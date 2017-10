Ultima ora

18:24Siria: Mosca, ‘missili contro Isis da sottomarino’

(ANSA) - MOSCA, 31 OTT - Il sommergibile russo 'Veliky Novgorod' ha lanciato dei missili da crociera Kalibr contro le postazioni dei terroristi dell'Isis nella provincia di Deir ez Zor, in Siria: lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca precisando che il sottomarino ha lanciato i missili mentre era in immersione nel Mediterraneo orientale.

17:51Giovani uccisi in Sardegna:processo per maltrattamenti madre

(ANSA) - NUORO, 31 OTT - E' stata rinviata al 27 novembre l'udienza preliminare nei confronti di Paolo Enrico Pinna - il giovane di Nule condannato a 20 anni dal Tribunale de minori di Sassari per i delitti dello studente di 19 anni di Orune Gianluca Monni e del 29enne di Nule Stefano Masala, avvenuti tra il 7 e l'8 maggio 2015 - accusato in questo procedimento di maltrattamenti nei confronti della madre. L'udienza fissata per oggi davanti al Gup di Nuoro Claudio Cozzella non si è tenuta perché il giudice ha dichiarato la propria incompatibilità a decidere. Quello per maltrattamenti è un altro procedimento che la Procura di Nuoro ha aperto nei confronti del giovane, in seguito alle intercettazioni ambientali nella fase delle indagini, che poi hanno portato all'arresto di Pinna e di suo cugino Alberto Cubeddu un anno dopo i delitti. Nelle intercettazioni il giovane si sarebbe lasciato andare ai maltrattamenti più beceri nei confronti della madre. In questi giorni a Sassari si sta celebrando il processo di appello nei confronti di Paolo Enrico Pinna. Il Procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna a 20 anni. Il 7 e il 9 novembre si terranno le arringhe dei difensori di Pinna Angelo Merlini e Agostinangelo Marras. (ANSA).

17:48Zanda, M5s e Cancellieri si dissocino dal tweet di Parisi

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Nell'esprimere la solidarietà mia personale, delle senatrici e dei senatori del gruppo del Pd al presidente Ettore Rosato, noto con grande stupore che il Movimento 5 stelle e il candidato Cancellieri non hanno preso alcuna netta e convincente distanza dalla raffica di violentissimi e inaccettabili tweet di Parisi". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda. "E' stupefacente e vergognoso che Cancellieri abbia definito un tweet che minaccia di morte Ettore Rosato un semplice 'tweet infelice' e abbia addirittura dichiarato di voler confermare Parisi come assessore. Nessun partito o movimento di un Paese democratico si comporterebbe così. Per chi realmente crede nella democrazia, c'è una sola reazione possibile: condannare, allontanare e negare ogni tipo di incarico pubblico a chiunque usi toni squadristi e parole che incoraggiano all'uccisione dell'avversario", conclude.

17:48Fidanzati uccisi:Ruotolo a Corte esponetevi per me

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Esponetevi "favorevolmente nei miei confronti" per poter tornare a vivere come prima una vita improntata su "sani principi e valori, per potermi in futuro costruire una famiglia", perché "nella giustizia ci credo ancora". Così Giosuè Ruotolo si è appellato alla Corte d'Assise che dovrà a giorni giudicarlo, con brevi dichiarazioni spontanee. Ruotolo, riferendosi ai coinquilini li ha accusati di aver mentito e ha chiesto "che vengano perseguite e severamente punite".

17:39Frana sopra Cogne, nessun ferito ma nube copre paese

(ANSA) - AOSTA, 31 OTT - Una frana di importanti dimensioni si è staccata da Punta Pousset, sopra Cogne, nel massiccio del Gran Paradiso. Il materiale crollato non ha interessato vie di comunicazione, luoghi abitati e neppure il torrente Grand Eyvia. Non risultano persone coinvolte. Alcuni escursionisti che si trovavano nella zona se la sono cavata con un grande spavento. Il crollo è avvenuto alle 12.17, seguito da un altro alle 12.43. Un'imponente nube di polvere ha raggiunto le frazioni basse di Cogne: prima Epinel e poi, Cretaz, il capoluogo e Gimillan. "Il pezzo di roccia è venuto giù nel vallone opposto a quello di Epinel. Si è formata un'enorme nube che pian piano si è dissolta", ha spiegato il sindaco di Cogne, Franco Allera. "E' un crollo di alcune migliaia di metri cubi, la massa rocciosa è precipitata per alcune centinaia di metri", aggiunge Davide Bertolo, dirigente della Struttura attività geologiche, dopo aver svolto un sopralluogo aereo. Il distacco è avvenuto a circa 2.800 metri. (ANSA).

17:36Catalogna: Michel, Puidgemont non invitato da governo Belgio

(ANSA) - BRUXELLES, 31 OTT - "Il signor Puigdemont non è in Belgio né su invito, né per iniziativa del Governo belga". Così il premier belga Charles Michel in una nota. "La libera circolazione nello spazio Schengen gli permette di essere presente in Belgio senza altre formalità. Secondo le sue stesse parole è venuto a Bruxelles perché si tratta della capitale d'Europa. E sarà trattato come qualsiasi altro cittadino europeo". Puigdemont, aggiunge Michel, "dispone degli stessi diritti e doveri di qualsiasi cittadino europeo, né più, né meno. Il governo veglierà sullo stato di diritto".

17:28Scuola: lancia cestino rifiuti contro prof, il video in Rete

(ANSA) - MODENA, 31 OTT - Due minorenni denunciati per interruzione di pubblico servizio e violenza a pubblico ufficiale, ed un terzo coetaneo, invece, per diffamazione. Sono questi i risultati della diffusione sul Web di un video girato all'interno di una classe prima superiore dell'istituto Galilei di Mirandola, nel Modenese, in cui si vede uno studente che dall'ultimo banco in fondo alla classe tira due cestini dei rifiuti durante la lezione: uno contro un compagno e l'altro contro la professoressa in quel momento seduta dietro alla cattedra. Ad immortalare la scena un terzo studente, col cellulare. L'episodio è ben presto finito all'attenzione dei Carabinieri, che ora chiamano due studenti a rispondere, appunto, del lancio dei cestino, in primis, e anche di una matita sempre contro la professoressa - quest'ultimo episodio però non è nel video circolato in rete - ed un terzo, responsabile invece di aver diffuso il video sul Web.(ANSA).