Ultima ora

01:18Champions: Ghoulam distorsione ginocchio, domani i controlli

(ANSA) NAPOLI, 31 OTT - Faouzi Ghoulam ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro che potrebbe aver interessato anche il legamento anteriore. L'esterno sinistro è uscito stasera alla mezz'ora del primo tempo della partita contro il Manchester City, sostituito da Maggio. Domani le sue condizioni verranno approfondite con esami radiografici.(ANSA).

01:12Champions: Sarri, penalizzati da ko Ghoulam e lega calcio

(ANSA) - NAPOLI, 1 NOV - "Abbiamo trovato una squadra forte e siamo riusciti a metterla in grande difficoltà. Purtroppo abbiamo digerito troppo lentamente l'infortunio a Ghoulam, l'inerzia l'abbiamo persa lì e oltretutto il gol del 3-2 lo abbiamo preso su una ripartenza che seguiva una palla gol nostra. Ma la partita è stata sempre in equilibrio e questo è un bel segnale per il Napoli". Maurizio Sarri incassa con filosofia il Ko interno contro il Manchester City leader della Premier League inglese. "Non penso ci sia un calo fisico, più che altro manca un po' la tutela della Lega Calcio - dice ancora Sarri -, visto che ogni volta giochiamo contro squadre che hanno un giorno di riposo più di noi. Problema palle inattive? Sappiamo che è un nostro limite: siamo una squadra molto tecnica e meno fisica. L'infortunio di Ghoulam? Dobbiamo aspettare per capire la situazione, anche se in questo momento giocare al posto suo è difficile per tutti: è uno dei migliori terzini sinistri d'Europa, ma qualche soluzione per rimpiazzarlo la troveremo".

01:05Champions: Guardiola felice, vinto contro una grande squadra

(ANSA) - NAPOLI, 1 NOV - "Vincere con il Napoli due volte in due settimane è un'impresa incredibile: di fronte avevo uno dei più forti allenatori tra quelli che ho incontrato nella mia carriera. Nella prima mezz'ora ci hanno massacrati, non abbiamo avuto il coraggio di rischiare, ma di buono mi tengo la reazione dopo lo svantaggio del primo tempo e il pareggio che abbiamo preso nel secondo". E' un Pep Guardiola visibilmente soddisfatto quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta il successo del suo City a Napoli. Ma il tecnico è rimasto impressionato dalla forza dell'avversario. "Abbiamo vinto contro una grande squadra, sono innamorato di come gioca il Napoli - dice ancora Guardiola -. Sono molto felice per l'accesso agli ottavi, ora torniamo a pensare alla Premier, partita dopo partita".

01:02Pallavolo: Superlega, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Risultati della quinta giornata della Superlega di pallavolo: Lube Civitanova - Diatec Trentino 3-0 Sir Safety Perugia - Gi Group Monza 3-0 Calzedonia Verona - Azimut Modena 1-3 Taiwan Latina - Wixo Piacenza domani Kioene Padova - Index Biosì Sora 3-0 Revivre Milano - Bunge Ravenna 1-3 BCC Castellana - Callipo Vibo Valentia 2-3 - Classifica: Perugia e Modena 15; Ravenna 10; Civitanova 9; Padova e Trentino 7; Latina e Vibo Valentia 6; Milano 5; Verona, Piacenza e Castellana 4; Monza 3; Sora 1.

01:01Champions: Insigne, risultato ingiusto ma noi ci crediamo

(ANSA) - NAPOLI, 1 NOV - "Il 4-2 è un risultato ingiusto, per la prova che abbiamo disputato. C'è rammarico, perché in alcune fasi abbiamo messo sotto una grande squadra come il City, sul 2 a 2 il loro portiere ha fatto una grande parata su Callejon e sul capovolgimento di fronte abbiamo preso gol'', così ai microfoni di Premium Sport Lorenzo Insigne commenta il ko del Napoli. ''Nel passaggio del turno noi ci crediamo sempre - ha aggiunto - perché continuando a giocare così ci toglieremo delle soddisfazioni. Ora però dobbiamo subito pensare alla Serie A: dovremo ricominciare già domenica''.

00:41Champions: i risultati del quinto turno

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Impresa del Tottenham nella sfida con il Real Madrid nel match di Wembley valido per la quarta giornata del gruppo H di Champions League. Gli Spurs vincono 3-1, con doppietta di Alli e reti di Eriksen e C.Ronaldo, e si qualificano agli ottavi di finale con due turni di anticipo grazie anche al pareggio, 1-1, tra Borussia Dortmund ed Apoel. Questi gli altri risultati di oggi: Porto-Lipsia 3-1; Siviglia-Spartak Mosca 2-1; Besiktas-Monaco 1-1; Liverpool-Monaco 3-0; Shakhtar Donetsk-Feyenoord 3-1.

00:36Champions: Napoli-Man City 2-4, ora a Sarri serve miracolo

(ANSA) - NAPOLI, 1 NOV - Sconfitta letale per il Napoli. Con la vittoria al San Paolo per 4-2 del Manchester City, gli azzurri sono ad un passo dall'eliminazione dalla Champions League e possono sperare ormai quasi soltanto in una 'retrocessione' in Europa League. Gli inglesi sono invece già qualificati agli ottavi di finale con due giornate di anticipo sulla conclusione della fase a gironi. Queste le reti di oggi: nel pt 20' Insigne, 33' Otamendi; nel st 2' Stones, 17' Jorginho (rigore), 23' Aguero, 47' Sterling. Letale è stato l'infortunio di Ghoulam, uscito dopo mezzora e sostituito da Maggio. Ora la squadra di Sarri deve assolutamente battere lo Shaktar nel confronto diretto del quinto turno, altrimenti sarà eliminato.