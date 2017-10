Ultima ora

18:33Moto: a Tavullia festa per Morbidelli

(ANSA) - TAVULLIA (PESARO URBINO), 30 OTT - "Tavullia non è solo la "Terra di piloti e motori è la Terra di Campioni". Sono le parole con cui il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci commenta il titolo iridato vinto ieri da Franco Morbidelli in Moto2 a Sepang. Un risultato che ha portato nuovamente la cittadina sul tetto del mondo "Credo che sia un fatto unico al mondo - dice Paolucci -: un Comune con poco più di 8.000 abitanti che 'ospita' due campioni mondiali di motociclismo. Valentino Rossi è una leggenda di questa disciplina e a 38 anni non finisce di stupire e di regalare emozioni ai suoi milioni di fan. Franco Morbidelli ha un talento immenso e sono sicura che questo sarà solo il primo di una lunga serie di successi. Meritati perché ha lavorato e si è sacrificato tanto per raggiungere questi risultati. Ma soprattutto sia Franco che Valentino sono due ragazzi che amano la propria terra e che si sentono legati alla comunità in cui sono cresciuti''.

18:30Terza corsia A1: no reati ambiente, 17 assolti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Tutti assolti a Firenze i 17 imputati di un articolato processo per traffico illegale di rifiuti, conferimenti in discariche abusive e altri reati ambientali legati allo smaltimento delle terre di scavo prodotte dai cantieri per la terza corsia dell'autostrada A1 tra Firenze e Bologna. Il giudice Magnelli ha deciso buona parte delle assoluzioni perchè 'il fatto non sussiste'. Tra gli assolti i supermanager di Autostrade per l'Italia Gennarino Tozzi e Tonino Russo, e imprenditori e manager di aziende in appalto come Btp, Toto Costruzioni e Todini: tra questi gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, già proprietari della Btp poi fallita, il dirigente Michele De Capoa della Todini, l'ad della Toto Costruzioni Alfonso Toto e il dirigente Francesco Talone. Il pm Monferini aveva chiesto condanne da 4 a 7 anni a vario titolo per tutti gli imputati. Per l'accusa i fanghi degli scavi, inquinati, furono smaltiti in modo illecito ma le difese hanno dimostrato invece furono trattati in modo corretto.

18:25Doping: Santucci e Magnini sotto torchio

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Audizioni fiume per i nuotatori Filippo Magnini e Michele Santucci presso gli uffici della Procura antidoping di Nado Italia. Quest'ultimo è stato tenuto sotto torchio per oltre quattro ore in merito agli atti dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Pesaro nei confronti del medico nutrizionista Guido Porcellini. Entrato alle 14:50, anche Filippo Magnini è a rapporto con gli inquirenti dell'ufficio antidoping presso lo stadio Olimpico di Roma. Ai due nuotatori viene contestata la violazione dell'articolo 2.2, uso o tentato uso di sostanze dopanti, mentre a Magnini viene contestato anche l'articolo 2.9 (favoreggiamento).L'inchiesta nella quale vengono citati i due atleti riguarda un presunto commercio di anabolizzanti e sostanze contraffatte provenienti dalla Cina.

18:20Salvini, anche Cav a Catania? Meglio se piazza comune

(ANSA) - FAVARA (AG) 30 OTT - "Se c'è una piazza comune è meglio". Così, conversando con l'ANSA a margine di un pranzo con alcuni militanti a Favara, Matteo Salvini commenta l'ipotesi che lui e Silvio Berlusconi, giovedì a Catania, si ritrovino in due piazze separate a sostegno di Nello Musumeci. L'ipotesi, nel corso del viaggio in treno di Salvini, è stata oggetto di una telefonata tra il leader della Lega e Musumeci durante la quale, in caso non si possa fare un comizio unico, Salvini ha dato disponibilità a rimandare di mezz'ora quello della Lega.

18:15Firme false Vercelli, sei condanne tra cui sindaca Forte

(ANSA) - VERCELLI, 30 OTT - Si è concluso con sei condanne, tra cui quella della sindaca di Vercelli Maura Forte, il processo sulle irregolarità elettorali alle elezioni provinciali del 2011. La prima cittadina è stata condannata a nove mesi e dieci giorni, ma solo per alcune delle firme che erano contestate. Tra i condannati anche l'attuale segretario cittadino di Forza Italia, Antonio Prencipe (nove mesi) e l'ex presidente del Consiglio comunale Camillo Bordonaro (11 mesi). Le altre condanne sono state comminate a Guglielmo La Mantia, Armando Apice e Filippo Ristagno. La pena è sospesa per tutti. Gli altri otto imputati, tra cui il consigliere regionale Giovanni Corgnati, il vicesindaco di Trino Alessandro Demichelis e il consigliere comunale di Forza Italia Massimo Materi sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Il giudice ha anche condannato i sei imputati al pagamento complessivo di 12.000 euro per le spese di parte civile. (ANSA).

18:10Yemen: Onu, servono più fondi e migliore accesso umanitario

(ANSA) - NEW YORK, 30 OTT - In Yemen servono più fondi e un migliore accesso umanitario per aiutare la popolazione in difficoltà. Lo ha detto il capo dell'Ocha (Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari), Mark Lowcock, al termine di una visita di cinque giorni nel paese. "È stato sconvolgente vedere il terribile impatto di questo conflitto causato dall'uomo", ha spiegato, sottolineando che serve una soluzione politica, altrimenti la situazione continuerà a deteriorarsi. "Ad Aden e Sanaa, così come nei governatorati di Lahj, Hudadydah, Hajjah, e Amran, ho incontrato centinaia di yemeniti e ho ascoltato le loro storie di atroci sofferenze", ha precisato, sottolineando che servono finanziamenti più generosi e tempestivi da parte dei donatori. Le parti inoltre devono contribuire a facilitare e non devono ostacolare le operazioni umanitarie. "Sono preoccupato - ha detto Lowckck - per i crescenti livelli di interferenza nel lavoro delle agenzie umanitarie".

17:58Calcio: Fiorentina, squadra chiede aiuto ai tifosi

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - La sconfitta rimediata a Crotone ha riportato la Fiorentina sulla terra dopo l'euforia dei giorni scorsi per le tre vittorie consecutive e una classifica tornata interessante. La delusione è forte dentro e attorno alla squadra e il ko di ieri sarà esaminato in tutti i suoi aspetti. Intanto si chiede il sostegno dei tifosi, con un allenamento a porte aperte mercoledì allo stadio. Un modo per fare quadrato tra giocatori e sostenitori in vista della sfida di domenica al Franchi con la Roma. Tra gli obiettivi, poi, anche quello di provare a recuperare Thereau la cui assenza ieri si è fatta particolarmente sentire. L'esperto attaccante francese farà di tutto per smaltire l'infortunio muscolare rimediato con il Torino ma la sua disponibilità resterà in dubbio fino all'ultimo.