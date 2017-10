Ultima ora

21:28Champions: Conte “Roma in forma, Chelsea dovrà dare massimo”

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "A Londra è stata una gara emozionante e il 3-3 finale penso sia stato giusto, ma domani sarà un'altra partita, molto dura, contro una buonissima squadra. Dovremo sicuramente dare il meglio di noi stessi e stare molto attenti perché la Roma attraversa un buon momento di forma". Così Antonio Conte alla vigilia del retour match dell' Olimpico. Il tecnico Blues, recupera Kantè, anche se non si sbilancia sull'utilizzo dal 1'. Per superare la difesa della Roma, la meno battuta d'Italia, Conte si affiderà alle giocate di Hazard e alle conclusioni di Morata. "Non ho mai segnato alla Roma - dice l'ex Juve - ci proverò domani. È sempre un piacere tornare in Italia, ma ora siamo qui per i tre punti e per riuscirci dovremo esprimerci al 100%".

21:16Incendi: Minniti a Torino, l’ elemento doloso è dominante

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Non abbiamo trovato dispositivi già consumati, ma dispositivi pronti ad agire. Quindi vuol dire che ci sono stati o che si presume che ci possano essere state attività di carattere doloso". Così il ministro degli Interni, Marco Minniti, al termine del vertice a Torino sull'emergenza incendi. "Ci sono indagini in corso, l'elemento doloso non è unico ma dominante - aggiunge -. Le forze dell'ordine stanno monitorando: se dovessero ripartire i venti, qualcuno potrebbe avere l'idea di riattivare focolai". "Ci troviamo di fronte a un evento collegato a condizioni di carattere climatico particolari - aggiunge -. Qui il quadro è più contenuto ma la situazione è analoga a quella del Portogallo". I roghi ancora attivi sono undici. Al lavoro 153 vigili del fuoco e 600 volontari Aib. I mezzi aerei impiegati sono quindici, tra cui quattro Canadair, due elicotteri drago, otto elicotteri regionali e un Erikson.(ANSA).

21:15Russiagate: Manafort e Gates agli arresti domiciliari

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Paul Manafort e Rick Gates, incriminati oggi nell'ambito del'l'inchiesta sul cosiddetto Russiagate, sono agli arresti domiciliari. Sono stati chiesti 10 milioni di dollari di cauzione per Manafort e 5 milioni per Gates. Lo riferiscono diversi media Usa. Non colpevoli per nessun capo d'accusa: cosi' si sono dichiarati l'ex capo della campagna di Trump e il suo ex socio davanti al giudice federale di Washington dove sono comparsi poco fa per la formalizzazione dell'incriminazione.

21:15Gb: molestie, da dossier ombre su 15 membri governo

(ANSA) - LONDRA, 30 OTT - Ci sono 40 deputati conservatori, fra cui ben 15 membri del governo, in un dossier di presunti molestatori compilato da ricercatrici parlamentari britanniche di cui Times scrive oggi d'essere venuto a conoscenza. Nomi non ne vengono per ora fatti, ma si fa riferimento fra l'altro a un ministro di alto rango additato per l'abitudine di "allungare le mani" sulle donne in occasione di party ed eventi sociali. Nella lista - intitolata 'Parlamentari ad alta libido' - risultano poi 4 deputati laburisti, inclusi due ex ministri ombra.

21:06Calcio: Nesta a Miami vince anche ‘Fall Season’,ora i Cosmos

(ANSA) - MIAMI (USA) 30 OTT - Ancora una bella soddisfazione per Alessandro Nesta e il suo Miami FC (club di cui è comproprietario Paolo Maldini). Il team della Florida allenato dall'ex difensore di Lazio e Milan, che già aveva vinto la 'Spring Season' della Nasl, secondo lega calcistica americana, ha vinto anche la 'Fall Season'. La certezza è arrivata grazie al successo per 2-1 sui canadesi dell'Edmonton ottenuto con una doppietta di 'bomber' Poku. La conquista dei due titoli non significa che gli arancio-azzurri siano i campioni della lega visto che, come in ogni torneo nordamericano di qualsiasi sport, ora ci saranno i playoff. Avversari del Miami nelle semifinali (andata domenica 5 novembre) saranno i New York Cosmos, che hanno battuto Portorico per 5-2.

21:02Champions: Allegri, grande partita per andare a ottavi

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "A Lisbona ci vuole una grande partita, mettendo attenzione, tecnica e cattiveria agonistica. Con una vittoria possiamo chiudere definitivamente il discorso e qualificarci per gli ottavi". Così Massimiliano Allegri, che aggiunge: "Massimo rispetto per lo Sporting, è squadra di grande tradizione europea, che saprà sopperire alle assenze". A Lisbona deve scegliere il terzino destro: "Le soluzioni sono 3: Sturaro, De Sciglio o Cuadrado. Nell'ultimo caso potremmo schierarci con tre centrocampisti, due trequartisti e una punta".

20:38Regionali: Lombardia, Pd candida Gori, niente primarie

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Il candidato alla presidenza della Regione Lombardia del Pd e dei suoi alleati sarà il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, senza passare dalle primarie. E' quanto emerge dagli esiti dal tavolo di coalizione riunitosi in vista delle Regionali del 2018. Manca l'accordo con Mdp. Durante la riunione - spiega una nota di congiunta di Pd, Patto Civico, Campo progressista, Partito Socialista, Italia dei Valori e Verdi - le forze in campo hanno espresso "ampia condivisione sullo svolgimento delle primarie in tempi stretti e non oltre il 3 dicembre" ma "sui tempi non si è ottenuta la necessaria convergenza di Articolo Uno-Mdp". Mancando l'accordo con Mdp sulla data delle primarie, di fatto resta in piedi la candidatura unica espressa dal Pd, vale a dire quella del sindaco di Bergamo Gori. Il primo cittadino si è detto "dispiaciuto del mancato accordo sulle primarie" e ha ribadito "l'intenzione di favorire la più ampia aggregazione del centrosinistra".