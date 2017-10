Ultima ora

14:39F.1: Hamilton festeggia a Miami titolo Mondiale

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Si è conclusa all'alba la festa con cui uno scatenato Lewis Hamilton ha commemorato in una discoteca di Miami, il 'Liv', la conquista del quarto titolo mondiale di F1. Come documentato dallo stesso Hamilton sui social, il pilota britannico della Mercedes era in compagnia di familiari, in particolare il figlioccio Hiero e la madre Carmen che lo aveva seguito dal vivo nel gp del Messico, e amici. Hamilton era partito in elicottero direttamente dal circuito 'Fratelli Rodriguez' e poi nell'aeroporto di Città del Messico si era imbarcato su un jet privato con destinazione Florida, non prima di aver postato anche un selfie che lo ritraeva assieme ai giornalisti che avevano partecipato alla conferenza stampa del post-gran premio del Messico.

14:38Russiagate: Nyt, Manafort invitato a costituirsi

(ANSA) - NEW YORK, 30 OTT - A Paul Manafort, ex manager della campagna di Donald Trump, e Rick Gates, uomo d'affari legato a Trump, è stato chiesto di consegnarsi alle autorità americane nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali le accuse contro Manafort non sono chiare, anche se era sotto indagine anche per riciclaggio di denaro.

14:31Terremoto: Boldrini, passaggi mirati a evitare infiltrazioni

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 OTT - ''C'è ancora molto da fare, sarebbe sciocco nasconderlo. Pensavamo di fare prima? Si! Ma ci sono stati tre terremoti e ogni volta bisognava ricominciare. Volevamo fare prima? Si! Non ci siamo riusciti a pieno ma in ogni terremoto ci sono dei tempi''. Così la presidente della Camera Laura Boldrini, parlando all'Università di Camerino. ''Spesso la burocrazia non ci aiuta - ha aggiunto - e a volte ci sono dei passaggi necessari e mirati a non sporcare la ricostruzione con infiltrazioni mafiose o per mano di chi vuole arricchirsi con il denaro pubblico''.

14:26Incendi: Chiamparino, lotta seria, basta ‘allenatori’

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Sono stufo di quelli che si stanno scoprendo allenatori della nazionale, sbandierando soluzioni e schemi di sicuro successo: perché non ne esistono, e perché la lotta al fuoco è seria e va affrontata con competenza, non con faciloneria e improvvisazione". Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino respinge le critiche sulla gestione incendi. "Siamo in emergenza da 25 giorni - dice - e non c'è stato un danno alle persone, sono stati marginali i danni alle cose o alle infrastrutture". "Non è stata fortuna - osserva Chiamparino - ma l'abnegazione e la professionalità dei volontari e degli operatori antincendio, che sono arrivati in Piemonte da ogni parte d'Italia e che ringrazio ancora. Credo che non spetti alla politica decidere quali e quanti Canadair far alzare in volo, ma spetta alla politica metterli a disposizione, ed è quanto abbiamo fatto quando abbiamo dato piena disponibilità di budget per tutte le operazioni di soccorso, su cui devono decidere i corpi addetti".

14:25Puigdemont, almeno per ora non si chiede l’arresto

(ANSA) - MADRID, 30 OTT - Almeno per ora il procuratore generale dello Stato spagnolo, Juan Manuel Maza, non chiede l'arresto preventivo dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, dei suoi ex ministri e della presidente del Parlament Carme Forcadell, che ha denunciato per presunta 'ribellione' e 'sedizione'. Maza attenderà che gli imputati siano sentiti dal giudice per pronunciarsi su possibili misure cautelari.

14:18Calcio: Bundesliga, Werder Brema esonera Nouri

(ANSA) - BREMA (GERMANIA), 30 OTT - Il Werder Brema ha esonerato Alexander Nouri. Dopo 10 turni la squadra è penultima nella classifica della Bundesliga. Ha collezionato cinque pareggi ed altrettante sconfitte, l'ultima ieri, uno 0-3 casalingo contro l'Augusta. Allontanato anche il vice del tecnico, Markus Feldhoff. I giocatori passano sotto la direzione dell'allenatore dell'under 23, Florian Kohfeldt, che preparerà la sfida di venerdì con l'Eintracht Francoforte. Nessuna indicazione da parte del club su altre soluzioni a lungo termine per la panchina. Nella scorsa stagione Nouri aveva portato il Werder fino all'ottavo posto, dopo averlo rilevato a settembre 2016 in ultima posizione.

14:15Calcio: Genoa, per Juric fiducia a tempo

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - "Non ci sono novità". Lo ha detto l'ad del Genoa Alessandro Zarbano lasciando il centro Signorini di Pegli dopo avere incontrato l'allenatore Ivan Juric. Il tecnico rossoblù aveva lasciato Pegli poco prima senza rilasciare dichiarazioni riguardo una sua conferma o meno sulla panchina del Genoa. L'allenatore rimane in bilico dopo la sconfitta di ieri a Ferrara con la Spal che ha lasciato il Genoa terzultimo in classifica, scavalcato dalla stessa squadra emiliana. Juric dovrebbe quindi guidare il Genoa almeno fino al derby di sabato sera con la Sampdoria. Non è escluso un ritiro in vista della partita.