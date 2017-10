Ultima ora

15:00Scuola: un decalogo anti-bufale per 4,2 mln studenti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Far circolare notizie non verificate o false può creare rischi per la società o per le persone. Questo fenomeno si può battere solo dando ai giovani gli strumenti per risalire alla fonte delle notizie e distinguere le informazioni corrette da quelle scorrette. Per questo arriva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il 'Decalogo anti-bufale', che coinvolgerà oltre 4,2 milioni di studenti. L'iniziativa è stata presentata dalla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e dalla presidente della Camera Laura Boldrini e vede come partner Rai, Fieg, Confindustria e anche piattaforme come Facebook e Google. Condividi solo notizie che hai verificato; usa gli strumenti di Internet per verificare le notizie; chiedi le fonti e le prove; chiedi aiuto a una persona esperta; ricorda che anche i social sono manipolabili. Sono alcuni degli otto punti presentati oggi; i due mancanti saranno stilati dagli studenti attraverso uno strumento di scrittura cooperativa che il Miur metterà a disposizione delle scuole.

14:53Trump, non c’è collusione, fatti risalgono a tempo fa

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - ''Le Fake News stanno facendo gli straordinari. Come ha detto il legale di Paul Manafort 'non c'e' collusione' e gli eventi si riferiscono'' a molto tempo fa. Lo afferma Donald Trump su Twitter, torna a intervenire sul caso Manafort, l'ex manager della sua campagna accusato nell'ambito delle indagini sul Russiagate.

14:51Puigdemont, non sono qui per chiedere asilo politico

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Non sono qui per chiedere asilo politico". Lo ha detto il leader catalano Carles Puigdemont rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles. "Sono qui per lavorare in libertà e sicurezza", ha detto. "Noi non abbiamo mai abbandonato il governo, noi continueremo a lavorare. Non sfuggiremo alla giustizia ma ci confronteremo con la giustizia in modo politico".

14:47Alto Adige: Bolzano “depotenzia” Duce a cavallo

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - "Occorre impegnarsi ogni giorno per i valori dell'umanità e della democrazia". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher annunciando che il 5 novembre sarà scoperta l'installazione con la quale viene "depotenziato" un bassorilievo che sorge davanti al tribunale con il Duce a cavallo e la scritta Credere, obbedire e combattere. Kompatscher ha ricordato che sull'opera è stata applicata un'installazione con una frase attribuita a Hannah Arendt: "nessuno ha il diritto di obbedire". Commentando la citazione, Kompatscher ha aggiunto che l'obbedienza non è un valore assoluto e che deve soccombere davanti ai valori più alti dell'umanità. "Con questa installazione - ha detto ancora Kompatscher - ora noi trasformiamo quella che fu una provocazione del fascismo da monumento ad ammonimento".

14:43Papa: a volte dormo mentre prego,come bimbo in braccio a Dio

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Quando vado a pregare alcune volte mi addormento. Lo faceva anche Santa Teresina del Bambin Gesù. Lei diceva che al Signore, a Dio, al Padre piace quando uno si addormenta". Lo afferma papa Francesco, nella seconda puntata del programma 'Padre nostro', condotto da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, in onda su Tv2000. "C'è il salmo 129, 130 della numerazione, quello piccolino, - aggiunge il Papa - che dice che io sono davanti a Dio come un bambino nelle braccia di suo padre, questo è una delle tante maniere in cui il nome di Dio viene santificato: sentirmi bambino nelle sue mani". Papa Francesco parla anche della santificazione del nome di Dio sottolineando che spesso "diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come, non dico come animali, ma come persone che non credono né in Dio né nell'uomo, senza fede, e viviamo anche facendo del male, viviamo non nell'amore ma nell'odio, nella competizione, nelle guerre.

14:37PyeongChang 2018: torcia olimpica parte da Atene

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - A 100 giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2018, che si apriranno il 9 febbraio, la fiaccola olimpica è stata consegnata ad Atene agli organizzatori dei Giochi di Pyeongchang per cominciare il viaggio che la porterà domani a Incheon, in Corea del Sud. La torcia era stata accesa una settimana fa a Olimpia e ha viaggiato in Grecia per una settimana portata da 505 tedofori. Oggi, allo Stadio Panathinaiko - sede delle prime Olimpiadi moderne del 1896 - si è svolta la cerimonia di consegna, condotta dall'attrice Katerina Lehou, vestita da alta sacerdotessa. Il presidente del Comitato olimpico greco, Spyros Capralos, ha consegnato la torcia al presidente del Comitato organizzatore di Pyeongchang, Lee Hee-beom, che avrà il compito di portarla in aereo fino in Corea, dove da domani comincerà il lungo giro del Paese. Saranno 7.500 i tedofori a portare la fiaccola attraverso 17 città di tutte le province del Paese, percorrendo in tutto 2.018 chilometri.

14:27Lombardia: blog Grillo avvia ‘Regionarie’ per voto 2018

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Il Movimento 5 Stelle ha avviato il percorso delle 'Regionarie' in Lombardia, in vista delle elezioni Regionali del 2018. Lo si legge sul blog di Beppe Grillo, in un post che spiega che "i candidati saranno determinati da una votazione online su Rousseau". Le candidature riservate agli iscritti al M5S dovranno essere presentate entro mezzogiorno del 7 novembre. "I 20 candidati più votati, se in possesso dei requisiti - precisa il post -, possono candidarsi alla carica di presidente di Regione, garantendo la presenza di almeno un candidato per ogni provincia". "Coloro che ricoprono una carica elettiva con scadenza (prevista o effettiva) nella primavera 2018, possono avanzare la loro candidatura", viene spiegato. E "coloro i quali presenteranno candidatura come presidente della Regione Lombardia e non venissero scelti in sede di votazione online avranno l'obbligo di candidarsi come consigliere regionale della medesima Regione".