: nuova perizia, “morte per soffocamento”

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 29 OTT - Sarebbe morto per soffocamento Donato Denis Bergamini, il calciatore trovato cadavere nel 1989, sotto un camion sulla statale 106 Ionica all'altezza di Roseto Capo Spulico (Cosenza). Dopo 28 anni l'esito della super perizia medico-legale disposta dal gip del tribunale di Castrovillari sul cadavere del calciatore del Cosenza contribuirebbe a dare nuovo impulso ad una vicenda ancora non chiarita. Un risultato quello del nuovo sofisticato esame autoptico che, come riporta il Quotidiano del Sud, "non collima con la tesi del suicidio sotto il camion in corsa e rafforza, invece, l'esito della consulenza del Ris di Messina, incompatibile con l'ipotizzato decesso causato dall'impatto con l'autocarro in movimento". La salma di Denis Bergamini - la cui morte, avvenuta il 19 novembre del 1989 venne attribuita al gesto volontario di togliersi la vita - è stata riesumata lo scorso luglio dopo la riapertura dell'inchiesta da parte del Procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla.