Ultima ora

14:13Furto provette Dna sardi: 17 avvisi di garanzia

(ANSA) - NUORO, 30 OTT - Il procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo ha chiesto la proroga delle indagini, partite con la denuncia di furto delle provette di Dna dal Parco Genos di Perdasdefogu nell'agosto 2016, e notificato 17 avvisi di garanzia nei confronti di altrettante persone responsabili a vario titolo dei reati di furto aggravato, peculato, abuso d'ufficio falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e violazione di dati relativi alla privacy. Tra gli indagati vi sono amministratori e i presidenti che si sono succeduti negli anni nella SharDna Spa e nel Parco Genos, nonché i sindaci di alcuni Comuni che avevano concesso arbitrariamente l'accesso agli uffici dell'anagrafe comunali al fine della ricerca. Le provette sottratte erano circa 25mila, sulle 230mila conservate nel Parco, appartenenti a 14mila ogliastrini, utili per lo studio di una delle popolazioni più longeve del mondo ma anche le malattie ereditarie. Erano oltre 50 gli iscritti nel registro degli indagati ma per 36 la posizione penale è stata stralciata.

14:08Chiesta incriminazione di Puigdemont per ‘ribellione’

(ANSA) - MADRID, 30 OTT - Il procuratore generale dello Stato spagnolo Juan Manuel Maza ha chiesto l'incriminazione del President catalano Carles Puigdemont e dei suoi ministri per "ribellione" e "sedizione".

14:04Terremoto: Boldrini, nessuno vuole o deve scappare

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 OTT - ''Qui c'è gente che ama questo territorio. Nessuno può scappare, nessuno deve scappare. Ma noi dobbiamo dare alle persone la possibilità di fare quello che vogliono fare, di contribuire alla ripresa del territorio''. La presidente della Camera Laura Boldrini lo ha detto nel discorso tenuto oggi all'Università di Camerino, ad un anno dalla scossa che il 30 ottobre 2016 rese inagibili molte aule e laboratori, quasi tutti riaperti pochi mesi dopo. Boldrini ha anche ricordato un anno di incontri con i terremotati e le loro delegazioni, le ''centinaia'' di lettere a cui ha risposto, le visite nei territori colpiti compiute ''ogni volta che ho potuto, perché - ha scandito - è mio dovere farlo''.

14:02Cinesi morti in incendio a Prato, tre arresti

(ANSA) - PRATO, 30 OTT - Sono stati arrestati i due cinesi, un uomo e una donna, titolari di una ditta di confezioni abusiva e la proprietaria della casa trasformata in azienda, a Vaiano (Prato), dove il 26 agosto scorso si sviluppò un incendio che provocò la morte di un uomo e una donna cinesi. Per la proprietaria il gip ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari, mentre i due cinesi sono stati accompagnati al carcere pratese della Dogaia. Le tre persone raggiunte dall' ordinanza di custodia cautelare sono accusate di omicidio colposo aggravato ed incendio colposo aggravato. Sui due proprietari della ditta pendono anche le accuse di omissioni dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Nel rogo persero la vita un uomo e una donna di 35 anni, di nazionalita' cinese. Secondo gli investigatori, nell'abitazione era stata impiantata abusivamente una ditta di confezione tessile con numerose postazioni.

14:00Tiro a volo: problemi con armi, arrestati atleti Spagna

(ANSA) - ABU DHABI, 30 OTT - Quattro componenti della nazionale spagnola di tiro a volo, reduci dalle finali di Coppa del mondo a Nuova Delhi, sono stati bloccati all'aeroporto di Abu Dhabi, dov'erano in transito, per irregolarità nei documenti relativi al trasporto delle loro armi da competizione. L'ambasciata spagnola negli Emirati Arabi si è messa al lavoro per cercare di risolvere la situazione, ma i quattro sono tuttora nello scalo, in stato di fermo. Tra loro c'è Alberto Fernandez, che ieri ha vinto la Coppa del Mondo di fossa olimpica battendo l'azzurro Daniele Resca. Lo ha rivelato lo stesso Fernandez con un tweet. A Nuova Delhi la Spagna ha vinto la Coppa anche nella gara di Fossa a coppie miste, e l'argento nella Fossa donne (oro all'azzurra Alessia Iezzi) con Fatima Galvez, che sarebbe anche lei tra i fermati.

13:55Branco pesta migrante: chiesta convalida per fermato

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La procura di Roma ha chiesto la convalida, con contestuale emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per Alessio Manzo, il diciannovenne protagonista del pestaggio, insieme con altri quattro giovani, di un cittadino bengalese di 27 anni e di un egiziano, entrambi impiegati in un ristorante del centro storico. Tentato omicidio aggravato dall'odio razziale il reato contestato a Manzo. L'aggressione è stata preceduta da una serie di insulti, secondo quanto accertato dagli inquirenti, a sfondo razziale. Nell'abitazione del 19enne sono stati trovati, durante una perquisizione, simboli fascisti. Gli investigatori vogliono approfondire anche gli eventuali legami dei cinque giovani coinvolti, tutti tifosi della Roma, con ambienti del tifo organizzato giallorosso.

13:50Europa League: a Gil Manzano Lazio-Nizza

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere Lazio-Nizza, incontro valido per la quarta giornata del girone K di Europa League, in programma allo stadio Olimpico di Roma giovedì 2 novembre con inizio alle 21.05. Lo ha indicato l'Uefa. Aek Atene-Milan (gruppo D, ore 19) sarà arbitrata dal portoghese Manuel De Sousa, mentre per Apollon Limassol-Atalanta (gruppo E, ore 19) è stato designato il lettone Andris Treimanis.