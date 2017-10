Ultima ora

01:28Champions: Psg e Bayern volano già agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Con due giornate di anticipo sulla fine dei gironi di Champions League, Psg e Bayern Monaco volano agli ottavi. A qualificare le due super potenze calcistiche europee le rispettive vittorie contro Anderlecht e Celtic. Il Barcellona di Lione Messi non vince in Grecia e deve ancora aspettare, mentre il Manchester United batte il Benfica ed è a un passo dalla qualificazione.

00:58Attentato a New York, 8 i morti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Sono otto i morti dell'attentato terroristico di oggi a New York. Lo ha confermato il sindaco di New York, Bill de Blasio. L'attentatore, ferito, ha 29 anni, sarebbe di nazionalità uzbeka e vive a Tampa, in Florida.

00:58Champions: Conte ‘nel primo tempo siamo stati sfortunati’

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Il primo tempo è stato molto positivo per noi e siamo stati sfortunati, potevamo segnare subito e invece abbiamo preso gol sulla loro ripartenza. Abbiamo creato molto e abbiamo subito il secondo gol evitabilissimo''. A "Premium Champions", l'allenatore del Chelsea Antonio Conte analizza così la sconfitta della sua squadra all'Olimpico contro la Roma: ''Invece nella ripresa la Roma ha dimostrato di avere più voglia e più desiderio di combattere e ha meritato di vincere. Io ci metto sempre la faccia in tutto per tutto. Dobbiamo capire che dobbiamo alzare le zolle dal campo se vogliamo andare avanti in Champions altrimenti è tutta fatica sprecata. Il pareggio dell'Atletico Madrid con il Qarabag favorisce il nostro cammino europeo? A me - conclude Conte - del risultato delle altre interessa zero. Dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo cercare di evitare secondi tempi come quello di oggi. Dobbiamo sempre avere il desiderio di stupire".

00:48Champions: Di Francesco ‘vittoria sia un punto di partenza’

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Sapevamo di dover soffrire ma sapevamo che avremmo potuto fargli male ripartendo e così è stato. Stiamo dimostrando di crescere ma non deve finire qui: anche questa gara deve essere un punto di partenza''. Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di 'Mediaset Champions' applaude la sua squadra e El Shaarawy e allo stesso tempo spera che il 3-0 al Chelsea sia solo un inizio di una lunga storia: ''Roma prima nel girone una mia rivincita? Non ho nessuna rivincita da prendermi. Credo molto nel lavoro, i ragazzi ci hanno messo un po' a capire quello che chiedo e ora stiamo raccogliendo i frutti. Chi va in campo sa quello che deve fare. Il cambio di Florenzi? Me l'ha chiesto lui, era stanchissimo e forse voleva prendersi gli applausi. Ci può stare, viene da un lunghissimo infortunio e ci sta un po' di stanchezza ma ho rivisto il Florenzi dei vecchi tempi''.

00:33Champions: El Shaarawy ‘serata che ricorderò tutta la vita’

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Questa è una di quelle serate che mi porterò dentro per tutta la vita''. Tra gioia ed emozione ai microfoni di 'Premium Champions', l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy riassume la sua serata magica: ''E' stata la mia prima doppietta in Champions, poi battere il Chelsea non capita tutti i giorni: ci teniamo stretta questa vittoria e siamo contenti. E' un momento speciale per me, è stata una settimana molto intensa e piena di emozioni: sono molto felice. Primi nel girone? Significa tanto per noi, quando è uscito il girone c'era un po' di scetticismo ma a Londra eravamo consapevoli di poter fare una grande gara e l'abbiamo fatta. Però non è ancora finita, dobbiamo restare primi".

00:26Champions: Sporting Lisbona-Juventus 1-1

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Sporting Lisbona e Juventus 1-1 (1-0) in una partita valida per la quarta giornata del gruppo D di Champions league. Reti: nel pt 20' Bruno Cesar; nel st 34' Higuain.

00:14Champions: Atletico Madrid-Qarabag 1-1

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Risultati delle partite giocate oggi della quarta giornata della fase a gironi della Champions League: Atletico Madrid - Qarabag 1-1 Basilea - Cska Mosca 1-2 Celtic - Bayern Monaco 1-2 Manchester United - Benfica 2-0 Olympiacos Pireo - Barcellona 0-0 Paris Saint Germain - Anderlecht 5-0 Roma - Chelsea 3-0 Sporting Lisbona - Juventus 1-1