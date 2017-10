Ultima ora

12:20Catalogna: perquisizioni Guardia Civil in sedi Mossos

(ANSA) - BARCELLONA, 31 OTT - La Guardia Civil spagnola ha avviato questa mattina perquisizioni nelle sedi dei Mossos d'Esquadra in diverse città della Catalogna con l'obiettivo di sequestrare le registrazioni delle comunicazioni interne durante il referendum del 1 ottobre. Gli agenti spagnoli sono entrati nel centro di telecomunicazioni di Sabadell e nei commissariati centrali di Barcellona, Girona, Manresa, Tortosa e Sant Felu de Llobregat.

12:19Carceri: si è costituito il detenuto evaso a Torino

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Si è costituito la scorsa notte Petru Gabriel Dumea, il detenuto romeno di 23 anni che sabato sera non aveva fatto rientro da un permesso premio al carcere Ferrante Aporti di Torino. Il giovane deve finire di scontare la condanna per l'omicidio di Gheorge Cimpoesu, un connazionale di 22 anni ucciso nel 2011 a colpi di machete davanti al Mc Donald's di corso Giulio Cesare, alla periferia di Torino. "E' probabile che il detenuto abbia scoperto che è meglio vivere negli istituti penali che all'esterno, viste le condizioni estremamente favorevoli che si creano per tali soggetti piuttosto che per il personale di polizia penitenziaria", è il commento polemico di Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. "Siccome l'attuale sistema penitenziario peggiora piuttosto che migliorare l'indole e la tendenza a delinquere di chi sconta pene detentive - conclude Beneduci - il problema vero sarà poi per la società civile". (ANSA).

12:18Gb: molestie, bufera su ministro Fallon per episodio 2002

(ANSA) - LONDRA, 31 OTT - Spunta una molestia commessa nel 2002 a imbarazzare il ministro della Difesa britannico, Michael Fallon, sullo sfondo dello scandalo che investe Westminster senza risparmiare il governo Tory di Theresa May. La vicenda, svelata dal Sun e ripresa da tutti i media, fa riferimento a un cena durante la quale Fallon fece cadere una mano sul ginocchio della conduttrice radiofonica Julia Hartley-Brewer. L'attuale ministro non nega l'episodio, anche se un portavoce sottolinea che avvenne 15 anni fa, che Fallon chiese scusa subito e che l'incidente si chiuse lì per entrambi. Parole confermate da Hartley-Brewer, la quale racconta di aver allora spiegato a Fallon che "se lo avesse fatto di nuovo gli avrei dato un pugno in faccia", ma afferma d'aver comunque accettato le scuse e in un tweet scrive di non essersi sentita "neppure lontanamente offesa o a disagio". La polemica tuttavia resta sui media, mentre non è chiaro se il ministro sia coinvolto anche nel dossier sui sospetti molestatori attuali compilato a Westminster

12:11Usa: Obama ospita summit su leadership, con principe Harry

(ANSA) - CHICAGO, 31 OTT - L'ex presidente americano Barack Obama ospita oggi e domani a Chicago un summit sulla leadership al quale parteciperanno centinaia di leader della società civile, artisti e altri personaggi tra i quali il principe Harry. L'iniziativa rientra nelle attività della Fondazione Obama, che sta raccogliendo i fondi per la costruzione nella città dell'Obama Presidential Center. L'ex presidente terrà oggi pomeriggio il discorso di apertura del summit e l'ex First Lady Michelle Obama interverrà domani.

12:03Mattarella: risparmio forza Paese, gestirlo responsabilmente

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Il risparmio delle famiglie italiane, oltre a rappresentare un sicuro ancoraggio nella loro esistenza, costituisce un elemento di forza del nostro Paese, particolarmente apprezzabile a fronte di un cospicuo debito pubblico". Lo scrive Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, nel messaggio inviato al Presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti. "Una gestione responsabile di questa ricchezza è dunque indispensabile, così come una crescita di consapevolezza circa i rischi che ogni scelta di investimento del risparmio comporta". "Il futuro dei singoli e dell'intera comunità è affidato alla capacità di mobilitare il risparmio verso investimenti appropriati, essenziali per rafforzare la crescita e l'occupazione, in particolare per i nostri giovani. Il credito va orientato al consolidamento della ripresa e deve contribuire a ridurre le polarizzazioni territoriali e sociali".

11:55Mafia: stragi ’93, Berlusconi e Dell’Utri indagati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sarebbero di nuovo indagati come possibili mandanti delle stragi di mafia del 1992 e 1993 dalla procura di Firenze. Lo scrivono oggi Repubblica e il Corriere della sera. La procura, titolare dell'inchiesta sulle stragi del '92/'93, che già altre due volte aveva aperto un'inchiesta su Berlusconi (l'ultima archiviata nel 2011), ha ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo a loro carico dopo aver ricevuto da Palermo le intercettazioni del colloqui in carcere del boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, effettuate nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo ha delegato alla polizia giudiziaria lo svolgimento di verifiche. Dell'ex premier e dell'ex senatore Dell'Utri (in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa) parlerebbe Graviano nelle intercettazioni. I legali di Berlusconi e di Dell'Utri, però, contestano queste intercettazioni.

11:53Calcio: tafferugli a Torino, arrestati tifosi del Cagliari

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Due tifosi del Cagliari sono stati arrestati a Torino dagli agenti della Digos per i tafferugli di domenica sera fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di un 27enne e di un 44enne: il primo è accusato di violenza e lesioni a pubblico ufficiale per avere colpito un agente con una cintura; il secondo si è invece scagliato contro i tifosi avversari. I tafferugli prima del fischio d'inizio della partita tra Torino e Cagliari, vicino agli accessi della Maratona, la curva degli ultras granata. I due arrestati devono rispondere di possesso di oggetti atti a offendere. Nei loro confronti scatteranno anche le procedure per l'emissione del Daspo.