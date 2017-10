Ultima ora

23:24New York: Cnn, attacco trattato come terrorismo

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - L'attacco a New York è trattato come un atto terroristico: lo riferisce la Cnn citando fonti delle forze dell'ordine. L'Fbi ha assunto il comando delle indagini.

23:05Basket: Champions, Zielona Gora-Avellino 90-79

(ANSA) - AVELLINO, 31 OTT - La Sidigas Avellino cade per la seconda volta in campo esterno nella quarta giornata della FIBA Champions League. La squadra polacca dello Stelmet Zielona Gora si impone 90-79 al termine di una partita tutto sommato in equilibrio, vinta grazie alla precisione nel tiro da tre punti (13/27) e al contributo del neo-acquisto Gecevicius, autore di 17 punti con un ottimo 5/6 nelle triple. I polacchi hanno avuto molto anche dal centro Dragicevic, autore di 23 punti ed 8 rimbalzi, con la coppia Koszarek-Florence che ha avuto la meglio sugli avversari diretti. La Sidigas non ha brillato soprattutto in difesa, ma anche la manovra d'attacco non ha avuto al consueta fluidità. La logica conseguenza è stata la vittoria dei padroni di casa, che hanno inseguito nei primi 10' (19/21), per poi operare il sorpasso nella seconda frazione di gioco (42/38). Da allora lo Stelmet non ha più lasciato la testa del match, chiudendo avanti il terzo periodo (64/53)

23:04New York: Cnn, ‘almeno 6 morti, atto deliberato’

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - Un veicolo è piombato su una pista ciclabile a New York investendo alcune persone. Almeno sei i morti e 15 feriti. Secondo alcune fonti l'atto è stato "deliberato". Un uomo è stato arrestato. Secondo la Cnn, l'uomo, dopo aver investito i ciclisti, è sceso dall'auto armato, gridando. Gli agenti di polizia accorsi sul posto hanno aperto il fuoco e poi arrestato il sospetto. "Non c'è alcuna minaccia attiva" a Lower Manhattan. Lo riferisce l'ufficio del sindaco di New York, Bill de Blasio.

22:48Perchè gli uomini uccidono le donne? Fenomeno da discutere

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Perchè gli uomini uccidono le donne? Un fenomeno in aumento, in un mondo in cui il tasso di odio è in crescita, ma è in crescita anche la volontà di denunciare gli abusi. Se ne parlerà mercoledì 8 novembre alle 17.00 in un incontro nella Sala del Carroccio - Palazzo Senatorio - Piazza del Campidoglio, a Roma con il dr. Marco Lombardozzi - Medico. Psicoterapeuta; il Generale Luciano Garofano - Già comandante dei R.I.S Carabinieri di Parma; Elisabetta Stefanelli - Giornalista e il Prof. Osvaldo Sponzilli - Medico. Psicoterapeuta. L'assunto della di discussione, che cerca di arrivare ad una risposta, è che non si può più sottovalutare un fenomeno in aumento esponenziale: sempre più donne vengono uccise. E non ci si può più nascondere dietro le motivazioni dei retaggi culturali. Questi omicidi - per gli specialisti - sono l'espressione di una reale psicopatologia che capillarmente ha contagiato strati sempre più diffusi del tessuto sociale, a qualsiasi livello socio economico.

22:21Calcio: Modena, Aic, due giorni sciopero 4 e 5 novembre

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'Aic e i calciatori del Modena, facendo seguito allo stato di agitazione delle scorse settimane, lamentano come sia ''ormai conclamata l'impossibilità della società di adempiere anche alle minime attività necessarie per consentire l'attività sportiva''. Ribadito che la società non ''ha promosso alcuna azione per consentire il pagamento degli stipendi maturati'', l'Aic annuncia lo stato di agitazione dei calciatori professionisti tesserati con la formazione emiliana che milita in Serie C e indice sin d'ora lo sciopero dei predetti tesserati per i giorni di sabato 4 novembre e domenica 5 novembre 2017, auspicando che il club, ''posto il preavviso di sciopero, adempia al pagamento delle somme contrattualmente dovute per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque alle sue obbligazioni contrattuali nel termine di venerdì 3 novembre 2017, in modo così da evitare l'esercizio del diritto di sciopero, che si preavvisa formalmente''.

22:05Champions: Guardiola, Sarri vuole spaventarci? Nessuna paura

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - "Perché dovremmo giocare per il pareggio se possiamo vincere? Domani vogliamo giocare bene e vincere". Pep Guardiola non si accontenta del punto che basterebbe domani sera al suo Manchester City per passare già agli ottavi di finale a due gare dalla fine del girone di Champions League. "Il Napoli sta bene - dice alla vigilia del match al San Paolo mi ha colpito vedere la partita contro l'Inter e l'intensità che hanno avuto dopo il match dell'Etihad. Sarri vuole vedere la nostra paura? E' una partita di calcio, non c'è paura, solo voglia di giocare bene".

22:02Festa di Halloween alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - Primo rito di Halloween alla Casa Bianca per Donald Trump e la moglie Melania: la 'prima coppia' - come da tradizione - ha invitato una folla di bambini al 1600 di Pennsylvania Avenue. Dove ha distribuito caramelle e dolcetti a ben 6.000 piccoli travestiti da fantasmini, scheletri, goblins, dinosauri e così via. Il giardino e l'interno della residenza presidenziale sono stati decorati con grandi ragni neri, streghe e figure magiche mentre una macchina speciale ha creato una paurosa nebbia artificiale. In una celebrazione anticipata con i reporter della Casa Bianca e le loro famiglie, Trump aveva scherzato:"Non posso credere che i media 'producano' bambini così belli". In una America profondamente credente nel paranormale, Halloween continua ad essere festeggiato in ogni strada e città dell'Unione. Sono due su tre infatti gli americani che credono nell'esistenza di fenomeni inspiegabili di vari tipi.