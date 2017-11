Ultima ora

07:26Corea Sud: Moon, no a sviluppo o possesso armi nucleari

PECHINO - La Corea del Sud non svilupperà o avrà bombe nucleari: lo ha ribadito il presidente Moon Jae-in che, nel secondo discorso alla nazione, ha respinto ancora le richieste delle opposizioni di accettare armi atomiche tattiche dagli Usa in funzione di deterrenza verso il Nord e rinnovato l'appello a Pyongyang a lasciare le sue ambizioni nel settore. "In linea con la dichiarazione sulla denuclearizzazione firmata congiuntamente da Sud e Nord, un Nord con armi nucleari non può essere tollerata o accettata. Anche noi - ha affermato Moon - non svilupperemo o deterremo armi nucleari".

07:22New York: killer frequentava moschea in mirino polizia

NEW YORK - Il killer di New York frequentava la moschea di Paterson, in New Jersey, localita' dove viveva con la moglie e due figli. Secondo indiscrezioni la moschea era finita nel mirino nel 2006 del criticato programma di sorveglianza della comunita' musulmana della polizia di New York interrotto nel 2014.

06:55New York: dibattito immigrati, Uzbekistan non in bando Trump

NEW YORK - L'attacco a New York, secondo gli osservatori, e' destinato ad alimentare nuovamente il dibattito sull'immigrazione e la sicurezza. Il killer sarebbe infatti di origine uzbeca, paese non incluso nel bando di Donald Trump dagli arrivi da paesi a maggioranza musulmana. Il presidente americano preme da tempo su controlli maggiori sugli immigrati per prevenire il terrorismo, ma i suoi tentativi sono stati ostacolati in tribunale.

06:49New York: Empire e Freedom Tower si tingono colori Usa

NEW YORK - L'Empire State Building e la Freedom Tower si tingono di rosso, bianco e blu, i colori degli Stati Uniti, per mostrare la forza di New York di fronte all'attacco che ha fatto otto morti e piu' di 10 feriti.

06:46New York: Ryan Nash, l’agente eroe che ha fermato il killer

NEW YORK - Ryan Nash e' l'agente 'eroe' che ha fermato il killer di New York: Nash e' infatti colui che ha sparato all'aggressore all'addome, ferendolo ma non uccidendolo. Nash aveva risposto a una chiamata in cui veniva denunciata una persona con disturbi fuori dal liceo Stuyvesant. Le indicazioni pero' erano sbagliate e Nash si e' trovato di fronte Sayfullo Saipov, il killer che ha ucciso otto persone e ne ha ferite altre 15.

05:55New York: killer lascia biglietto, ‘agito per l’Isis’

NEW YORK - Il killer di New York ha lasciato un bigliettino vicino furgoncino usato per l'attacco nel quale ha scritto che agiva per l'Isis. Lo riportano i media americani citando alcune fonti.

05:47New York: trovati appunti che indicano lealta’ a Isis

NEW YORK - Vicino al furgoncino bianco usato dal killer di New York sono stati rinvenuti appunti scritti a mano in arabo che indicano lealta' all'Isis. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.