13:43Catalogna:Forcadell prende atto,’Parlamento è sciolto’

(ANSA) - BARCELLONA, 30 OTT - La presidente del Parlament Carme Forcadell ha preso atto questa mattina ufficialmente del fatto che il parlamento catalano "è stato sciolto" e ha annullato la convocazione della riunione settimanale domani dell'ufficio di presidenza.

13:25Migranti: 5mila fermati in Turchia nell’ultima settimana

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 OTT - Le autorità della Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 4.822 migranti e rifugiati, che cercavano di attraversare illegalmente le sue frontiere con l'Unione europea o di entrare illegalmente nel Paese. Di questi, riferisce il ministero degli Interni di Ankara, 532 sono stati intercettati in mare. Nello stesso periodo sono inoltre stati arrestati 148 sospetti trafficanti di esseri umani.

13:22Terremoto: sindaco Norcia dona pietre per ricordare sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - Pietre delle macerie di Norcia sono state donate dal sindaco Nicola Alemanno ad esponenti del mondo istituzionale, delle forze dell'ordine e delle associazioni del volontariato in occasione delle commemorazioni del terremoto di un anno fa. Iniziativa che però ha già creato qualche polemica sui social. Alemanno ha deciso di donare le piccole pietre "a ricordo delle nostre case, chiese, circoli e negozi", spiega nella motivazione ufficiale. "Tutte le nostre pietre - aggiunge poi il sindaco - rimarranno il simbolo della nostra identità e della nostra storia. Sarebbe bello che ognuno di noi, nelle nuove e sicure case che avremo - conclude Alemanno - custodisse una piccola pietra che ci ricordi sempre quello che è stato è quello che siamo". E riguardo alle polemica sui social, il sindaco, commentando con l'ANSA, si limita ad allargare le braccia e a un sorriso. (ANSA).

13:15++ Terremoto: Boldrini, problemi ci sono, non negarli ++

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 OTT - ''I problemi ci sono, non vanno negati. Ma lo spirito costruttivo di questa regione non è mai venuto meno. Le istituzioni ci sono''. Così la presidente della Camera Laura Boldrini, tornata a Camerino per l'anniversario del terremoto. ''È chiaro che ci sono anche delle lentezze, dovute a una burocrazia difficile. E capisco che c'è anche malcontento - ha aggiunto -, però in tutte le situazioni dei terremoti ci sono dei tempi fisiologici, sono stati tali anche nei precedenti sismi''.

13:14Calcio: De Zerbi, non siamo da ultimo posto

(ANSA) - BENEVENTO, 30 OTT - "Non dobbiamo mai perdere l'atteggiamento giusto. Tutti devono darmi, per l'intera gara, quanto abbiamo espresso nei primi 31 minuti del secondo tempo. Se facciamo questo non siamo affatto da ultimo posto, e questo l'ho sempre pensato. Dobbiamo lottare fino alla fine ed essere consapevoli della nostra forza. Ora recuperiamo le energie, la forma e ripartiamo da quei 31 minuti del secondo tempo". Così l'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, ritorna sulla gara casalinga dei giallorossi, travolti dalla Lazio 5-1, per l'undicesima sconfitta consecutiva. Un commento che rispecchia quello della tifoseria campana, che per lo più dà fiducia al nuovo allenatore e al presidente Oreste Vigorito, mentre non mancano critiche per l'ex allenatore Baroni e il direttore sportivo Di Somma per "l'errata campagna acquisti non all'altezza del campionato di serie A".

13:13Corea Nord: Kim visita fabbrica con moglie e sorella

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato una fabbrica di cosmetici a Pyongyang, accompagnato dalla moglie Ri Sol-ju e dalla sorella Kim Yo-jong, che raramente sono apparse in pubblico. Secondo un analista nordcoreano citato dalla Bbc, è significativo che Kim abbia scelto di apparire in pubblico con moglie e sorella: lo avrebbe fatto per enfatizzare il primato della famiglia e per ribadire che il potere nel suo Paese continuerà a tramandarsi di padre in figlio. Allo stesso tempo, Kim ha voluto mostrare al mondo che la sorella ha un ruolo sempre più importante nel Paese. Di recente, infatti, Kim Yo-jong è stata nominata membro supplente del Politburo, a suggello di un legame indissolubile con il dittatore.

13:10Tennis: ranking Atp, Nadal si conferma numero 1

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Rafael Nadal è per l'undicesima settimana al comando del ranking mondiale del tennis maschile: lo spagnolo conserva un vantaggio di 1460 punti su Roger Federer, trionfatore a Basilea, ma il forfait dello svizzero al Masters 1000 di Parigi-Bercy fa sì che l'iberico possa rimanere sul trono a fine anno. Sempre terzo lo scozzese Andy Murray, ormai nel mirino però del tedesco Alexander Zverev, che scavalca al quarto posto il croato Marin Cilic. Per il resto tutto immutato: sesta posizione per l'austriaco Dominic Thiem che precede il serbo Novak Djokovic, il bulgaro Grigor Dimitrov, lo svizzero Stan Wawrinka e il belga David Goffin. Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro: il 30enne ligure è stabile al numero 27, così come del resto Paolo Lorenzi 41/o. Scende di un gradino invece Thomas Fabbiano (n.73), mentre Andreas Seppi rimane all'85/o posto.