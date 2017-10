Ultima ora

18:20Salvini, anche Cav a Catania? Meglio se piazza comune

(ANSA) - FAVARA (AG) 30 OTT - "Se c'è una piazza comune è meglio". Così, conversando con l'ANSA a margine di un pranzo con alcuni militanti a Favara, Matteo Salvini commenta l'ipotesi che lui e Silvio Berlusconi, giovedì a Catania, si ritrovino in due piazze separate a sostegno di Nello Musumeci. L'ipotesi, nel corso del viaggio in treno di Salvini, è stata oggetto di una telefonata tra il leader della Lega e Musumeci durante la quale, in caso non si possa fare un comizio unico, Salvini ha dato disponibilità a rimandare di mezz'ora quello della Lega.

18:15Firme false Vercelli, sei condanne tra cui sindaca Forte

(ANSA) - VERCELLI, 30 OTT - Si è concluso con sei condanne, tra cui quella della sindaca di Vercelli Maura Forte, il processo sulle irregolarità elettorali alle elezioni provinciali del 2011. La prima cittadina è stata condannata a nove mesi e dieci giorni, ma solo per alcune delle firme che erano contestate. Tra i condannati anche l'attuale segretario cittadino di Forza Italia, Antonio Prencipe (nove mesi) e l'ex presidente del Consiglio comunale Camillo Bordonaro (11 mesi). Le altre condanne sono state comminate a Guglielmo La Mantia, Armando Apice e Filippo Ristagno. La pena è sospesa per tutti. Gli altri otto imputati, tra cui il consigliere regionale Giovanni Corgnati, il vicesindaco di Trino Alessandro Demichelis e il consigliere comunale di Forza Italia Massimo Materi sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Il giudice ha anche condannato i sei imputati al pagamento complessivo di 12.000 euro per le spese di parte civile. (ANSA).

18:10Yemen: Onu, servono più fondi e migliore accesso umanitario

(ANSA) - NEW YORK, 30 OTT - In Yemen servono più fondi e un migliore accesso umanitario per aiutare la popolazione in difficoltà. Lo ha detto il capo dell'Ocha (Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari), Mark Lowcock, al termine di una visita di cinque giorni nel paese. "È stato sconvolgente vedere il terribile impatto di questo conflitto causato dall'uomo", ha spiegato, sottolineando che serve una soluzione politica, altrimenti la situazione continuerà a deteriorarsi. "Ad Aden e Sanaa, così come nei governatorati di Lahj, Hudadydah, Hajjah, e Amran, ho incontrato centinaia di yemeniti e ho ascoltato le loro storie di atroci sofferenze", ha precisato, sottolineando che servono finanziamenti più generosi e tempestivi da parte dei donatori. Le parti inoltre devono contribuire a facilitare e non devono ostacolare le operazioni umanitarie. "Sono preoccupato - ha detto Lowckck - per i crescenti livelli di interferenza nel lavoro delle agenzie umanitarie".

17:58Calcio: Fiorentina, squadra chiede aiuto ai tifosi

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - La sconfitta rimediata a Crotone ha riportato la Fiorentina sulla terra dopo l'euforia dei giorni scorsi per le tre vittorie consecutive e una classifica tornata interessante. La delusione è forte dentro e attorno alla squadra e il ko di ieri sarà esaminato in tutti i suoi aspetti. Intanto si chiede il sostegno dei tifosi, con un allenamento a porte aperte mercoledì allo stadio. Un modo per fare quadrato tra giocatori e sostenitori in vista della sfida di domenica al Franchi con la Roma. Tra gli obiettivi, poi, anche quello di provare a recuperare Thereau la cui assenza ieri si è fatta particolarmente sentire. L'esperto attaccante francese farà di tutto per smaltire l'infortunio muscolare rimediato con il Torino ma la sua disponibilità resterà in dubbio fino all'ultimo.

17:53Maltrattamenti ospiti casa di cura, 5 condanne a Rovigo

(ANSA) - ROVIGO, 30 OTT - Si è chiusa con cinque condanne e un'assoluzione la vicenda relativa ai maltrattamenti agli ospiti degli Istituti Polesani, una casa di cura privata di Ficarolo (Rovigo). Il giudice ha condannato a tre anni ciascuno le operatrici socio sanitarie Candida Visentini, 50 anni, di Fiesso Umbertiano, Daria Furini, 39 anni, di Trecenta, Elena Chieregato, 38 anni; Marisa Visentin, 58 anni; Monica Soriani, 50 anni, tutte e tre di Ficarolo. Assolto il medico Tiziano Gaio, 52 anni. I maltrattamenti nella casa di cura per anziani e disabili, secondo l'accusa, si sarebbero verificati da dicembre 2012 fino al licenziamento dei dipendenti arrestati, nel giugno 2014. L'accusa si basava su testimonianze e video registrati dalla squadra mobile dal giugno alla metà di agosto del 2013. Altri quattro imputati avevano già patteggiato. Resta ancora aperta l'inchiesta sulle morti violente di due pazienti, di cui è accusato un paziente disabile della struttura, sottoposto a misura di sicurezza in un ospedale psichiatrico. (ANSA).

17:37Champions: Roma, Nainggolan fiducioso

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "C'è consapevolezza in quello che stiamo facendo e se domani vinciamo col Chelsea facciamo un bel passo avanti per la qualificazione. Dobbiamo stare attenti, ce la dobbiamo giocare, siamo in casa, spero in uno stadio pieno, c'è tutto per fare bene". Radja Nainggolan guarda con fiducia alla sfida di Champions in programma all'Olimpico con la formazione inglese. "In difesa stiamo facendo molto bene mentre possiamo migliorare la fase offensiva - aggiunge il belga alla vigilia -. Sappiamo che anche il Chelsea viene da risultati positivi nelle ultime partite, dobbiamo rispettare l'avversario ed essere consapevoli dei nostri mezzi".

17:32Calcio: Uefa, Colonia multato di 60 mila euro

(ANSA) - NYON (SVIZZERA), 30 OTT - La Uefa ha inflitto al Colonia una multa di 60.000 euro a seguito degli incidenti causati dai sostenitori del club tedesco a Londra (disturbo del pubblico, lancio di oggetti ed atti vandalici all'Emirates Stadium) in occasione della partita di Europa League contro l'Arsenal del mese scorso. L'Uefa ha deciso anche che il Colonia non possa vendere biglietti ai propri tifosi per la prossima trasferta europea, ma la sanzione è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. Il calcio d'inizio della partita a Londra era stato ritardato di un'ora a causa della presenza di migliaia di fan del Colonia senza biglietto che impedivano l'ingresso dei tifosi in regola.