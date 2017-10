Ultima ora

15:33Riforma: luterani e cattolici, oggi la comprendiamo meglio

(ANSA) - VATICANO, 31 OTT - Dialogo teologico condiviso ormai da diverse chiese cristiane. Cooperazione nella carità. Nuova comprensione degli eventi della Riforma, grazie anche alle celebrazioni per la prima volta ecumeniche. Intercomunione come prospettiva pastorale che impegnerà il lavoro dei teologi. Con buona pace di quanti accusano il Papa di protestantizzare la Chiesa cattolica, è positivo e sereno il bilancio che luterani e cattolici fanno congiuntamente a un anno esatto da quando, nella cattedrale di Lund, il Papa e l'allora presidente della Federazione luterana mondiale Munib Younan aprirono l'anno di celebrazioni per i cinquecento anni della Riforma protestante. Federazione luterana mondiale e Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani hanno emesso una nota congiunta che tra l'altro segnala la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, che cattolici e luterani firmarono nel 1999. Dichiarazione che è stata sottoscritta durante quest'anno dalla Comunione mondiale delle Chiese riformate e da quella anglicana; mentre nel 2006 l'aveva già firmata il Consiglio metodista mondiale. Questo dato mostra la amplissima l'adesione del mondo protestante alla dichiarazione che sanò la vera grande frattura teologica tra cattolici e luterani: la natura della salvezza. Il dialogo teologico tra le chiese cristiane è dunque a un punto di non ritorno. Non solo: "il cammino ecumenico tra cattolici e luterani, rilevano la Federazione luterana mondiale e il Pontificio consiglio per l'unità dei cristiani nella nota congiunta diffusa oggi, "ha condotto al superamento dei pregiudizi, all'intensificazione della comprensione reciproca e al conseguimento di accordi teologici decisivi". Tra le "benedizioni" di quest'anno, cattolici e luterani indicano la cooperazione caritativa tra le due Chiese grazie a un accordo tra le Caritas e la Federazione luterana. Resta aperto, come ha affermato anche la Dichiarazione di Lund, sottoscritta dal Papa e dall'allora presidente della Federazione luterana mondiale Younan, il problema della intercomunione che resta "problema ecumenico e teologico".

15:29Consip: Renzi, nei prossimi mesi emergerà cosa clamorosa

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Su questo caso specifico una cosa clamorosa emergerà nei prossimi mesi in tutta la sua evidenza". Lo dice Matteo Renzi che nel libro di Vespa "Soli al comando-Da Stalin a Renzi, da Mussolini a Berlusconi, da Hitler a Grillo. Storia, amori, errori", in uscita venerdì 3 novembre da Mondadori Rai Eri, affronta la vicenda Consip. "È sorprendente - sostiene l'ex premier - che si possa definire eversiva la mozione del Partito democratico che chiedeva discontinuità nella guida della Banca d'Italia, e non l'inchiesta in cui si dice, falsando le prove, che bisogna arrivare a Tiziano Renzi e arrestarlo. Vogliono colpirmi attraverso mio padre? Invece di gettare la croce addosso a lui, se la prendano con me. Nel tackle, io non tiro indietro la gamba. A chi ha fabbricato prove false per arrestarlo dico che, nel rispetto delle istituzioni, io sono kennediano. Perdono i miei nemici, ma non dimentico i loro nomi. Ho promesso a me stesso che non sarò mai men che corretto".

15:16Puigdemont, non sono qui per chiedere l’asilo politico

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Non sono qui per chiedere asilo politico". Lo ha detto il leader catalano Carles Puigdemont rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles. "Sono qui per lavorare in libertà e sicurezza", ha detto. "Ci siamo trasferiti a Bruxelles per poter esprimere il problema catalano nel cuore dell'Europa", ha precisato sottolineando che se avesse da Madrid la garanzia di un "processo giusto" tornerebbe subito in Catalogna. "Abbiamo voluto garantire che non ci saranno scontri nè violenza. Se lo stato spagnolo vuole portare avanti il suo progetto con la violenza sarà una decisione sua", ha attaccato il leader catalano chiedendo a Madrid di rispettare i risultati del voto del 21 dicembre "qualunque essi siano". Puigdemont ha anche chiesto alla comunità internazionale e all'Europa di reagire.

15:08Professore col ‘doppio lavoro’, deve 126mila euro a Unibo

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - Un docente dell'università di Bologna è stato condannato dalla Corte dei conti regionale al risarcimento di un danno erariale di circa 126mila euro in favore dell'Ateneo, per attività libero-professionale in situazione di incompatibilità e senza autorizzazione. Al professore di Ingegneria, portato a giudizio per il 'doppio lavoro', la Procura contabile contestava i compensi percepiti tra maggio 2013, quando aprì una partita Iva e iniziò ad occuparsi di valutazioni di progetti e consulenze per soggetti pubblici o privati e in procedimenti giudiziari, e il 2015. Nel condannarlo, i giudici sottolineano che la responsabilità del docente, 49 anni, diventato ordinario dal 2014, non riguarda la semplice tenuta di una partita Iva, ma "il suo consapevole utilizzo per svolgere un'attività libero professionale, cioè non meramente occasionale". La Corte ha invece escluso dal risarcimento i compensi percepiti per lezioni e seminari occasionali. (ANSA).

15:08Auto pirata: migrante muore dopo essere stato investito

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 31 OTT - Un cittadino straniero, probabilmente africano, del quale non si conoscono le generalità, è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre camminava lungo il ciglio della strada statale 16, nel territorio di San Severo. Sono intervenuti gli agenti di polizia della questura di Foggia e una squadra di dipendenti dell'Anas. La vittima non aveva documenti. La salma, su disposizione del pm di turno, è stata trasportata nell' obitorio degli Ospedali Riuniti di Foggia, a disposizione della locale Procura della Repubblica.

15:07Incendi: Carabinieri, in Val di Susa trovati inneschi

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Al momento non abbiamo riscontri investigativi, ma per come si sono sviluppati gli incendi tutto lascia presupporre ad una origine dolosa". Così il generale Antonio Ricciardi, comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri, che ha effettuato un sopralluogo nelle zone della Val Susa colpite dagli incendi degli ultimi giorni. "Abbiamo rinvenuto inneschi che non si sono attivati - ha aggiunto il generale Riccardi - siamo impegnati a individuare i responsabili dei roghi".(ANSA).

15:00Scuola: un decalogo anti-bufale per 4,2 mln studenti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Far circolare notizie non verificate o false può creare rischi per la società o per le persone. Questo fenomeno si può battere solo dando ai giovani gli strumenti per risalire alla fonte delle notizie e distinguere le informazioni corrette da quelle scorrette. Per questo arriva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il 'Decalogo anti-bufale', che coinvolgerà oltre 4,2 milioni di studenti. L'iniziativa è stata presentata dalla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e dalla presidente della Camera Laura Boldrini e vede come partner Rai, Fieg, Confindustria e anche piattaforme come Facebook e Google. Condividi solo notizie che hai verificato; usa gli strumenti di Internet per verificare le notizie; chiedi le fonti e le prove; chiedi aiuto a una persona esperta; ricorda che anche i social sono manipolabili. Sono alcuni degli otto punti presentati oggi; i due mancanti saranno stilati dagli studenti attraverso uno strumento di scrittura cooperativa che il Miur metterà a disposizione delle scuole.