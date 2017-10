Ultima ora

15:58Paralimpici: a Roma i mondiali di scherma

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Roma abbatte le barriere e 220 atleti, in rappresentanza di 32 Paesi, saranno i protagonisti dei Campionati del mondo di scherma paralimpica Roma2017. La kermesse iridata si svolgerà da martedì 7 a domenica 12 novembre, nell'inedita cornice dell'aeroporto di Fiumicino, presso le sale dell'Hilton Rome Airport Hotel. E' la prima volta che l'Italia ospita un Mondiale di scherma paralimpico, che prevede l'assegnazione di quattro titoli al giorno, perché le altre occasioni (Torino 2006 e Catania 2011) hanno visto la concomitanza e l'integrazione con i Campionati del Mondo di scherma. Grande attesa per mercoledì 8 novembre, quando a salire in pedana a caccia del titolo mondiale di fioretto femminile, categoria B, ci sarà Bebe Vio. Le gare potranno essere seguite oltre che in diretta tv e streaming da Rai Sport anche dagli oltre 130.000 passeggeri che ogni giorno transitano in media al Leonardo da Vinci, grazie ai maxischermi installati da ADR all'interno dei Terminal.

15:48Corona a giudici, io da galera pago tasse,Formigoni è libero

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - "Io dalla galera ho pagato 2 milioni di euro di tasse, chi l'ha mai pagato un solo euro di tasse dalla galera, Mantovani? O Formigoni, che non andrà mai in galera?". Così Fabrizio Corona, prendendo la parola davanti alla Sezione misure di prevenzione di Milano che dovrà decidere se confiscare o meno i famosi 2,6 milioni di euro in contanti e la sua casa, si è difeso facendo riferimento alla provenienza "lecita" di quelle somme, dicendo di aver pagato in tutto "9 milioni" di tasse e attaccando anche l'ex Governatore lombardo e l'ex 'numero due' del Pirellone, coinvolti in procedimenti giudiziari a Milano. L'ex re dei paparazzi' è stato ripreso dai giudici, come altre volte, per la sua foga. Intanto, si è saputo che la Dda di Milano ha presentato ricorso in appello per le accuse cadute, tra cui l'intestazione fittizia di beni, nel processo sui 2,6 milioni in contanti (è stato condannato a un anno per un altro fatto). E' emerso anche che Corona è indagato per riciclaggio in Austria.

15:40Antinori: imputazione coatta per infermiera, fu calunnia

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Il gip di Milano Luigi Gargiulo ha disposto l'imputazione coatta per calunnia nei confronti dell' infermiera spagnola che con la sua denuncia ha portato sotto processo il ginecologo Severino Antinori per un presunto prelievo forzato di ovuli. La Procura, scaduto il termine di 10 giorni per formulare il capo di imputazione, dovrà chiedere il rinvio a giudizio della giovane la quale avrebbe "falsamente accusato, mediante denuncia-querela" il medico romano difeso dagli avvocati Carlo Taormina, Tommaso Pietrocarlo e Gabriele Vitiello. "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e la decisione del gip di Milano mi ripaga di tutto il fango che mi è stato gettato addosso in questo anno e mezzo di sofferenze" ha commentato il professor Antinori.

