18:32L. elettorale: M5s presenta ricorso alla Consulta

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il M5S, a quanto si apprende da fonti parlamentari, con i suoi capigruppo alla Camera e al Senato, ha presentato questa mattina ricorso alla Corte Costituzionale contro il Rosatellum, la legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana.

18:27Kenya: leader opposizione, elezioni sono state una ‘truffa’

(ANSA) - IL CAIRO, 31 OTT - Nel primi commenti dopo l'annuncio del risultato elettorale fatto ieri, il leader dell'opposizione keniana, Raila Odinga, ha bollato le elezioni presidenziali in Kenya come una "truffa" e ha annunciato proteste fatte di boicottaggi e presidi in strada. Lo riferisce il sito del quotidiano keniano The Daily Nation.

18:24Siria: Mosca, ‘missili contro Isis da sottomarino’

(ANSA) - MOSCA, 31 OTT - Il sommergibile russo 'Veliky Novgorod' ha lanciato dei missili da crociera Kalibr contro le postazioni dei terroristi dell'Isis nella provincia di Deir ez Zor, in Siria: lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca precisando che il sottomarino ha lanciato i missili mentre era in immersione nel Mediterraneo orientale.

17:51Giovani uccisi in Sardegna:processo per maltrattamenti madre

(ANSA) - NUORO, 31 OTT - E' stata rinviata al 27 novembre l'udienza preliminare nei confronti di Paolo Enrico Pinna - il giovane di Nule condannato a 20 anni dal Tribunale de minori di Sassari per i delitti dello studente di 19 anni di Orune Gianluca Monni e del 29enne di Nule Stefano Masala, avvenuti tra il 7 e l'8 maggio 2015 - accusato in questo procedimento di maltrattamenti nei confronti della madre. L'udienza fissata per oggi davanti al Gup di Nuoro Claudio Cozzella non si è tenuta perché il giudice ha dichiarato la propria incompatibilità a decidere. Quello per maltrattamenti è un altro procedimento che la Procura di Nuoro ha aperto nei confronti del giovane, in seguito alle intercettazioni ambientali nella fase delle indagini, che poi hanno portato all'arresto di Pinna e di suo cugino Alberto Cubeddu un anno dopo i delitti. Nelle intercettazioni il giovane si sarebbe lasciato andare ai maltrattamenti più beceri nei confronti della madre. In questi giorni a Sassari si sta celebrando il processo di appello nei confronti di Paolo Enrico Pinna. Il Procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna a 20 anni. Il 7 e il 9 novembre si terranno le arringhe dei difensori di Pinna Angelo Merlini e Agostinangelo Marras. (ANSA).

17:48Zanda, M5s e Cancellieri si dissocino dal tweet di Parisi

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Nell'esprimere la solidarietà mia personale, delle senatrici e dei senatori del gruppo del Pd al presidente Ettore Rosato, noto con grande stupore che il Movimento 5 stelle e il candidato Cancellieri non hanno preso alcuna netta e convincente distanza dalla raffica di violentissimi e inaccettabili tweet di Parisi". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda. "E' stupefacente e vergognoso che Cancellieri abbia definito un tweet che minaccia di morte Ettore Rosato un semplice 'tweet infelice' e abbia addirittura dichiarato di voler confermare Parisi come assessore. Nessun partito o movimento di un Paese democratico si comporterebbe così. Per chi realmente crede nella democrazia, c'è una sola reazione possibile: condannare, allontanare e negare ogni tipo di incarico pubblico a chiunque usi toni squadristi e parole che incoraggiano all'uccisione dell'avversario", conclude.

17:48Fidanzati uccisi:Ruotolo a Corte esponetevi per me

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Esponetevi "favorevolmente nei miei confronti" per poter tornare a vivere come prima una vita improntata su "sani principi e valori, per potermi in futuro costruire una famiglia", perché "nella giustizia ci credo ancora". Così Giosuè Ruotolo si è appellato alla Corte d'Assise che dovrà a giorni giudicarlo, con brevi dichiarazioni spontanee. Ruotolo, riferendosi ai coinquilini li ha accusati di aver mentito e ha chiesto "che vengano perseguite e severamente punite".

17:39Frana sopra Cogne, nessun ferito ma nube copre paese

(ANSA) - AOSTA, 31 OTT - Una frana di importanti dimensioni si è staccata da Punta Pousset, sopra Cogne, nel massiccio del Gran Paradiso. Il materiale crollato non ha interessato vie di comunicazione, luoghi abitati e neppure il torrente Grand Eyvia. Non risultano persone coinvolte. Alcuni escursionisti che si trovavano nella zona se la sono cavata con un grande spavento. Il crollo è avvenuto alle 12.17, seguito da un altro alle 12.43. Un'imponente nube di polvere ha raggiunto le frazioni basse di Cogne: prima Epinel e poi, Cretaz, il capoluogo e Gimillan. "Il pezzo di roccia è venuto giù nel vallone opposto a quello di Epinel. Si è formata un'enorme nube che pian piano si è dissolta", ha spiegato il sindaco di Cogne, Franco Allera. "E' un crollo di alcune migliaia di metri cubi, la massa rocciosa è precipitata per alcune centinaia di metri", aggiunge Davide Bertolo, dirigente della Struttura attività geologiche, dopo aver svolto un sopralluogo aereo. Il distacco è avvenuto a circa 2.800 metri. (ANSA).