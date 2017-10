Ultima ora

14:31Terremoto: Boldrini, passaggi mirati a evitare infiltrazioni

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 OTT - ''C'è ancora molto da fare, sarebbe sciocco nasconderlo. Pensavamo di fare prima? Si! Ma ci sono stati tre terremoti e ogni volta bisognava ricominciare. Volevamo fare prima? Si! Non ci siamo riusciti a pieno ma in ogni terremoto ci sono dei tempi''. Così la presidente della Camera Laura Boldrini, parlando all'Università di Camerino. ''Spesso la burocrazia non ci aiuta - ha aggiunto - e a volte ci sono dei passaggi necessari e mirati a non sporcare la ricostruzione con infiltrazioni mafiose o per mano di chi vuole arricchirsi con il denaro pubblico''.

14:26Incendi: Chiamparino, lotta seria, basta ‘allenatori’

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Sono stufo di quelli che si stanno scoprendo allenatori della nazionale, sbandierando soluzioni e schemi di sicuro successo: perché non ne esistono, e perché la lotta al fuoco è seria e va affrontata con competenza, non con faciloneria e improvvisazione". Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino respinge le critiche sulla gestione incendi. "Siamo in emergenza da 25 giorni - dice - e non c'è stato un danno alle persone, sono stati marginali i danni alle cose o alle infrastrutture". "Non è stata fortuna - osserva Chiamparino - ma l'abnegazione e la professionalità dei volontari e degli operatori antincendio, che sono arrivati in Piemonte da ogni parte d'Italia e che ringrazio ancora. Credo che non spetti alla politica decidere quali e quanti Canadair far alzare in volo, ma spetta alla politica metterli a disposizione, ed è quanto abbiamo fatto quando abbiamo dato piena disponibilità di budget per tutte le operazioni di soccorso, su cui devono decidere i corpi addetti".

14:25Puigdemont, almeno per ora non si chiede l’arresto

(ANSA) - MADRID, 30 OTT - Almeno per ora il procuratore generale dello Stato spagnolo, Juan Manuel Maza, non chiede l'arresto preventivo dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, dei suoi ex ministri e della presidente del Parlament Carme Forcadell, che ha denunciato per presunta 'ribellione' e 'sedizione'. Maza attenderà che gli imputati siano sentiti dal giudice per pronunciarsi su possibili misure cautelari.

14:18Calcio: Bundesliga, Werder Brema esonera Nouri

(ANSA) - BREMA (GERMANIA), 30 OTT - Il Werder Brema ha esonerato Alexander Nouri. Dopo 10 turni la squadra è penultima nella classifica della Bundesliga. Ha collezionato cinque pareggi ed altrettante sconfitte, l'ultima ieri, uno 0-3 casalingo contro l'Augusta. Allontanato anche il vice del tecnico, Markus Feldhoff. I giocatori passano sotto la direzione dell'allenatore dell'under 23, Florian Kohfeldt, che preparerà la sfida di venerdì con l'Eintracht Francoforte. Nessuna indicazione da parte del club su altre soluzioni a lungo termine per la panchina. Nella scorsa stagione Nouri aveva portato il Werder fino all'ottavo posto, dopo averlo rilevato a settembre 2016 in ultima posizione.

14:15Calcio: Genoa, per Juric fiducia a tempo

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - "Non ci sono novità". Lo ha detto l'ad del Genoa Alessandro Zarbano lasciando il centro Signorini di Pegli dopo avere incontrato l'allenatore Ivan Juric. Il tecnico rossoblù aveva lasciato Pegli poco prima senza rilasciare dichiarazioni riguardo una sua conferma o meno sulla panchina del Genoa. L'allenatore rimane in bilico dopo la sconfitta di ieri a Ferrara con la Spal che ha lasciato il Genoa terzultimo in classifica, scavalcato dalla stessa squadra emiliana. Juric dovrebbe quindi guidare il Genoa almeno fino al derby di sabato sera con la Sampdoria. Non è escluso un ritiro in vista della partita.

14:13Furto provette Dna sardi: 17 avvisi di garanzia

(ANSA) - NUORO, 30 OTT - Il procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo ha chiesto la proroga delle indagini, partite con la denuncia di furto delle provette di Dna dal Parco Genos di Perdasdefogu nell'agosto 2016, e notificato 17 avvisi di garanzia nei confronti di altrettante persone responsabili a vario titolo dei reati di furto aggravato, peculato, abuso d'ufficio falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e violazione di dati relativi alla privacy. Tra gli indagati vi sono amministratori e i presidenti che si sono succeduti negli anni nella SharDna Spa e nel Parco Genos, nonché i sindaci di alcuni Comuni che avevano concesso arbitrariamente l'accesso agli uffici dell'anagrafe comunali al fine della ricerca. Le provette sottratte erano circa 25mila, sulle 230mila conservate nel Parco, appartenenti a 14mila ogliastrini, utili per lo studio di una delle popolazioni più longeve del mondo ma anche le malattie ereditarie. Erano oltre 50 gli iscritti nel registro degli indagati ma per 36 la posizione penale è stata stralciata.

14:08Chiesta incriminazione di Puigdemont per ‘ribellione’

(ANSA) - MADRID, 30 OTT - Il procuratore generale dello Stato spagnolo Juan Manuel Maza ha chiesto l'incriminazione del President catalano Carles Puigdemont e dei suoi ministri per "ribellione" e "sedizione".