Ultima ora

00:57Calcio: Cairo, Toro ha vinto con Calvarese, capita raramente

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Il mio abbraccio con Mihajlovic? E' stato leale e di stima, non ho mai pensato di esonerare il tecnico. Siamo al settimo posto con Fiorentina e Milan". Al termine della sfida contro il Cagliari, il presidente del Torino Urbano Cairo parla del suo rapporto con il tecnico. "Il gruppo ha grande stima dell'allenatore - aggiunge Cairo -, è compatto e si è visto anche prima non soltanto in questa circostanza. Quest'anno si è perso il derby male, giocando in dieci uomini, e quella partita con il Verona che ci ha creato dei problemi per il pareggio a sette minuti dalla fine, la reazione nervosa è stata importante ma anche la disposizione diversa in campo ci ha aiutato". Poi una 'stilettata': "per noi quando vinciamo con Calvarese arbitro vale il doppio, è una cosa che ci capita raramente". Cairo è soddisfatto anche perché "vedere un Torino offensivo è una cosa che a me piace molto, ma anche una squadra che ha il così detto cuore Toro fa sempre piacere. Dobbiamo continuare a far bene nelle prossime partite".

00:37Calcio: Torino-Cagliari 2-1, granata vincono in rimonta

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Il Torino batte il Cagliari per 2-1 nel posticipo dell'11/a giornata di serie A, e Sinisa Mihajlovic salva la panchina. I granata vincono in rimonta perché ad andare in vantaggio sono gli ospiti, al 30' pt con Barella. Dieci minuti dopo arriva il pareggio di Iago Falque. Nella ripresa la rete decisiva di Obi, entrato poco prima al posto di Acquah.

00:30F1:Messico,Vettel amaro ‘Hamilton migliore, titolo meritato’

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - ''Ad essere onesti non credo sia importante parlare di altro. Oggi è il giorno di Lewis, bisogna fargli i complimenti, è stato il migliore e per noi è stata una delusione''. Sebastian Vettel è deluso dopo il Gran Premio del Messico e allo stesso tempo fa i complimenti al suo rivale che ha conquistato il quarto titolo: ''non sarebbe giusto parlare di altre cose, sono giù. So che il team sta lavorando sodo e io mi aspetto di dare il doppio. Avrei potuto fare meglio - aggiunge Vettel a sky - ma non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e non sono dell'umore adatto per dire che tutto è bello e positivo. E' stata una annata un po' difficile ma a volte le cose vanno così e la fortuna non ci ha aiutato'' L'altro ferrarista Kimi Raikkonen racconta la sua gara: "Il mio scatto al via non è stato negativo, poi ero nella mischia e quelli che mi stavano dietro mi hanno superato. Ho avuto pazienza e ho cercato di rimontare, avevamo velocità per migliorare ma non sono troppo contento del risultato finale".

23:54Pallavolo: Superlega, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Risultati della 4/a giornata di andata della Superlega di pallavolo: Diatec Trentino - BCC Castellana 3-1 (ieri) Sir Safety Perugia - Revivre Milano 3-0 Azimut Modena - Wixo Piacenza 3-0 Gi Group Monza - Callipo Vibo Valentia 1-3 Bunge Ravenna - Biosì Indexa Sora 3-0 Taiwan Latina - Lube Civitanova 3-0 Kioene Padova - Calzedonia Verona 2-3 - Classifica: Modena e Perugia 12; Ravenna e Trentino 7; Civitanova e Latina 6; Milano 5; Verona, Piacenza, Padova e Vibo Valentia 4; Castellana e Monza 3; Sora 1.

23:44Basket: serie A, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Risultati della 5/a giornata della serie A di basket: Sidigas Avellino - Red October Cantù 86-71 (ieri) Betaland Capo d'Orlando - Fiat Torino 70-73 VL Pesaro - Vanoli Cremona 68-79 Banco di Sardegna Sassari - EA7 Armani Milano 90-69 Segafredo Bologna - Umana Venezia 87-88 Happy Casa Brindisi - Germani Brescia 69-78 Openjobmetis Varese - The Flexx Pistoia 81-73 Dolomiti Trentino - Grissin Bon Reggio Emilia 91-69 - Classifica: Brescia e Venezia 10; Avellino, Milano e Torino 8; Bologna e Sassari 6; Varese, Cantù, Cremona, Trentino e Pistoia 4; Pesaro e Capo d'Orlando 2; Brindisi e Reggio Emilia 0.

23:33Carceri:2 evasi da Barcellona Pozzo di Gotto, catturati

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Due detenuti sono evasi in serata dalla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ma sono stati subito catturati. I due sono stati presi a poca distanza dalla struttura carceraria. Lo si apprende da fonti del Dap. I due reclusi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero scavalcato il muro di cinta cercando di raggiungere a piedi la vicina autostrada Palermo-Messina ma sono stati bloccati, uno dalla polizia e l'altro dai carabinieri. Gli evasi, entrambi stranieri, sono un tunisino di 29 anni e un ghanese di 20, detenuti per reati minori. "Sono gravi due evasioni, e cinque detenuti scappati nel giro di poche poche ore" commenta il sindacato di polizia Sappe. riferendosi all' evasione di ieri di tre detenuti dal carcere di Favignana che hanno fatto perdere le loro tracce.

23:14F1:Messico, Hamilton è mondiale, Vettel inutile rimonta

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo piloti di F1. Il britannico della Mercedes ha chiuso al 9/o posto il Gp del Messico, ma in virtù del 4/o posto di Sebastian Vettel è irraggiungibile in classifica (+56 punti) a due gare dal termine della stagione. La gara è stata vinta da Max Verstappen davanti a Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari). Vettel e Hamilton, 'poleman' e terzo tempo in qualifiche, sono stati protagonisti di una collisione al via che li ha fatti ripartire rispettivamente terz'ultimo e ultimo. A fine gara Vettel ha applaudito il neo campione del mondo e gli si è accodato nel giro d'onore.