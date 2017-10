Ultima ora

18:47Calcio: Fondazione Milan regala defibrillatori a scuole

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Fondazione Milan intende fornire almeno un defibrillatore a ogni scuola superiore di Milano e ha cominciato consegnando il primo al Liceo Musicale 'Giuseppe Verdi'. Il presidente della onlus rossonera, Barbara Berlusconi, assieme all'ad Marco Fassone, e all'Executive Director del club, David Han Li, hanno partecipato all'appuntamento, prima tappa di un'iniziativa nata dalla richiesta del provveditore del capoluogo lombardo, Marco Bussetti. "In numerosi incontri con la nostra Fondazione - ha dichiarato Barbara Berlusconi a Milan Tv -, il provveditore ha segnalato l'urgenza di avere in tutte le scuole superiori della città un defibrillatore. Fondazione Milan, che tra poco compie 15 anni, non poteva non accogliere e non impegnarsi da subito per rispondere ad una richiesta proveniente direttamente dalle istituzioni. Il nostro obiettivo è che tutti gli istituti superiori di Milano possano averne uno".

18:45“Papà picchia anche mamma”, a 8 anni chiama i carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Botte alla moglie e ai figli di 8 e 7 anni. Violenze, quelle che avvenivano nel rione Sanità di Napoli, che duravano da circa quattro anni, e che sono state denunciate da uno dei due bimbi che, di fronte all'ennesima aggressione, ha chiamato il numero di emergenza 112. Un gesto, il suo, punito con altre botte da parte dello zio. Una telefonata che ha messo fine a tutto visto che i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato l'uomo. Si tratta di un 35enne cingalese che è stato bloccato dai militari proprio mentre si accaniva sulla moglie e sui figli. I carabinieri hanno bloccato anche il fratello 35enne dell'arrestato mentre schiaffeggiava il figlio maggiore per punirlo poiché aveva chiamato il 112: è stato denunciato per lesioni. Mamma e figli sono stati soccorsi da sanitari del 118 che li hanno medicato per lesioni, guaribili nel giro di una settimana.

18:41Terremoto: Zingaretti, progetto Greccio parte ricostruzione

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "La ricostruzione è in primo luogo materiale, delle case, delle scuole. Ma è anche, e soprattutto economica, sociale, culturale, costruzione di prospettive di vita. Non c'è dubbio che la promozione del territorio, valorizzando in questo caso una spiritualità e una storia fortissime, è parte di questo progetto". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando il progetto 'La valle del primo presepe' nella chiave della ricostruzione post-sisma. "Far tornare chi cerca il turismo religioso e non solo - ha aggiunto - significa aiutare queste comunità a sentirsi più forti e a non abbandonare quelle terre, rimanere lì. Non esiste al mondo un concentrato simile a quello dei percorsi religiosi che la Regione Lazio ospita. In questo caso si valorizza un fatto incredibile, storicamente straordinario: è in questa valle che fu realizzato grazie a Francesco il primo presepe. Questa della diocesi mi sembra una eccellente chiave di lettura per una promozione del territorio da ogni punto di vista".

18:40Calcio: Fassone, ora servono i risultati

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "Mi aspetto che non solo ci sia il bel gioco ma che arrivino anche i risultati. Perché alla fine il calcio è fatto di quello. La gente vuole i risultati". E' quanto detto dall'ad del Milan, Marco Fassone, a pochi giorni dalla quinta sconfitta in campionato e a ridosso di due partite considerate cruciali per il futuro dell'allenatore Vincenzo Montella, la trasferta di Europa League con l'Aek Atene e quella di campionato con il Sassuolo. "Sono convinto che siamo sulla direzione giusta magari con un pò di ritardo rispetto alle nostre aspettative" ha aggiunto Fassone, intervistato da Milan Tv in occasione di un'iniziativa di Fondazione Milan -. Le coppe europee sono sempre state la casa del Milan, Atene lo è in particolare. Questo gruppo ci ha dato la fortuna di giocare in posti storici per Milan, come Atene e Vienna. Mi auguro che giovedì sia una bella partita e un bel risultato".

18:33Moto: a Tavullia festa per Morbidelli

(ANSA) - TAVULLIA (PESARO URBINO), 30 OTT - "Tavullia non è solo la "Terra di piloti e motori è la Terra di Campioni". Sono le parole con cui il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci commenta il titolo iridato vinto ieri da Franco Morbidelli in Moto2 a Sepang. Un risultato che ha portato nuovamente la cittadina sul tetto del mondo "Credo che sia un fatto unico al mondo - dice Paolucci -: un Comune con poco più di 8.000 abitanti che 'ospita' due campioni mondiali di motociclismo. Valentino Rossi è una leggenda di questa disciplina e a 38 anni non finisce di stupire e di regalare emozioni ai suoi milioni di fan. Franco Morbidelli ha un talento immenso e sono sicura che questo sarà solo il primo di una lunga serie di successi. Meritati perché ha lavorato e si è sacrificato tanto per raggiungere questi risultati. Ma soprattutto sia Franco che Valentino sono due ragazzi che amano la propria terra e che si sentono legati alla comunità in cui sono cresciuti''.

18:30Terza corsia A1: no reati ambiente, 17 assolti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Tutti assolti a Firenze i 17 imputati di un articolato processo per traffico illegale di rifiuti, conferimenti in discariche abusive e altri reati ambientali legati allo smaltimento delle terre di scavo prodotte dai cantieri per la terza corsia dell'autostrada A1 tra Firenze e Bologna. Il giudice Magnelli ha deciso buona parte delle assoluzioni perchè 'il fatto non sussiste'. Tra gli assolti i supermanager di Autostrade per l'Italia Gennarino Tozzi e Tonino Russo, e imprenditori e manager di aziende in appalto come Btp, Toto Costruzioni e Todini: tra questi gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, già proprietari della Btp poi fallita, il dirigente Michele De Capoa della Todini, l'ad della Toto Costruzioni Alfonso Toto e il dirigente Francesco Talone. Il pm Monferini aveva chiesto condanne da 4 a 7 anni a vario titolo per tutti gli imputati. Per l'accusa i fanghi degli scavi, inquinati, furono smaltiti in modo illecito ma le difese hanno dimostrato invece furono trattati in modo corretto.

18:25Doping: Santucci e Magnini sotto torchio

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Audizioni fiume per i nuotatori Filippo Magnini e Michele Santucci presso gli uffici della Procura antidoping di Nado Italia. Quest'ultimo è stato tenuto sotto torchio per oltre quattro ore in merito agli atti dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Pesaro nei confronti del medico nutrizionista Guido Porcellini. Entrato alle 14:50, anche Filippo Magnini è a rapporto con gli inquirenti dell'ufficio antidoping presso lo stadio Olimpico di Roma. Ai due nuotatori viene contestata la violazione dell'articolo 2.2, uso o tentato uso di sostanze dopanti, mentre a Magnini viene contestato anche l'articolo 2.9 (favoreggiamento).L'inchiesta nella quale vengono citati i due atleti riguarda un presunto commercio di anabolizzanti e sostanze contraffatte provenienti dalla Cina.