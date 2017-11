Ultima ora

00:15Calcio: socio svizzero per Preziosi, accordo patron Basilea

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - Accordo commerciale per il Genoa di Enrico Preziosi che ha firmato un contratto di cinque anni con "Native Ag" società svizzera che si occupa, attraverso un approccio di tecnologia digitale e di contenuti multimediali, di sviluppare più canali di monetizzazione aziendale digitale. La "Native Ag" è controllata tra gli altri dal patron del Basilea Bernhard Burgener e ha tra i soci il "private equity" statunitense MFO Partners che nel comunicato ufficiale ha spiegato che "sta formulando una proposta di acquisto di una partecipazione nel Genoa CFC e nella Giochi Preziosi".

22:08Molestie, si dimette ministro Difesa Gb Fallon

(ANSA) - LONDRA, 1 NOV - Il ministro della Difesa britannico, Michael Fallon, si é dimesso sull'onda delle accuse di molestie sessuali e comportamenti impropri che lo hanno toccato assieme ad altri esponenti conservatori e membri del governo di Theresa May. Lo riferisce la Bbc.

22:07Calcio: Sfida alla Juve? De Zerbi pensa già al Sassuolo

(ANSA) - BENEVENTO, 1 NOV - "Dalla partita contro il Sassuolo comincerà un altro campionato, dove dovremo far capire chi siamo e cosa vogliamo: non sarà una finale, ma l'inizio di un percorso. Secondo me possiamo starci in serie A". Lo ha detto l'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi a margine dell'allenamento sul campo di Paduli. "Questa squadra - ha aggiunto - ha ottime capacità tecniche e sa giocare a calcio. Ci sono dei problemi per quanto riguarda gli infortunati e le nove gare perse prima del mio arrivo hanno condizionato e non poco l'aspetto mentale. L'idea è quella di portare tutti al massimo della condizione". "Per la gara contro la Juventus valuterò chi sta meglio, cercando di risparmiare qualcuno che non sta al massimo perché voglio fare una partita dignitosa a Torino, al di là del risultato", ha concluso De Zerbi.

21:44Meredith:Sollecito,passati 10 anni ma niente sembra cambiato

(ANSA) - PERUGIA, 1 NOV - "Sono passati dieci anni, eppure niente sembra cambiato": Raffaele Sollecito lo ha scritto su Twitter nel decimo anniversario dell'omicidio di Meredith Kercher. "A quest'ora ero felice e spensierato, ad una settimana dalla laurea..." ha aggiunto. Sollecito e Amanda Knox sono stati accusati del delitto compiuto a Perugia, al quale si sono sempre proclamati estranei, ma poi definitivamente assolti al termine di un lungo iter giudiziario. "Progettavo di studiare game development in Irlanda - ha scritto ancora su Twitter l'ingegnere informatico pugliese -, invece, dopo qualche giorno mi accusarono di un omicidio che neppure sognerei mai". Sollecito ha quindi inviato un messaggio anche sull'account di Papa Francesco @Pontifex_it: "vorrei avere metà della sua forza". (ANSA).

21:41New York: cordoglio NYC & Company, atti violenza senza senso

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Siamo profondamente addolorati per il terribile attacco del 31 Ottobre, e siamo grati e rassicurati per l'intervento tempestivo dell'NYPD e per i primi soccorsi. Al nostro profondo cordoglio per le vittime si accompagna la vicinanza alle loro famiglie. E' profondamente triste sapere che i cittadini argentini e belga, che sono tra coloro che hanno perso la vita, oltre ai viaggiatori che sono stati feriti o coinvolti, fossero tutti qui semplicemente per godersi questa città straordinaria". A dirlo è Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company. "Condanniamo questi atti di violenza, completamente privi di senso, qui e in tutti i paesi del mondo. Siamo una comunità forte, compatta e resiliente. New York City resta una destinazione sicura ed accogliente per le vacanze e per le riunioni di affari; incoraggiamo quindi i viaggiatori a non desistere dai propri programmi di viaggio qui e altrove". NYC & Company è l'organizzazione di destination marketing ufficiale della città di New York, i cui obiettivi principali sono la massimizzazione delle opportunità turistiche nei cinque distretti, lo sviluppo economico e la diffusione dell'immagine della città di New York nel mondo.

21:17Migranti: 7 cadaveri su gommone diretto verso Italia

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Sette cadaveri sono stati recuperati oggi al largo delle coste libiche durante un'operazione di soccorso coordinata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. I sette cadaveri erano a bordo di una imbarcazione diretta verso l'Italia. Un'unità militare inquadrata nel dispositivo Eunavformed è intervenuta nell'area dove era stato segnalato il gommone ed ha recuperato le sette salme. Ha, inoltre, preso a bordo alcune decine di migranti che erano sull'imbarcazione. Nella stessa area di mare, una decina di miglia a largo delle acque territoriali libiche, sono state svolte oggi altre otto operazioni di soccorso, con un bilancio di circa 900 persone salvate. Nelle attività di soccorso sono state impiegati mezzi navali della Guardia Costiera, unità militari e di organizzazioni non governative.

20:56Fratricidio per contesa eredità storica villa Massoni

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 1 NOV - Uno dei proprietari della storica villa Massoni di Massa avrebbe ucciso il fratello, investendolo con un'auto nel parco della loro proprietà. E' accaduto oggi pomeriggio. I carabinieri hanno arrestato Marco Casonato con l'accusa di aver travolto intenzionalmente il fratello Piero, provocandone la morte. I motivi sarebbero da ricercare nella contesa per la proprietà di cui Marco era il custode giudiziario. Secondo quanto si è appreso, da tempo i due fratelli sarebbero stati in lite per la villa, che è di proprietà di entrambi. L'ultimo episodio di scontro è avvenuto per i lavori di ristrutturazione, che sarebbero stati richiesti solo da Marco Casonato e osteggiati invece da Piero.