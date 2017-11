Ultima ora

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - Lancia sassi sulla movida nel centro storico genovese perchè disturbato dagli schiamazzi e ferisce in modo lieve una ragazza. E' successo ieri sera in piazza Cattaneo. Nel lancio è rimasta ferita in modo lieve una ragazza di 20 anni che è stata ricoverata all'ospedale Galliera. L'uomo ha prima iniziato a lanciare secchiate di acqua contro le centinaia di giovani scesi in strada per festeggiare la notte di Halloween. Poi è passato alle pietre. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e i carabinieri. Indagini sono in corso per individuare l'autore del gesto. Nel corso della notte di festeggiamenti, venti persone sono state ricoverate nei diversi ospedali di Genova per intossicazione da abuso di alcol. Tra le persone soccorse anche minorenni. I sanitari del 118 hanno ricevuto decine di chiamate durante la notte di Halloween per gente che aveva abusato con le bevande alcoliche. I pazienti, perlopiù giovani, sono stati ricoverati nei pronto soccorso dell'ospedale San Martino, Galliera e Villa Scassi.

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 1 NOV - Su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Foggia, gli agenti del commissariato di Cerignola hanno arrestato e posto ai domiciliari Gerardo Biancofiore, di 51 anni, imprenditore e presidente di Ance Puglia, con l'accusa di istigazione alla corruzione. L'arresto scaturisce dalle indagini svolte in seguito alla denuncia che il sindaco di Cerignola, Franco Metta, sporse il 7 dicembre dello scorso anno dopo aver ricevuto in ufficio una scatola di biscotti, confezionata in una busta natalizia, contenente la somma di 20 mila euro in contanti suddivisa in due mazzette da 10 mila euro. Il tentativo di corruzione sarebbe stato compiuto per far approvare il finanziamento del progetto di realizzazione del sesto lotto della discarica di rifiuti solidi urbani nell'impianto Sia di Cerignola.

(ANSA) - SEUL, 1 NOV - La fiamma olimpica è arrivata oggi in Corea del Sud, a 100 giorni dall'inizio dei Giochi invernali di PyeongChang. Il simbolo olimpico per eccellenza, che segna il conto alla rovescia per uno dei più grandi eventi sportivi e culturali del mondo, era stato acceso una settimana fa a Olimpia, in Grecia, e adesso - partendo da Incheon, dove oggi è stata accolta dal presidente del Comitato Organizzatore di Pyeongchang2018 - affronterà un viaggio di 100 giorni attraversando in lungo e largo il Paese e 17 città, con ben 7.500 tedofori impiegati e dopo ben 2.018 km percorsi, quanti l'anno che ospiterà l'evento. Le Olimpiadi invernali scatteranno giovedi' 8 febbraio con le prime prove di curling e le qualificazioni del salto uomini, mentre venerdì 9 si terra' anche la cerimonia inaugurale.

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Si è svolta al cimitero Maggiore di Milano la commemorazione dei caduti della Repubblica sociale da parte di semplici cittadini e dei militanti di destra di Forza Nuova. La cerimonia è stata organizzata al Campo dieci, che ospita centinaia di morti appartenenti alla Rsi. Alla commemorazione hanno partecipato un centinaio di persone. In due momenti è stato chiamato il "presente" per i caduti e, nonostante le prescrizioni della questura e l'invito da parte dello speaker, 4-5 persone (per lo più anziani) hanno levato il braccio per il saluto romano.

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - E' in netto miglioramento la situazione degli incendi boschivi che da giorni devastano le vallate alpine piemontesi. Ancora attivi alcuni focolai, in provincia di Cuneo e nella Città metropolitana di Torino, vigili del fuoco e volontari Aib continuano a lavorare per ultimare le operazioni di spegnimento. Due elicotteri stanno operando nella zona tra Cumiana e Giaveno e dovrebbero riuscire a domare gli ultimi focolai entro oggi. Canadair in azione a Ribordone, nel Canavese, dove è ancora attivo qualche focolaio a monte di frazione di Roncore superiore di Locana. Le fiamme sono sotto controllo e, al momento, non risultano esserci altri incendi in atto. Continua la bonifica dal cielo, con l'impiego di un elicottero dell'antincendio regionale, anche nel Cuneese, dove restano attivi alcuni focolai nelle zone di Casteldelfino e di Demonte.(ANSA).

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Ma che bello è il giorno dopo #RomaChelsea?", così l'amministratore delegato della Roma saluta oggi di buon'ora - via Twitter - la vittoria dei giallorossi sul Chelsea, che apre le porte agli ottavi di Champions. Gli fa eco il ds Monchi che su Instagram parla di "Notte magica, grande vittoria" e chiude con un "daje Roma" corredato da foto con Francesco Totti. Al coro social (nella notte i messaggi di Nainggolan, Manolas, El Shaarawy, Fazio, Gerson, Florenzi) si aggrega anche Rick Karsdorp, lo sfortunato terzino olandese finito sotto i ferri dopo la rottura del legamento: "Well done boys" ("Ben fatto ragazzi"), il messaggio ai compagni di squadra.

(ANSA) - BRESCIA, 01 NOV - Stava aiutando la figlia rimasta in panne con l'auto sul ciglio della strada quando è stato travolto da un'altra macchina che stava sopraggiungendo ed è morto. È accaduto, verso le 3 della scorsa notte, a Bassano Bresciano. La vittima dell'incidente stradale è un uomo di 56 anni, residente a Pontevico, in provincia di Brescia. È morto all'istante: la vettura che lo ha investito si è fermata.