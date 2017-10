Ultima ora

12:03Mattarella: risparmio forza Paese, gestirlo responsabilmente

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Il risparmio delle famiglie italiane, oltre a rappresentare un sicuro ancoraggio nella loro esistenza, costituisce un elemento di forza del nostro Paese, particolarmente apprezzabile a fronte di un cospicuo debito pubblico". Lo scrive Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, nel messaggio inviato al Presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti. "Una gestione responsabile di questa ricchezza è dunque indispensabile, così come una crescita di consapevolezza circa i rischi che ogni scelta di investimento del risparmio comporta". "Il futuro dei singoli e dell'intera comunità è affidato alla capacità di mobilitare il risparmio verso investimenti appropriati, essenziali per rafforzare la crescita e l'occupazione, in particolare per i nostri giovani. Il credito va orientato al consolidamento della ripresa e deve contribuire a ridurre le polarizzazioni territoriali e sociali".

11:55Mafia: stragi ’93, Berlusconi e Dell’Utri indagati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sarebbero di nuovo indagati come possibili mandanti delle stragi di mafia del 1992 e 1993 dalla procura di Firenze. Lo scrivono oggi Repubblica e il Corriere della sera. La procura, titolare dell'inchiesta sulle stragi del '92/'93, che già altre due volte aveva aperto un'inchiesta su Berlusconi (l'ultima archiviata nel 2011), ha ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo a loro carico dopo aver ricevuto da Palermo le intercettazioni del colloqui in carcere del boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, effettuate nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo ha delegato alla polizia giudiziaria lo svolgimento di verifiche. Dell'ex premier e dell'ex senatore Dell'Utri (in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa) parlerebbe Graviano nelle intercettazioni. I legali di Berlusconi e di Dell'Utri, però, contestano queste intercettazioni.

11:53Calcio: tafferugli a Torino, arrestati tifosi del Cagliari

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Due tifosi del Cagliari sono stati arrestati a Torino dagli agenti della Digos per i tafferugli di domenica sera fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di un 27enne e di un 44enne: il primo è accusato di violenza e lesioni a pubblico ufficiale per avere colpito un agente con una cintura; il secondo si è invece scagliato contro i tifosi avversari. I tafferugli prima del fischio d'inizio della partita tra Torino e Cagliari, vicino agli accessi della Maratona, la curva degli ultras granata. I due arrestati devono rispondere di possesso di oggetti atti a offendere. Nei loro confronti scatteranno anche le procedure per l'emissione del Daspo.

11:50Sicilia: Micari, Cancelleri cacci assessore che odia Rosato

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - "Cancelleri cacci l'assessore hater che vuole bruciare vivo Ettore Rosato. Chi odia è impresentabile tanto quanto chi ruba". Lo scrive su Twitter il candidato presidente della Regione siciliana del centrosinistra Fabrizio Micari a proposito del tweet del futuro assessore del M5S, Angelo Parisi, indicato nella squadra di governo da Giancarlo Cancelleri, che ha scritto: ''Rosato facciamo un patto, se questa legge sarà cassata dalla Consulta, noi ti bruceremo vivo, ok?". ''Posso capire che Cancelleri non sapesse di avere a che fare con un odiatore di professione - aggiunge - ma adesso che lo sa lo deve cacciare".

11:35Basket: Nba, Gallinari non basta Clippers sconfitti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Una buona prestazione di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers, battuti in casa dai Golden State Warriors per 141-113. Per i campioni Nba in carica grande prestazione di Stephen Curry, autore di 31 punti. Il 'Gallo' ha messo a segno 19 punti, così come Kevin Durant. E' la seconda sconfitta per i Clippers su sei partite disputate, quinto successo per i Warriors a fronte di tre sconfitte. Nelle altre partite della notte vittoria dopo un tempo supplementare (125-122) per i Minnesota Timberwolves in casa dei Miami Heat. Ancora una sconfitta per i San Antonio Spurs, questa volta in casa dei Boston Celtics (108-94). I New York Knicks battono i Denver Nuggets 116-110, gli Utah Jazz regolano i Dallas Mavericks 104-89 e con lo stesso punteggio i Charlotte Hornets violano il parquet dei Memphis Grizzlies. Successi esterni infine per Philadelphia 76ers (115-207 sugli Houston Rockets), Toronto Raptors (99-85 sui Portland Trail Blazers) e Orlando Magic (115-99 sui New Orleans Pelicans).

11:31Libia: municipalità Derna denuncia raid aerei, 15 morti

(ANSA) - IL CAIRO, 31 OTT - Il Consiglio municipale di Derna, città dell'est della Libia sotto assedio da parte delle forze del generale Khalifa Haftar, ha riferito che raid aerei sulla città hanno ucciso e ferito decine di persone. Secondo il portale al Wasat, i morti sono 15 tra cui 8 bambini. Il Consiglio di Derna ha decretato tre giorni di lutto dopo il bombardamento avvenuto nel distretto di al Fatayeh lunedì sera. L'Esercito nazionale libico guidato da Khalifa aveva detto in precedenza che le sue forze avevano colpito miliziani nella città, ma il portavoce del gruppo non ha commentato l'attacco aereo successivo che non è stato rivendicato.

11:30Circonvenzione di sorelle 90enni, Gdf arresta bancario

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - Approfittando dei problemi di salute di due sorelle ultranovantenni, senza familiari, negli anni si sarebbe appropriato del loro patrimonio, prima ricevendo una delega ad operare sui loro conti, poi divenendo procuratore generale e infide facendosi nominare erede universale di tutti i loro beni. Per un 46enne consulente finanziario e dipendente di una filiale di una banca a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, sono scattati ora gli arresti domiciliari, a conclusione di un'indagine della Guardia di Finanza che lo accusa di circonvenzione di incapace. E' stato inoltre disposto il sequestro preventivo d'urgenza, convalidato dal Gip, di conti correnti, titoli e polizze per più di 430.000 euro, oltre ad un immobile dal valore di circa 90.000 euro. Sono al vaglio degli investigatori ulteriori posizioni di correntisti e investitori gestiti dal consulente.(ANSA).