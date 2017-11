Pubblicato il 01 novembre 2017 da ansa

ROMA. – Un impressionante numero di bambini – alcuni anche di appena 12 mesi – hanno vissuto esperienze di violenza, spesso causate da chi dovrebbe prendersene cura. Lo denuncia è contenuta in un nuovo rapporto dell’Unicef dal titolo ‘A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents (‘Un volto familiare: la violenza nelle vite di bambini e adolescenti’), che usa gli ultimi dati per rivelare le violenze che i bambini subiscono in ogni momento della loro infanzia e in tutti i contesti.

In base ai dati raccolti a livello globale, ogni 7 minuti un adolescente viene ucciso a causa di un atto di violenza. Secondo il rapporto tre quarti dei bambini tra i 2 e i 4 anni – circa 300 milioni – subiscono a casa aggressioni psicologiche e/o fisiche. Inoltre circa 6 bambini su 10 di un anno di età, in 30 Paesi in cui sono disponibili dati, sono regolarmente vittime di un’educazione violenta.

Unicef denuncia poi che circa un quarto dei bambini di un anno viene strattonato per punizione e circa 1 su 10 viene schiaffeggiato o colpito al viso, alla testa o alle orecchie. Nel mondo, infine circa 15 milioni di ragazze adolescenti tra i 15 e i 19 anni sono state costrette a rapporti sessuali o altri tipi di violenza sessuale durante la loro vita.