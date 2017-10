Ultima ora

15:08Professore col ‘doppio lavoro’, deve 126mila euro a Unibo

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - Un docente dell'università di Bologna è stato condannato dalla Corte dei conti regionale al risarcimento di un danno erariale di circa 126mila euro in favore dell'Ateneo, per attività libero-professionale in situazione di incompatibilità e senza autorizzazione. Al professore di Ingegneria, portato a giudizio per il 'doppio lavoro', la Procura contabile contestava i compensi percepiti tra maggio 2013, quando aprì una partita Iva e iniziò ad occuparsi di valutazioni di progetti e consulenze per soggetti pubblici o privati e in procedimenti giudiziari, e il 2015. Nel condannarlo, i giudici sottolineano che la responsabilità del docente, 49 anni, diventato ordinario dal 2014, non riguarda la semplice tenuta di una partita Iva, ma "il suo consapevole utilizzo per svolgere un'attività libero professionale, cioè non meramente occasionale". La Corte ha invece escluso dal risarcimento i compensi percepiti per lezioni e seminari occasionali. (ANSA).

15:08Auto pirata: migrante muore dopo essere stato investito

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 31 OTT - Un cittadino straniero, probabilmente africano, del quale non si conoscono le generalità, è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre camminava lungo il ciglio della strada statale 16, nel territorio di San Severo. Sono intervenuti gli agenti di polizia della questura di Foggia e una squadra di dipendenti dell'Anas. La vittima non aveva documenti. La salma, su disposizione del pm di turno, è stata trasportata nell' obitorio degli Ospedali Riuniti di Foggia, a disposizione della locale Procura della Repubblica.

15:07Incendi: Carabinieri, in Val di Susa trovati inneschi

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Al momento non abbiamo riscontri investigativi, ma per come si sono sviluppati gli incendi tutto lascia presupporre ad una origine dolosa". Così il generale Antonio Ricciardi, comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri, che ha effettuato un sopralluogo nelle zone della Val Susa colpite dagli incendi degli ultimi giorni. "Abbiamo rinvenuto inneschi che non si sono attivati - ha aggiunto il generale Riccardi - siamo impegnati a individuare i responsabili dei roghi".(ANSA).

15:00Scuola: un decalogo anti-bufale per 4,2 mln studenti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Far circolare notizie non verificate o false può creare rischi per la società o per le persone. Questo fenomeno si può battere solo dando ai giovani gli strumenti per risalire alla fonte delle notizie e distinguere le informazioni corrette da quelle scorrette. Per questo arriva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il 'Decalogo anti-bufale', che coinvolgerà oltre 4,2 milioni di studenti. L'iniziativa è stata presentata dalla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e dalla presidente della Camera Laura Boldrini e vede come partner Rai, Fieg, Confindustria e anche piattaforme come Facebook e Google. Condividi solo notizie che hai verificato; usa gli strumenti di Internet per verificare le notizie; chiedi le fonti e le prove; chiedi aiuto a una persona esperta; ricorda che anche i social sono manipolabili. Sono alcuni degli otto punti presentati oggi; i due mancanti saranno stilati dagli studenti attraverso uno strumento di scrittura cooperativa che il Miur metterà a disposizione delle scuole.

14:53Trump, non c’è collusione, fatti risalgono a tempo fa

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - ''Le Fake News stanno facendo gli straordinari. Come ha detto il legale di Paul Manafort 'non c'e' collusione' e gli eventi si riferiscono'' a molto tempo fa. Lo afferma Donald Trump su Twitter, torna a intervenire sul caso Manafort, l'ex manager della sua campagna accusato nell'ambito delle indagini sul Russiagate.

14:51Puigdemont, non sono qui per chiedere asilo politico

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Non sono qui per chiedere asilo politico". Lo ha detto il leader catalano Carles Puigdemont rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles. "Sono qui per lavorare in libertà e sicurezza", ha detto. "Noi non abbiamo mai abbandonato il governo, noi continueremo a lavorare. Non sfuggiremo alla giustizia ma ci confronteremo con la giustizia in modo politico".

14:47Alto Adige: Bolzano “depotenzia” Duce a cavallo

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - "Occorre impegnarsi ogni giorno per i valori dell'umanità e della democrazia". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher annunciando che il 5 novembre sarà scoperta l'installazione con la quale viene "depotenziato" un bassorilievo che sorge davanti al tribunale con il Duce a cavallo e la scritta Credere, obbedire e combattere. Kompatscher ha ricordato che sull'opera è stata applicata un'installazione con una frase attribuita a Hannah Arendt: "nessuno ha il diritto di obbedire". Commentando la citazione, Kompatscher ha aggiunto che l'obbedienza non è un valore assoluto e che deve soccombere davanti ai valori più alti dell'umanità. "Con questa installazione - ha detto ancora Kompatscher - ora noi trasformiamo quella che fu una provocazione del fascismo da monumento ad ammonimento".