11:35Basket: Nba, Gallinari non basta Clippers sconfitti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Una buona prestazione di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers, battuti in casa dai Golden State Warriors per 141-113. Per i campioni Nba in carica grande prestazione di Stephen Curry, autore di 31 punti. Il 'Gallo' ha messo a segno 19 punti, così come Kevin Durant. E' la seconda sconfitta per i Clippers su sei partite disputate, quinto successo per i Warriors a fronte di tre sconfitte. Nelle altre partite della notte vittoria dopo un tempo supplementare (125-122) per i Minnesota Timberwolves in casa dei Miami Heat. Ancora una sconfitta per i San Antonio Spurs, questa volta in casa dei Boston Celtics (108-94). I New York Knicks battono i Denver Nuggets 116-110, gli Utah Jazz regolano i Dallas Mavericks 104-89 e con lo stesso punteggio i Charlotte Hornets violano il parquet dei Memphis Grizzlies. Successi esterni infine per Philadelphia 76ers (115-207 sugli Houston Rockets), Toronto Raptors (99-85 sui Portland Trail Blazers) e Orlando Magic (115-99 sui New Orleans Pelicans).

11:31Libia: municipalità Derna denuncia raid aerei, 15 morti

(ANSA) - IL CAIRO, 31 OTT - Il Consiglio municipale di Derna, città dell'est della Libia sotto assedio da parte delle forze del generale Khalifa Haftar, ha riferito che raid aerei sulla città hanno ucciso e ferito decine di persone. Secondo il portale al Wasat, i morti sono 15 tra cui 8 bambini. Il Consiglio di Derna ha decretato tre giorni di lutto dopo il bombardamento avvenuto nel distretto di al Fatayeh lunedì sera. L'Esercito nazionale libico guidato da Khalifa aveva detto in precedenza che le sue forze avevano colpito miliziani nella città, ma il portavoce del gruppo non ha commentato l'attacco aereo successivo che non è stato rivendicato.

11:30Circonvenzione di sorelle 90enni, Gdf arresta bancario

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - Approfittando dei problemi di salute di due sorelle ultranovantenni, senza familiari, negli anni si sarebbe appropriato del loro patrimonio, prima ricevendo una delega ad operare sui loro conti, poi divenendo procuratore generale e infide facendosi nominare erede universale di tutti i loro beni. Per un 46enne consulente finanziario e dipendente di una filiale di una banca a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, sono scattati ora gli arresti domiciliari, a conclusione di un'indagine della Guardia di Finanza che lo accusa di circonvenzione di incapace. E' stato inoltre disposto il sequestro preventivo d'urgenza, convalidato dal Gip, di conti correnti, titoli e polizze per più di 430.000 euro, oltre ad un immobile dal valore di circa 90.000 euro. Sono al vaglio degli investigatori ulteriori posizioni di correntisti e investitori gestiti dal consulente.(ANSA).

11:29Donna trovata morta nel Casertano, era scomparsa a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Si chiamava Juliya Jaksic, 38 anni, del Montenegro, la donna trovata morta in una casa di Cervino, nel Casertano. La 38enne, secondo quanto denunciato da parenti e amici del quartiere Pallonetto di Napoli, era scomparsa nella notte tra sabato e domenica 22 ottobre; secondo il loro racconto un amico di origine magrebine l'aveva portata via da un bar nella zona della stazione centrale, il tutto sarebbe stato preceduto da una scena di gelosia da parte dell'uomo poche ore prima davanti ad un altro bar nelle vicinanze.

11:28Gaza: tunnel distrutto, iniziati funerali miliziani uccisi

(ANSAmed) - GAZA, 31 OTT - Resta elevata la tensione a Gaza in seguito alla morte ieri di sette membri della Jihad islamica e di Hamas in seguito alla distruzione da parte dell'esercito israeliano di un tunnel militare che partiva dalla Striscia e che era ormai arrivato a due chilometri dal kibbutz di Kissufim. In mattinata la salme dei miliziani sono state consegnate alle famiglie per la loro sepoltura. Hamas e la Jihad hanno organizzato cortei dalle abitazioni fino ai cimiteri. I loro dirigenti hanno promesso che Israele paghera' il prezzo di quella operazione, ma ''al momento opportuno''. Fonti locali aggiungono che nella nottata Gaza e' stata sorvolata a ripetizione dall'aviazione militare israeliana. Ad accrescere la tensione contribuiscono peraltro le ricerche di quanti venerdì hanno cercato di attentare alla vita di Tawfiq Abu Naim, il comandante dei servizi di sicurezza di Hamas, con un ordigno nella sua jeep che lo ha ferito in modo superficiale.

11:23Incendi: ancora al lavoro nel Varesotto, riaperte scuole

(ANSA) - VARESE, 31 OTT - Sono riprese stamani le operazioni per spegnere l'incendio che ha distrutto circa 50 ettari di bosco nel Parco regionale Campo dei Fiori, alle porte di Varese. Il Comune di Varese ha reso noto che "le zone dell' osservatorio, Rasa e Sacro Monte sono in considerevole miglioramento", anche se ci sono ancora diversi focolai attivi presidiati nel corso della notte per evitare l'espansione del rogo. Sono al lavoro vigili del fuoco e volontari della Protezione civile provenienti da tutta la Lombardia, anche con l'ausilio di due elicotteri 'Super Puma' dell'esercito svizzero specializzati nello spegnimento di incendi. Intanto a Luvinate le scuole, ieri chiuse in via precauzionale, hanno ripreso la normale attività.

11:22Turchia: processo giornale anti-Erdogan, udienza a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - Quarta udienza stamani a Istanbul del processo a giornalisti e amministratori di Cumhuriyet, il quotidiano di opposizione laica al presidente Recep Tayyip Erdogan, diventato uno dei simboli delle minacce alla libertà di stampa in Turchia. Alla sbarra con accuse di "terrorismo" ci sono alcuni dei più noti reporter del Paese, tra cui l'ex direttore Can Dundar - riparato in Germania e processato in contumacia - e il suo successore alla guida del giornale, Murat Sabuncu, detenuto da 366 giorni insieme al presidente del consiglio direttivo del giornale, Akin Atalay. Dopo il rilascio nell'ultima udienza dell'editorialista e rappresentante turco dell'Ipi (International Press Institute) Kadri Gursel, in custodia cautelare in carcere restano anche il reporter investigativo Ahmet Sik e il contabile Emre Iper. Gli imputati sono accusati a vario titolo di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, il Pkk curdo e il gruppo di estrema sinistra Dhkp/c e rischiano fino a 43 anni di carcere.