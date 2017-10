Ultima ora

(ANSA) - VENEZIA, 31 OTT - "Guardiamo con assoluto rispetto a quel referendum che ha portato nel 2008 i sappadini a chiedere il passaggio al Friuli Venezia Giulia. Ciò detto e riaffermato, se devo esprimere la mia posizione personale, dico che Sappada è in Veneto e deve restare in Veneto". Così il Presidente del Veneto, Luca Zaia, sull'approvazione in commissione Affari Costituzionali della Camera della legge che prevede il distacco di Sappada dal Veneto e l'aggregazione al Friuli VG.. "L'unico modo di risolvere il problema - aggiunge - è dare l'autonomia al Veneto, e per questo abbiamo affrontato la lunga marcia irta di ostacoli verso il referendum vittorioso del 22 ottobre. Solo così risolveremo i problemi in modo generale, e non parziale, interessato o, peggio ancora, strumentale". Per Zaia, il governo "non può pensare di affrontare questioni di tale complessità esclusivamente aprendo alla secessione municipale. Così facendo sta indebolendo se stesso. E dopo Sappada ci sarà un'altra Sappada".

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Una perdita consolidata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2017 di 32,6 milioni di euro. E' quanto emerge dal primo bilancio, pronto ad essere approvato - il 13 novembre - all'Assemblea dei soci del Milan di Yonghong Li, imprenditore cinese che ha rilevato il club ad aprile da Fininvest. Calano i ricavi, passati a 102,9 milioni di euro dai 127,6 milioni del primo semestre 2016; ma anche i costi, scesi a 129,7 milioni di euro da 153,3 milioni. Grande fiducia nel rifinanziamento del prestito in scadenza ottobre 2018 di 303 milioni del fondo americano Elliott: ''Sono iniziate - si legge -le discussioni con alcuni istituti finanziari e gli amministratori sono confidenti di poter finalizzare il rifinanziamento del debito finanziario''.

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - New York torna a ballare: dopo 91 anni il consiglio comunale si appresta ad abolire la 'Cabaret law', la legge dei tempi del Proibizionismo che vieta di ballare in tutti gli spazi pubblici che servono cibo e bevande a meno che non abbiano un'apposita licenza. La legge, entrata in vigore nel 1926, era stata voluta per lanciare un giro di vite contro i jazz club di Harlem e per questo definita dai critici 'razzista'. La norma inizialmente prevedeva anche la messa al bando dell'intrattenimento musicale e ''altre forme di divertimento'', sollevando molte critiche da parte di artisti. La legge e' stata attuata in modo severo dall'ex sindaco Rudolph Giuliani, Michael Bloomberg ha tentato di rivederla. A New York solo 97 su circa 25.000 locali pubblici in cui si puo' mangiare e bere ha una licenza di cabaret. Bill de Blasio, l'attuale sindaco, ''sostiene l'abolizione della legge'', afferma un portavoce del consiglio comunale.

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il M5S, a quanto si apprende da fonti parlamentari, con i suoi capigruppo alla Camera e al Senato, ha presentato questa mattina ricorso alla Corte Costituzionale contro il Rosatellum, la legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana.

(ANSA) - IL CAIRO, 31 OTT - Nel primi commenti dopo l'annuncio del risultato elettorale fatto ieri, il leader dell'opposizione keniana, Raila Odinga, ha bollato le elezioni presidenziali in Kenya come una "truffa" e ha annunciato proteste fatte di boicottaggi e presidi in strada. Lo riferisce il sito del quotidiano keniano The Daily Nation.

(ANSA) - MOSCA, 31 OTT - Il sommergibile russo 'Veliky Novgorod' ha lanciato dei missili da crociera Kalibr contro le postazioni dei terroristi dell'Isis nella provincia di Deir ez Zor, in Siria: lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca precisando che il sottomarino ha lanciato i missili mentre era in immersione nel Mediterraneo orientale.

(ANSA) - NUORO, 31 OTT - E' stata rinviata al 27 novembre l'udienza preliminare nei confronti di Paolo Enrico Pinna - il giovane di Nule condannato a 20 anni dal Tribunale de minori di Sassari per i delitti dello studente di 19 anni di Orune Gianluca Monni e del 29enne di Nule Stefano Masala, avvenuti tra il 7 e l'8 maggio 2015 - accusato in questo procedimento di maltrattamenti nei confronti della madre. L'udienza fissata per oggi davanti al Gup di Nuoro Claudio Cozzella non si è tenuta perché il giudice ha dichiarato la propria incompatibilità a decidere. Quello per maltrattamenti è un altro procedimento che la Procura di Nuoro ha aperto nei confronti del giovane, in seguito alle intercettazioni ambientali nella fase delle indagini, che poi hanno portato all'arresto di Pinna e di suo cugino Alberto Cubeddu un anno dopo i delitti. Nelle intercettazioni il giovane si sarebbe lasciato andare ai maltrattamenti più beceri nei confronti della madre. In questi giorni a Sassari si sta celebrando il processo di appello nei confronti di Paolo Enrico Pinna. Il Procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna a 20 anni. Il 7 e il 9 novembre si terranno le arringhe dei difensori di Pinna Angelo Merlini e Agostinangelo Marras. (ANSA).