Ultima ora

21:12Terremoto: un miliardo in più per edifici pubblici

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un miliardo in più per finanziare la ricostruzione degli edifici pubblici: scuole, sedi comunali e caserme delle forze di polizia. E la sospensione del pagamento dei mutui fino alla fine del 2018 per tutti i cittadini che vivono nei comuni del cratere. Sono due delle misure per la ricostruzione del centro Italia devastato dai terremoti del 2016, inserite nella manovra in discussione in Parlamento. Le risorse finanziarie, disponibili e previste dal bilancio pluriennale dello Stato, vanno ad aggiungersi agli investimenti già programmati nell'ultimo anno per un impegno complessivo di 2 miliardi. "A riprova che il Governo e l'intero sistema Paese - dice il Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli - sono determinati, in modo concreto, a sostenere la ripresa della vita nelle aree dell'Appennino centrale, nei borghi e nelle comunità profondamente ferite dagli eventi sismici". Per agevolare i lavoratori dipendenti e i pensionati beneficiari della "busta paga pesante", viene inoltre disposto un allungamento dei tempi di rateizzazione da 9 a 24 mesi. E nei prossimi giorni sarà presentato un ulteriore emendamento del Governo al decreto fiscale che contiene nuovi interventi tra cui alcune misure per accelerare la ricostruzione pubblica e il rimborso ai Comuni delle imposte per gli immobili inagibili. "Sono provvedimenti - conclude De Micheli - che dimostrano con i fatti la vicinanza dello Stato alle popolazioni terremotate. Non le abbiamo mai lasciate sole e la loro resistenza e tenacia ci spronano ancora di più a moltiplicare gli sforzi per fornire tutto quello di cui hanno bisogno, con rapidità e trasparenza". (ANSA).

20:55Calcio: Udinese, Behrami e Hallfredsson out

(ANSA) - UDINE, 31 OTT - La risonanza magnetica ha confermato la presenza di lesioni per i due giocatori dell'Udinese Valon Behrami ed Emil Hallfredsson che avevano accusato risentimenti durante la gara di domenica con l'Atalanta. Per Behrami l'esame strumentale "ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra mentre per Hallfredsson si tratta di una lesione fra gemello laterale e soleo del polpaccio sinistro". Lo ha reso noto Udinese calcio in un comunicato in cui si annuncia che "entrambi i giocatori hanno iniziato il programma di recupero. Le tempistiche saranno valutate nei prossimi giorni".

20:43Raggi: “Sgomberata una sede di FdI-An, erano morosi dal ’72”

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "E' stata sgomberata a via delle Terme di Traiano una sede di FdI e AN" con "una soluzione di morosità prolungata nel tempo. Si trovavano all'interno della sede comunale. Il contratto era scaduto nel 1972. Quindi da quella data occupavano una sede del Comune. E non pagavano i canoni". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Credo che il ripristino della legalità passi anche da un'azione energica nei confronti di quei soggetti, in questo caso partiti, che tra l'altro prendono rimborsi elettorali assai cospicui".

20:41Calcio: Serie B, quattro squalificati per una giornata

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Quattro squalificati per una giornata in vista del prossimo turno di Serie B. Si tratta di Michele Pellizzer della Virtus Enettela (anche una ammenda di 1.500 euro, Guillaume Gigliotti (Ascoli), Dramane Konate (Pro Vercelli) e Claiton Dos Santos Machado (Cremonese).

20:27Calcio: Serie A, due giocatori squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Solo due giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A, la 11/a di andata, entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (erano già diffidati/quinta sanzione). Si tratta di Erick Antonio Pulgar Farfan del Bologna e di Pasquale Schiattarella della Spal. Per quanto riguarda gli allenatori il giudice sportivo ha disposto una ammenda di 2.000 euro più diffida per Alberto Corradi (Genoa) per avere, al 25' st di Spal-Genoa contestato una decisione arbitrale con frasi irriguardose. Ammonizione in arrivo per il tecnico del Chievo Rolando Maran per aver, al 27' st del match contro la Sampdoria, contestato una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica. Ammenda di 15.000 euro al Verona ''per avere i suoi sostenitori, al 30' pt della gara con l'Inter, intonato cori denigratori di matrice territoriale pur non rivolti direttamente alla tifoseria della squadra avversaria''.

20:23Turchia: giornalisti di Cumhuriyet restano in carcere

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - Continua in Turchia la carcerazione preventiva per 4 giornalisti e amministratori di Cumhuriyet, il quotidiano di opposizione laica al presidente Recep Tayyip Erdogan, diventato uno dei simboli delle minacce alla libertà di stampa nel Paese. Lo ha deciso un tribunale di Istanbul, al termine della quarta udienza del processo nei confronti di 19 persone accusate di "terrorismo". Il direttore, Murat Sabuncu è detenuto da 366 giorni insieme al presidente del consiglio direttivo del giornale, Akin Atalay. In custodia cautelare in carcere ci sono poi il reporter investigativo Ahmet Sik e il contabile Emre Iper. In prigione rimane anche Ahmet Kemal Aydogdu, imputato insieme ai dipendenti di Cumhuriyet e accusato di essere dietro al noto account Twitter antigovernativo 'JeansBiri'. La prossima udienza è stata fissata per il 25 e 26. dicembre.

20:20Rivendevano mezzi radiati, indagati sette demolitori

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Si facevano pagare la radiazione e la demolizione dei veicoli dai legittimi proprietari per poi rivenderli, interi, a cittadini stranieri. I titolari di sette demolizioni, tutti nella zona Nord di Torino, sono accusati di falso in atto pubblico e traffico di rifiuti nell'ambito di una inchiesta della polizia municipale, coordinata dalla procura. Sequestrati 69 veicoli, tutti in attesa di essere spediti in Africa con container. In via Reiss Romoli, su un terreno ad uso agricolo, un pregiudicato già all'attenzione della Dia di Catanzaro aveva stipati centinaia di veicoli e container pieni di materiali destinati ad essere spediti in Africa via nave. Presso un altro demolitore, dato alle fiamme dopo i controlli della polizia municipale, erano stati rinvenuti diversi veicoli 'matrioska'. Come un autocarro a tre assi, con nel cassone un autobus a cui era stata tagliata la porta posteriore e infilata un'auto all'interno. Il sospetto è che parecchie aziende spediscano in Africa rifiuti per i quali siano già stati pagati i contributi per lo smaltimento R.A.E. Le indagini proseguono.(ANSA).