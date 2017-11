Ultima ora

21:44Meredith:Sollecito,passati 10 anni ma niente sembra cambiato

(ANSA) - PERUGIA, 1 NOV - "Sono passati dieci anni, eppure niente sembra cambiato": Raffaele Sollecito lo ha scritto su Twitter nel decimo anniversario dell'omicidio di Meredith Kercher. "A quest'ora ero felice e spensierato, ad una settimana dalla laurea..." ha aggiunto. Sollecito e Amanda Knox sono stati accusati del delitto compiuto a Perugia, al quale si sono sempre proclamati estranei, ma poi definitivamente assolti al termine di un lungo iter giudiziario. "Progettavo di studiare game development in Irlanda - ha scritto ancora su Twitter l'ingegnere informatico pugliese -, invece, dopo qualche giorno mi accusarono di un omicidio che neppure sognerei mai". Sollecito ha quindi inviato un messaggio anche sull'account di Papa Francesco @Pontifex_it: "vorrei avere metà della sua forza". (ANSA).

21:41New York: cordoglio NYC & Company, atti violenza senza senso

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Siamo profondamente addolorati per il terribile attacco del 31 Ottobre, e siamo grati e rassicurati per l'intervento tempestivo dell'NYPD e per i primi soccorsi. Al nostro profondo cordoglio per le vittime si accompagna la vicinanza alle loro famiglie. E' profondamente triste sapere che i cittadini argentini e belga, che sono tra coloro che hanno perso la vita, oltre ai viaggiatori che sono stati feriti o coinvolti, fossero tutti qui semplicemente per godersi questa città straordinaria". A dirlo è Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company. "Condanniamo questi atti di violenza, completamente privi di senso, qui e in tutti i paesi del mondo. Siamo una comunità forte, compatta e resiliente. New York City resta una destinazione sicura ed accogliente per le vacanze e per le riunioni di affari; incoraggiamo quindi i viaggiatori a non desistere dai propri programmi di viaggio qui e altrove". NYC & Company è l'organizzazione di destination marketing ufficiale della città di New York, i cui obiettivi principali sono la massimizzazione delle opportunità turistiche nei cinque distretti, lo sviluppo economico e la diffusione dell'immagine della città di New York nel mondo.

21:17Migranti: 7 cadaveri su gommone diretto verso Italia

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Sette cadaveri sono stati recuperati oggi al largo delle coste libiche durante un'operazione di soccorso coordinata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. I sette cadaveri erano a bordo di una imbarcazione diretta verso l'Italia. Un'unità militare inquadrata nel dispositivo Eunavformed è intervenuta nell'area dove era stato segnalato il gommone ed ha recuperato le sette salme. Ha, inoltre, preso a bordo alcune decine di migranti che erano sull'imbarcazione. Nella stessa area di mare, una decina di miglia a largo delle acque territoriali libiche, sono state svolte oggi altre otto operazioni di soccorso, con un bilancio di circa 900 persone salvate. Nelle attività di soccorso sono state impiegati mezzi navali della Guardia Costiera, unità militari e di organizzazioni non governative.

20:56Fratricidio per contesa eredità storica villa Massoni

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 1 NOV - Uno dei proprietari della storica villa Massoni di Massa avrebbe ucciso il fratello, investendolo con un'auto nel parco della loro proprietà. E' accaduto oggi pomeriggio. I carabinieri hanno arrestato Marco Casonato con l'accusa di aver travolto intenzionalmente il fratello Piero, provocandone la morte. I motivi sarebbero da ricercare nella contesa per la proprietà di cui Marco era il custode giudiziario. Secondo quanto si è appreso, da tempo i due fratelli sarebbero stati in lite per la villa, che è di proprietà di entrambi. L'ultimo episodio di scontro è avvenuto per i lavori di ristrutturazione, che sarebbero stati richiesti solo da Marco Casonato e osteggiati invece da Piero.

20:48Calcio:gaffe social Dybala,auguri Juve dopo quelli a Palermo

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - "Vecchia Signora... 120 anni portati benissimo": lo scrive su Twitter Paulo Dybala. Accanto un eloquente emoticon, la smorfia della linguaccia. Due ore prima il numero 10 bianconero, in difficoltà dopo un folgorante avvio di stagione, aveva fatto gli auguri al Palermo, sua ex squadra che con la Juve condivide il compleanno. Una gaffe per alcuni tifosi, che sui social hanno storto il naso all'idea che il numero dieci festeggiasse i siciliani e non la Juve. Pronto il rimedio, con un nuovo tweet, questa volta dedicato ai bianconeri. "Grazie @juventusfc per farmi fare parte di...", scrive l'attaccante argentino, che pubblica l'hashtag #juve120.

20:12Csm: procuratore nazionale antimafia, l’8 novembre la nomina

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - La prossima settimana, l'8 novembre, il plenum del Csm nominerà il successore di Franco Roberti al vertice della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Il favorito è l'attuale procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho: in Commissione ha ricevuto cinque voti a favore, a fronte di un solo consenso andato al suo diretto concorrente, il pg di Palermo Roberto Scarpinato. Un dato che rende più che probabile che sarà lui il successore di Roberti, che va in pensione il 16 novembre prossimo.

20:10Taxi su marciapiede a Londra, ci sono feriti

(ANSA) - LONDRA, 1 NOV - Un taxi è finito oggi su un marciapiedi nella zona di Covent Garden, nel cuore di Londra, ferendo alcuni pedoni. Lo riferiscono i media britannici, precisando che fonti di polizia escludono che si tratti di terrorismo e parlano di incidente.