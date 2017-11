Ultima ora

18:11Tennis: Nadal chiude il 2017 da n.1

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Rafa Nadal vince il primo turno a Parigi-Bercy e ha la matematica certezza di chiudere l'anno da n.1 del tennis mondiale. Allo spagnolo bastava infatti oggi battere il coreano Hyeon Chung sul veloce indoor del "BNP Paribas Masters Paris" per chiudere la stagione al primo posto Atp, complice la rinuncia di Roger Federer a disputare l'ultimo "1000" stagionale. Il 31enne mancino di Manacor ha vinto in due set 7-5 6-3.

17:56Al via presidenza italiana Consiglio sicurezza Onu

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Da oggi, per un mese, l'Italia presiede il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Siamo pronti a continuare a costruire insieme la pace di domani": lo annuncia il ministro degli Esteri Angelino Alfano.

17:45C.destra: Ap a Cav, in Parlamento da soli con nostre forze

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Quando Berlusconi afferma che ad Alfano non sono riservati posti in Parlamento vogliamo ricordargli che noi riusciremo ad entrarci solo contando sulle nostre forze. Non abbiamo alcuna intenzione di cedere né di allontanarci dai nostri ideali. Vogliamo avere le mani libere per fare la nostra politica in favore di famiglie e imprese". A dirlo è Luigi Barone, responsabile organizzativo Nazionale Alternativa Popolare. "Abbiamo una classe dirigente, tanti sindaci ed amministratori - aggiunge - che hanno già dato la propria disponibilità a candidarsi alle politiche. Non andremo col piattino in mano da nessuno ma procederemo con la forza delle nostre idee, dei nostro valori e dei nostri programmi. E saremo la vera sorpresa in positivo della prossima tornata elettorale".

17:44C.destra: Cav, piccoli si fondano e vengano. Ma Alfano fuori

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Nel capitolo su Berlusconi del nuovo libro di Bruno Vespa, il leader di Fi dice di seguire con attenzione la nascita di una "quarta gamba" del centrodestra. "La nascita di tanti piccoli partiti - spiega infatti - è una conseguenza storica dell'individualismo di noi italiani. Chiunque abbia un minimo seguito non resiste alla tentazione di fondare un micromovimento. Vedo come possibile la fusione dei piccoli partiti di ispirazione liberale per poi entrare nel centrodestra, dopo averne condiviso un programma la cui stesura vedrà anche la loro partecipazione". A chi pensa? "Al movimento di Stefano Parisi, all'Udc, a Sc, al Movimento animalista, ai pensionati", sottolinea chiudendo però ogni strada al partito di Alfano: "In Sicilia - osserva Berlusconi - la gran parte è venuta con noi prima delle elezioni regionali. I leader nazionali, invece, hanno deciso di restare con la sinistra". E quindi "no - conclude - non possiamo richiamare Alleanza popolare".

17:43Radicali: ok mozione, lista con Forza Europa e dialogo

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - E' passata a grandissima maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti al congresso dei Radicali la mozione che impegna "gli organi dirigenti a lavorare, insieme ai promotori di Forza Europa alla presentazione di una lista connotata dall'obiettivo prioritario del federalismo europeo e aperta a tutte le forze politiche che vorranno condividerne gli obiettivi".

17:34Meloni a Berlusconi e Salvini,utile e importante incontrarci

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Siamo molto contenti della mobilitazione che sta caratterizzando tutto il centrodestra nei giorni di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Nello Musumeci. L'appuntamento centrale è previsto per domani a Catania. Vista la presenza in città di Salvini e Berlusconi crediamo utile e importante incontrarci, per dare un segnale chiaro di compattezza della coalizione attorno a Musumeci. Siamo disponibili a unificare le manifestazioni o a vederci a margine delle stesse". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

17:31Berlusconi, Marina erede politica? Lo escludo tassativamente

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Per molti Marina è considerata la tua erede politica, io immagino pure che ne abbiate parlato...". E' quanto chiede Maurizio Costanzo a Silvio Berlusconi nell'ultimo appuntamento con il talk show "L'Intervista" su Canale 5. Una domanda a cui il leader di Fi risponde così: "Sì, ne abbiamo parlato per escluderlo tassativamente. Ne hanno parlato molto gli altri a sproposito ma io non accetterei mai che uno dei miei figli subisse tutto quello che ho dovuto subire io essendo in politica".