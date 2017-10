Ultima ora

21:51Terrorismo: espulso un imam in Lombardia

(ANSA) - LECCO, 31 OTT - Sono andati a prenderlo a casa, ha lasciato le cinque figlie e la moglie in lacrime e ha seguito i carabinieri in caserma. Da lì Idriz Idrizovic, 39 anni, kosovaro, predicatore nelle moschee di mezza Lombardia e accusato di proselitismo sulla base di esplicite posizioni integraliste, è stato imbarcato su un aereo ed espulso dall' Italia, direzione Pristina. E' ritenuto "un pericolo per la sicurezza nazionale" e il decreto che lo ha allontano è stato firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti, dopo il lavoro di indagine svolto dal Ros. Ex mujaheddin ai tempi della guerra del Kosovo, Idrizovic è arrivato in Italia una decina di anni fa con la famiglia. Ultimamente si era stabilito a Olgiate Molgora, nella Brianza lecchese, dove è stato trovato lunedì mattina, ma per anni è stato uno dei tanti imam itineranti senza una base fissa. I carabinieri ritengono che sia stato in contatto con diversi personaggi dell' integralismo islamico.

21:45Calcio: insulti a veronesi, post su Fb inguaia vicesindaco

(ANSA) - VERONA, 31 OTT - "Inter magica...Verona merda', bastardi veronesi". E' questo il testo di un post su Facebook, corredato da alcune foto scattate allo stadio Bentegodi, che ha messo sulla graticola il vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Montecchio Maggiore (Vicenza), Gianluca Peripoli, scritto dall'amministratore ieri sera (e poi rimosso), dopo la partita persa per 2-1 dai gialloblù del Verona contro l'Inter. Offese che hanno scatenato reazioni sui social, ed anche le successive scuse dell'assessore e la rimozione del post non sono bastati a placare le polemiche. Sul web anche alcuni tifosi e associazioni sportive vicentine hanno preso le distanze da Peripoli.

21:36Abusi sessuali su due minorenni, 4 anni e 6 mesi a ventenne

(ANSA) - BRINDISI, 31 OTT - Il gup del tribunale di Brindisi Alessandra Ferraro ha condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione un 20enne di Brindisi (all'epoca dei fatti 18enne) accusato di aver compiuto atti sessuali su due tredicenni, adescati su Facebook. Condannato ad un anno e 8 mesi lo zio di una delle due vittime per lesioni gravi per aver aggredito con colpi di martello, per vendetta, il ventenne; assolto dalla stessa accusa il padre di una delle due vittime. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il giovane, all'epoca dei fatti studente di un istituto superiore di Brindisi, rispondeva di violenza sessuale su minori, corruzione di minorenne e sostituzione di persona. I due parenti erano accusati invece di aver messo in atto una spedizione punitiva, nel tentativo di farsi giustizia da sé, l'uno in qualità di istigatore e l'altro di esecutore materiale. Inizialmente il padre di una delle due vittime venne arrestato, ma poi fu scarcerato dopo la confessione in procura dell'altro indagato.

21:12Terremoto: un miliardo in più per edifici pubblici

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un miliardo in più per finanziare la ricostruzione degli edifici pubblici: scuole, sedi comunali e caserme delle forze di polizia. E la sospensione del pagamento dei mutui fino alla fine del 2018 per tutti i cittadini che vivono nei comuni del cratere. Sono due delle misure per la ricostruzione del centro Italia devastato dai terremoti del 2016, inserite nella manovra in discussione in Parlamento. Le risorse finanziarie, disponibili e previste dal bilancio pluriennale dello Stato, vanno ad aggiungersi agli investimenti già programmati nell'ultimo anno per un impegno complessivo di 2 miliardi. "A riprova che il Governo e l'intero sistema Paese - dice il Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli - sono determinati, in modo concreto, a sostenere la ripresa della vita nelle aree dell'Appennino centrale, nei borghi e nelle comunità profondamente ferite dagli eventi sismici". Per agevolare i lavoratori dipendenti e i pensionati beneficiari della "busta paga pesante", viene inoltre disposto un allungamento dei tempi di rateizzazione da 9 a 24 mesi. E nei prossimi giorni sarà presentato un ulteriore emendamento del Governo al decreto fiscale che contiene nuovi interventi tra cui alcune misure per accelerare la ricostruzione pubblica e il rimborso ai Comuni delle imposte per gli immobili inagibili. "Sono provvedimenti - conclude De Micheli - che dimostrano con i fatti la vicinanza dello Stato alle popolazioni terremotate. Non le abbiamo mai lasciate sole e la loro resistenza e tenacia ci spronano ancora di più a moltiplicare gli sforzi per fornire tutto quello di cui hanno bisogno, con rapidità e trasparenza". (ANSA).

20:55Calcio: Udinese, Behrami e Hallfredsson out

(ANSA) - UDINE, 31 OTT - La risonanza magnetica ha confermato la presenza di lesioni per i due giocatori dell'Udinese Valon Behrami ed Emil Hallfredsson che avevano accusato risentimenti durante la gara di domenica con l'Atalanta. Per Behrami l'esame strumentale "ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra mentre per Hallfredsson si tratta di una lesione fra gemello laterale e soleo del polpaccio sinistro". Lo ha reso noto Udinese calcio in un comunicato in cui si annuncia che "entrambi i giocatori hanno iniziato il programma di recupero. Le tempistiche saranno valutate nei prossimi giorni".

20:43Raggi: “Sgomberata una sede di FdI-An, erano morosi dal ’72”

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "E' stata sgomberata a via delle Terme di Traiano una sede di FdI e AN" con "una soluzione di morosità prolungata nel tempo. Si trovavano all'interno della sede comunale. Il contratto era scaduto nel 1972. Quindi da quella data occupavano una sede del Comune. E non pagavano i canoni". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Credo che il ripristino della legalità passi anche da un'azione energica nei confronti di quei soggetti, in questo caso partiti, che tra l'altro prendono rimborsi elettorali assai cospicui".

20:41Calcio: Serie B, quattro squalificati per una giornata

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Quattro squalificati per una giornata in vista del prossimo turno di Serie B. Si tratta di Michele Pellizzer della Virtus Enettela (anche una ammenda di 1.500 euro, Guillaume Gigliotti (Ascoli), Dramane Konate (Pro Vercelli) e Claiton Dos Santos Machado (Cremonese).