15:33Riforma: luterani e cattolici, oggi la comprendiamo meglio

(ANSA) - VATICANO, 31 OTT - Dialogo teologico condiviso ormai da diverse chiese cristiane. Cooperazione nella carità. Nuova comprensione degli eventi della Riforma, grazie anche alle celebrazioni per la prima volta ecumeniche. Intercomunione come prospettiva pastorale che impegnerà il lavoro dei teologi. Con buona pace di quanti accusano il Papa di protestantizzare la Chiesa cattolica, è positivo e sereno il bilancio che luterani e cattolici fanno congiuntamente a un anno esatto da quando, nella cattedrale di Lund, il Papa e l'allora presidente della Federazione luterana mondiale Munib Younan aprirono l'anno di celebrazioni per i cinquecento anni della Riforma protestante. Federazione luterana mondiale e Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani hanno emesso una nota congiunta che tra l'altro segnala la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, che cattolici e luterani firmarono nel 1999. Dichiarazione che è stata sottoscritta durante quest'anno dalla Comunione mondiale delle Chiese riformate e da quella anglicana; mentre nel 2006 l'aveva già firmata il Consiglio metodista mondiale. Questo dato mostra la amplissima l'adesione del mondo protestante alla dichiarazione che sanò la vera grande frattura teologica tra cattolici e luterani: la natura della salvezza. Il dialogo teologico tra le chiese cristiane è dunque a un punto di non ritorno. Non solo: "il cammino ecumenico tra cattolici e luterani, rilevano la Federazione luterana mondiale e il Pontificio consiglio per l'unità dei cristiani nella nota congiunta diffusa oggi, "ha condotto al superamento dei pregiudizi, all'intensificazione della comprensione reciproca e al conseguimento di accordi teologici decisivi". Tra le "benedizioni" di quest'anno, cattolici e luterani indicano la cooperazione caritativa tra le due Chiese grazie a un accordo tra le Caritas e la Federazione luterana. Resta aperto, come ha affermato anche la Dichiarazione di Lund, sottoscritta dal Papa e dall'allora presidente della Federazione luterana mondiale Younan, il problema della intercomunione che resta "problema ecumenico e teologico".

15:29Consip: Renzi, nei prossimi mesi emergerà cosa clamorosa

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Su questo caso specifico una cosa clamorosa emergerà nei prossimi mesi in tutta la sua evidenza". Lo dice Matteo Renzi che nel libro di Vespa "Soli al comando-Da Stalin a Renzi, da Mussolini a Berlusconi, da Hitler a Grillo. Storia, amori, errori", in uscita venerdì 3 novembre da Mondadori Rai Eri, affronta la vicenda Consip. "È sorprendente - sostiene l'ex premier - che si possa definire eversiva la mozione del Partito democratico che chiedeva discontinuità nella guida della Banca d'Italia, e non l'inchiesta in cui si dice, falsando le prove, che bisogna arrivare a Tiziano Renzi e arrestarlo. Vogliono colpirmi attraverso mio padre? Invece di gettare la croce addosso a lui, se la prendano con me. Nel tackle, io non tiro indietro la gamba. A chi ha fabbricato prove false per arrestarlo dico che, nel rispetto delle istituzioni, io sono kennediano. Perdono i miei nemici, ma non dimentico i loro nomi. Ho promesso a me stesso che non sarò mai men che corretto".

15:16Puigdemont, non sono qui per chiedere l’asilo politico

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Non sono qui per chiedere asilo politico". Lo ha detto il leader catalano Carles Puigdemont rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles. "Sono qui per lavorare in libertà e sicurezza", ha detto. "Ci siamo trasferiti a Bruxelles per poter esprimere il problema catalano nel cuore dell'Europa", ha precisato sottolineando che se avesse da Madrid la garanzia di un "processo giusto" tornerebbe subito in Catalogna. "Abbiamo voluto garantire che non ci saranno scontri nè violenza. Se lo stato spagnolo vuole portare avanti il suo progetto con la violenza sarà una decisione sua", ha attaccato il leader catalano chiedendo a Madrid di rispettare i risultati del voto del 21 dicembre "qualunque essi siano". Puigdemont ha anche chiesto alla comunità internazionale e all'Europa di reagire.

15:08Professore col ‘doppio lavoro’, deve 126mila euro a Unibo

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - Un docente dell'università di Bologna è stato condannato dalla Corte dei conti regionale al risarcimento di un danno erariale di circa 126mila euro in favore dell'Ateneo, per attività libero-professionale in situazione di incompatibilità e senza autorizzazione. Al professore di Ingegneria, portato a giudizio per il 'doppio lavoro', la Procura contabile contestava i compensi percepiti tra maggio 2013, quando aprì una partita Iva e iniziò ad occuparsi di valutazioni di progetti e consulenze per soggetti pubblici o privati e in procedimenti giudiziari, e il 2015. Nel condannarlo, i giudici sottolineano che la responsabilità del docente, 49 anni, diventato ordinario dal 2014, non riguarda la semplice tenuta di una partita Iva, ma "il suo consapevole utilizzo per svolgere un'attività libero professionale, cioè non meramente occasionale". La Corte ha invece escluso dal risarcimento i compensi percepiti per lezioni e seminari occasionali. (ANSA).