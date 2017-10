Ultima ora

11:23Incendi: ancora al lavoro nel Varesotto, riaperte scuole

(ANSA) - VARESE, 31 OTT - Sono riprese stamani le operazioni per spegnere l'incendio che ha distrutto circa 50 ettari di bosco nel Parco regionale Campo dei Fiori, alle porte di Varese. Il Comune di Varese ha reso noto che "le zone dell' osservatorio, Rasa e Sacro Monte sono in considerevole miglioramento", anche se ci sono ancora diversi focolai attivi presidiati nel corso della notte per evitare l'espansione del rogo. Sono al lavoro vigili del fuoco e volontari della Protezione civile provenienti da tutta la Lombardia, anche con l'ausilio di due elicotteri 'Super Puma' dell'esercito svizzero specializzati nello spegnimento di incendi. Intanto a Luvinate le scuole, ieri chiuse in via precauzionale, hanno ripreso la normale attività.

11:22Turchia: processo giornale anti-Erdogan, udienza a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - Quarta udienza stamani a Istanbul del processo a giornalisti e amministratori di Cumhuriyet, il quotidiano di opposizione laica al presidente Recep Tayyip Erdogan, diventato uno dei simboli delle minacce alla libertà di stampa in Turchia. Alla sbarra con accuse di "terrorismo" ci sono alcuni dei più noti reporter del Paese, tra cui l'ex direttore Can Dundar - riparato in Germania e processato in contumacia - e il suo successore alla guida del giornale, Murat Sabuncu, detenuto da 366 giorni insieme al presidente del consiglio direttivo del giornale, Akin Atalay. Dopo il rilascio nell'ultima udienza dell'editorialista e rappresentante turco dell'Ipi (International Press Institute) Kadri Gursel, in custodia cautelare in carcere restano anche il reporter investigativo Ahmet Sik e il contabile Emre Iper. Gli imputati sono accusati a vario titolo di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, il Pkk curdo e il gruppo di estrema sinistra Dhkp/c e rischiano fino a 43 anni di carcere.

11:19Legale Puidgemont, asilo? Tutte opzioni sono aperte

(ANSA) - BRUXELLES, 31 OTT - Carles Puigdemont per il momento non ha intenzione di chiedere l'asilo in Belgio: "Teniamo aperte tutte le opzioni e studiamo tutte le possibilità. Abbiamo tempo", ha dichiarato l'avvocato fiammingo del leader catalano destituito Paul Bekaert durante la trasmissione "De Ochtend" su Radio 1 (VRT). Bekaert, che in passato aveva richiesto invano l'asilo in Belgio per dei leader Baschi, ha riconosciuto che sarà difficile per Puigdemont ottenere riparo nel Paese. "L'asilo può essere chiesto, ma ottenerlo è un'altra cosa", ed ha spiegato che ieri con Puidgemont hanno già parlato di possibili "strategie".

11:12India: stupra donna di 100 anni che muore, arrestato giovane

(ANSA) - NEW DELHI, 31 OTT - Un giovane indiano, apparentemente in stato di ebbrezza, ha assaltato in piena notte domenica scorsa nello Stato di Uttar Pradesh una donna di 100 anni che stava dormendo nella sua casa, violentandola e provocandone la morte, poche ore dopo, in ospedale. Tutti i media indiani riferiscono la vicenda precisando che il giovane, identificato come Ankit Punia di 24 anni, si è introdotto nell'abitazione della donna in un villaggio alla periferia di Meerut, verso la mezzanotte. Sfruttando la debolezza fisica della vittima, ed il fatto che il fratello che dormiva all'esterno della casa era sordo, l'ha pesantemente maltrattata a lungo, prima di usarle violenza. Il trambusto non è passato inosservato ed alcuni vicini sono entrati nella stanza dove hanno scoperto Punia ancora intento a stuprare la vittima, lo hanno bloccato e consegnato alla polizia. Ora è in carcere con varie imputazioni, fra cui quelle di stupro e omicidio. L'anziana donna è stata trasferita in ospedale, dove è morta all'alba di ieri.

11:12Pfas:contestatori fuori ingresso Miteni

(ANSA) - VICENZA, 31 OTT - Attivisti dei centri sociali hanno bloccato l'entrata della Miteni di Trissino. Sotto la 'bandiera' di Climate Defese Units, hanno impedito l'ingresso delle persone e dei mezzi per rivendicare l'immediato sequestro dell'impianto che ritengono responsabile dell'inquinamento da Pfas. "Con l'azione di questa mattina - spiegano in una nota i contestatori - si chiede di sequestrare immediatamente la Miteni ma non solo. E' necessario che la fabbrica paghi la completa bonifica dei terreni e l'approvvigionamento dell'acqua sicura. Non è accettabile che i cittadini stessi che per decenni hanno subito i danni della produzione dei Pfas ora debbano pure pagare la bonifica. Non possiamo permettere che la multinazionale scappi senza pagare il conto". Gli attivisti chiedono che "tutti i lavoratori della Miteni" vengano salvaguardati e ricollocati nel processo di bonifica dell'impianto".

11:03Trovato ordigno, sospesi treni tra Castel Bolognese e Lugo

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - Circolazione ferroviaria sospesa, dalle 3.15 della scorsa notte fra Castel Bolognese e Lugo - sulla linea Bologna-Ravenna, nel Ravennate - a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico. La scoperta è avvenuta in prossimità di Barbiano durante lavori programmati sulla linea. L'interruzione del traffico è stata disposta dalle Autorità, in attesa dell'intervento degli artificieri. I convogli sulla direttrice Bologna-Ravenna utilizzano il percorso via Faenza e - spiega una nota delle Ferrovie - è stato attivato un servizio sostitutivo con bus fra Castel Bolognese e Lugo-Russi.

11:01Trovato cadavere donna con ferita arma da fuoco in testa

(ANSA) - CASERTA, 31 OTT - Il cadavere di una donna con una ferita alla testa è stato trovato ieri sera in un'abitazione di Cervino, nel Casertano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era riverso a terra nel bagno, addosso ancora i vestiti ma nessun documento. I poliziotti del Commissariato di Maddaloni hanno però trovato e sequestrato il cellulare della donna oltre ad almeno tre bossoli di piccolo calibro. Da un primo esame del medico legale, sembra che la vittima sia stata colpita in bocca e il proiettile sia poi uscito dalla testa. L'abitazione è di proprietà di un'italiana ma è attualmente fittata ad un marocchino che allo stato è irreperibile.