Ultima ora

09:30Save the Children, ogni minuto 2 bambini uccisi da polmonite

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Ogni minuto, nel mondo, 2 bambini vengono uccisi dalla polmonite prima di aver compiuto 5 anni. Circa un milione di vite perdute ogni anno per via della malattia infettiva più mortale sul pianeta, che da sola fa più vittime di altre cause di mortalità infantile. Quattro vittime su 5 sono bambini sotto i 2 anni di età e i cui sistemi immunitari sono già indeboliti e compromessi dalla malnutrizione, una piaga che oggi, nella sua forma acuta, riguarda ben 52 milioni di minori con meno di 5 anni. A denunciarlo è Save the Children nel nuovo rapporto 'Lottare per respirare'. Nel corso del 2015 920.000 bambini hanno perso la vita perché colpiti dalla polmonite, pari al 16% delle morti infantili a livello globale. In oltre l'80% dei casi, si tratta di bambini che non hanno ancora compiuto i 2 anni di età. La maggior parte dei decessi infantili causati dalla polmonite avviene in Asia meridionale e Africa subsahariana, con India, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo ed Etiopia.

08:34Usa: sparatoria Denver a 40 km da strage liceo Columbine

WASHINGTON - Il supermercato Walmart di Thorton, alla periferia di Denver, dove si e' verificata la sparatoria si trova ad una quarantina di chilometri da uno dei luoghi piu' tragici della recente storia Usa: il liceo Columbine a Littleton, dove due studenti massacrarono il 20 aprile del 1999 13 persone tra compagni di scuola ed un professore. Ancora piu' vicina, ad una trentina di chilometri, Aurora, la cittadina dove si verifico' la strage durante la prima del film 'Batman Il cavaliere oscuro': nella notte tra il 19 ed il 20 luglio del 2012 il 24enne James Hommes, armato con un fucile d'assalto Ar-15 Bushmaster, uccise 12 spettatori.

08:29Usa: sparatoria Denver, media, due sospetti in fuga

WASHINGTON - Gli autori della sparatoria in un supermercato alla periferia di Denver sarebbero due sospetti, entrambi uomini, ora in fuga. Lo riferiscono media locali citando fonti investigative.

08:26Usa: sparatoria Denver, almeno due morti

WASHINGTON - Nella sparatoria in un supermercato alla periferia di Denver ci sono almeno due uomini adulti morti e una donna ferita. Lo rende noto la polizia di Thornton.

08:15New York:maratona blindata, cecchini e barriere anti veicoli

WASHINGTON - Maratona blindata domenica a New York: dopo l'attentato a Manhattan, la polizia, oltre ad aumentare il numero di agenti in divisa e in borghese, schierera' piu' cecchini e squadre armate pesantemente, camion pieni di sabbia e barriere per evitare attacchi con l'uso di veicoli, come successo ieri sulla pista ciclabile lungo l'Hudson. Piu' che raddoppiati i team di monitoraggio, aumentati anche i posti di osservazione sui tetti.

08:01New York: identificate ultime due vittime, sono americani

WASHINGTON - Sono state identificate le ultime due delle otto vittime dell'attacco terroristico di Ny. Si tratta di due giovani americani: Darren Drake, 32 anni, di New Milford, New Jersey, e di Nicholas Cleves (23), di New York. Il primo era stato impiegato nel locale consiglio per l'educazione, il secondo, laureatosi recentemente, lavorava come ingegnere informatico. Delle altre vittime, una era una donna belga, cinque erano amici argentini.

07:50New York:fonte, secondo uzbeko potrebbe non aver alcun ruolo

WASHINGTON - Mukhammadzoir Kadirov, il 32/enne uzbeko ricercato e poi rintracciato dall'Fbi, potrebbe non avere alcun ruolo nell'attentato a Ny compiuto dal suo connazionale Sayfullo Saipov. Lo riferisce una fonte investigativa all'Ap. Gli agenti federali erano diventati sospettosi perche' non riuscivano a trovare il giovane, che risultava uno dei pochi amici di Saipov.