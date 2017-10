Ultima ora

23:54Pallavolo: Superlega, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Risultati della 4/a giornata di andata della Superlega di pallavolo: Diatec Trentino - BCC Castellana 3-1 (ieri) Sir Safety Perugia - Revivre Milano 3-0 Azimut Modena - Wixo Piacenza 3-0 Gi Group Monza - Callipo Vibo Valentia 1-3 Bunge Ravenna - Biosì Indexa Sora 3-0 Taiwan Latina - Lube Civitanova 3-0 Kioene Padova - Calzedonia Verona 2-3 - Classifica: Modena e Perugia 12; Ravenna e Trentino 7; Civitanova e Latina 6; Milano 5; Verona, Piacenza, Padova e Vibo Valentia 4; Castellana e Monza 3; Sora 1.

23:44Basket: serie A, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Risultati della 5/a giornata della serie A di basket: Sidigas Avellino - Red October Cantù 86-71 (ieri) Betaland Capo d'Orlando - Fiat Torino 70-73 VL Pesaro - Vanoli Cremona 68-79 Banco di Sardegna Sassari - EA7 Armani Milano 90-69 Segafredo Bologna - Umana Venezia 87-88 Happy Casa Brindisi - Germani Brescia 69-78 Openjobmetis Varese - The Flexx Pistoia 81-73 Dolomiti Trentino - Grissin Bon Reggio Emilia 91-69 - Classifica: Brescia e Venezia 10; Avellino, Milano e Torino 8; Bologna e Sassari 6; Varese, Cantù, Cremona, Trentino e Pistoia 4; Pesaro e Capo d'Orlando 2; Brindisi e Reggio Emilia 0.

23:33Carceri:2 evasi da Barcellona Pozzo di Gotto, catturati

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Due detenuti sono evasi in serata dalla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ma sono stati subito catturati. I due sono stati presi a poca distanza dalla struttura carceraria. Lo si apprende da fonti del Dap. I due reclusi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero scavalcato il muro di cinta cercando di raggiungere a piedi la vicina autostrada Palermo-Messina ma sono stati bloccati, uno dalla polizia e l'altro dai carabinieri. Gli evasi, entrambi stranieri, sono un tunisino di 29 anni e un ghanese di 20, detenuti per reati minori. "Sono gravi due evasioni, e cinque detenuti scappati nel giro di poche poche ore" commenta il sindacato di polizia Sappe. riferendosi all' evasione di ieri di tre detenuti dal carcere di Favignana che hanno fatto perdere le loro tracce.

23:14F1:Messico, Hamilton è mondiale, Vettel inutile rimonta

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo piloti di F1. Il britannico della Mercedes ha chiuso al 9/o posto il Gp del Messico, ma in virtù del 4/o posto di Sebastian Vettel è irraggiungibile in classifica (+56 punti) a due gare dal termine della stagione. La gara è stata vinta da Max Verstappen davanti a Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari). Vettel e Hamilton, 'poleman' e terzo tempo in qualifiche, sono stati protagonisti di una collisione al via che li ha fatti ripartire rispettivamente terz'ultimo e ultimo. A fine gara Vettel ha applaudito il neo campione del mondo e gli si è accodato nel giro d'onore.

22:53Calcio: Torino-Cagliari, Belotti in campo dal primo minuto

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Andrea Belotti in campo dal primo minuto. Questa una delle novità di formazione per il Torino di Sinisa Mihajlovic, impegnato in casa contro il Cagliari. Il tecnico granata, oltre a schierare il suo centravanti, assente dal 2-2 casalingo con il Verona del 1 ottobre, torna al 4-3-3, proponendo in avanti Iago Falque e Ljajic esterni e relegando in panchina il deludente, fino a oggi, Niang. A centrocampo Valdifiori regista affiancato da Baselli e Acquah, mentre in difesa torna Ansaldi sulla sinistra. Lopez sceglie per il suo Cagliari Pavoletti e Farias in attacco, supportati da Joao Pedro nel ruolo di trequartista.

22:49Calcio: Veretout minaccioso con raccattapalle Crotone

(ANSA) - CROTONE, 29 OTT - Finale concitato allo stadio Ezio Scida dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Maresca per Crotone-Fiorentina. In un video che è stato postato su Facebook da un tifoso che si trovava nel settore della tribuna coperta si vede il calciatore della Fiorentina Veretout andare minaccioso verso un raccattapalle tentando di alzargli le mani. Il tutto sotto gli occhi delle forze di polizia presenti sul terreno di gioco, che hanno fermato il calciatore e hanno segnalato l'accaduto alla Procura federale della Figc. Dopo aver salutato i tifosi viola presenti allo Scida, Venetout ha regalato la sua maglia a un ragazzo che era sugli spalti della tribuna coperta.

22:45Calcio: De Laurentiis, Napoli quest’anno 3 volte ‘cazzuto’

(ANSA) NAPOLI, 29 OTT - "Il Napoli di quest'anno ha tre C: cazzuto, cazzuto, cazzuto". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che questa sera ha partecipato a "Cibo a regola d'arte" la manifestazione gourmet organizzata dal Corriere della Sera a Napoli. "Oggi allo stadio - ha detto il patron azzurro - c'erano 53.600 tifosi per essere precisi. Mi aspetto un San Paolo strapieno mercoledì per il Manchester, ci porta fortuna. Speriamo di continuare a regalare ai nostri tifosi gioco serio e divertente". Poi ha parlato di Sarri: "La sua bellezza è che è un uomo serissimo ma che fa divertire i suoi ragazzi. La strada del bel gioco è pericolosa, qualche volta bisogna fare di necessità virtù ma Sarri è così, vuole tutto, è immenso". Sullo scudetto: "Non esiste solo quello, esiste anche la soddisfazione di esprimere ciò che altri invidiano. E poi basta un incidente per perdere". Ultimo passaggio sul mercato di gennaio con l'obiettivo Chiesa: "Chiesa? Non me lo vendono, Della Valle rischierebbe di farsi ammazzare".