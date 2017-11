Ultima ora

07:40Principe Harry ricorda Diana, per me sara’ sempre un modello

NEW YORK - "Io guardero' sempre con ammirazione mia madre. Per me sara' sempre un modello. Ogni cosa che ha fatto e il modo in cui l'ha fatto ha avuto un impatto, ha fatto la differenza": questo il commosso ricordo che il principe Harry ha tributato a Lady Diana dal palco della Fondazione Obama, il cui summit e' in corso a Chicago. "Penso che in una societa' in cui alcuni problemi diventano cosi' grandi che nessuno vuole essere coinvolto lei e' stata una che ha cambiato le cose. Aveva molto in comune con tutti - ha sottolineato Harry - ma ascoltava anche".

07:34New York: comunita’ islamica, ‘Islam non e’ terrore’

NEW YORK - Gli attacchi terroristici e la violenza non rappresentano l'Islam. Lo affermano i leader della comunita' dopo l'attacco a pochi isolati dal World Trade Center che ha fatto otto morti e piu' di 10 feriti. ''Le azioni terroristiche a New York contravvengono gli insegnamenti dell'Islam'' afferma l'organizzazione True Islam. Le fa eco la comunita' islamica Ahmadiyya: ''l'Islam non promuove questi atti, ci auguriamo che gli americani musulmani non si trovino a sperimentare reazioni negative''.

07:26Corea Sud: Moon, no a sviluppo o possesso armi nucleari

PECHINO - La Corea del Sud non svilupperà o avrà bombe nucleari: lo ha ribadito il presidente Moon Jae-in che, nel secondo discorso alla nazione, ha respinto ancora le richieste delle opposizioni di accettare armi atomiche tattiche dagli Usa in funzione di deterrenza verso il Nord e rinnovato l'appello a Pyongyang a lasciare le sue ambizioni nel settore. "In linea con la dichiarazione sulla denuclearizzazione firmata congiuntamente da Sud e Nord, un Nord con armi nucleari non può essere tollerata o accettata. Anche noi - ha affermato Moon - non svilupperemo o deterremo armi nucleari".

07:22New York: killer frequentava moschea in mirino polizia

NEW YORK - Il killer di New York frequentava la moschea di Paterson, in New Jersey, localita' dove viveva con la moglie e due figli. Secondo indiscrezioni la moschea era finita nel mirino nel 2006 del criticato programma di sorveglianza della comunita' musulmana della polizia di New York interrotto nel 2014.

06:55New York: dibattito immigrati, Uzbekistan non in bando Trump

NEW YORK - L'attacco a New York, secondo gli osservatori, e' destinato ad alimentare nuovamente il dibattito sull'immigrazione e la sicurezza. Il killer sarebbe infatti di origine uzbeca, paese non incluso nel bando di Donald Trump dagli arrivi da paesi a maggioranza musulmana. Il presidente americano preme da tempo su controlli maggiori sugli immigrati per prevenire il terrorismo, ma i suoi tentativi sono stati ostacolati in tribunale.

06:49New York: Empire e Freedom Tower si tingono colori Usa

NEW YORK - L'Empire State Building e la Freedom Tower si tingono di rosso, bianco e blu, i colori degli Stati Uniti, per mostrare la forza di New York di fronte all'attacco che ha fatto otto morti e piu' di 10 feriti.

06:46New York: Ryan Nash, l’agente eroe che ha fermato il killer

NEW YORK - Ryan Nash e' l'agente 'eroe' che ha fermato il killer di New York: Nash e' infatti colui che ha sparato all'aggressore all'addome, ferendolo ma non uccidendolo. Nash aveva risposto a una chiamata in cui veniva denunciata una persona con disturbi fuori dal liceo Stuyvesant. Le indicazioni pero' erano sbagliate e Nash si e' trovato di fronte Sayfullo Saipov, il killer che ha ucciso otto persone e ne ha ferite altre 15.