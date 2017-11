Ultima ora

12:00Champions: Ramos “non dateci per morti”

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Il risultato è ingannevole. Senza togliere alcun merito al Tottenham, capiamo che può creare pessimismo, ma il Real Madrid si rialzerà e metterà al loro posto tutti quelli che ora ci danno per morti". Promette una pronta riscossa Sergio Ramos, capitano della squadra che ieri sera ha perso 3-1 a Wembley, in una partita del girone H di Champions, evento che al Real non capitava da cinque anni, anche se le chance di passaggio agli ottavi sono ancora consistenti. "Ci sarebbe piaciuto tornare da questa trasferta con un altro risultato - prosegue Ramos parlando alla stampa spagnola - ma la mia esperienza di tanti anni mi dice che dobbiamo rimanere più che mai calmi e concentrati, siamo ancora vivi nella nostra competizione preferita, la Champions".

11:42Violenta una paziente, arrestato ginecologo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 2 NOV - Un ginecologo di 65 anni, Biagio Adile, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di aver violentato per due volte una paziente tunisina di 28 anni. Il medico (studio privato in via Veneto, a Palermo, lavora anche all'ospedale Villa Sofia-Cervello, dove dirige l'unità d'uroginecologia) è ora ai domiciliari. La donna si è presenta negli uffici di polizia e ha raccontato di avere subito due atti di violenza, il primo nello studio del medico e il secondo nell'ambulatorio. La vittima ha raccontato di soffrire di gravi problemi ginecologici che in Tunisia l'avevano costretta a subire tredici interventi senza tuttavia ottenere validi risultati e di essersi per questo rivolta all'indagato. Dopo il primo episodio di violenza nello studio, nel dicembre 2016, il medico le avrebbe detto di fare anche un'ecografia gratuita presso un suo amico che lavorava in ospedale. Sospettando che si sarebbe potuta ripetere la violenza, la donna ha portato il cellulare per filmare la visita riprendendo così gli abusi.

11:05Crolla cornicione di 50 metri a Milano, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Un pezzo di cornicione lungo 50 metri è crollato all'interno di una impalcatura a Milano, in via Legnone. È avvenuto la scorsa notte verso mezzanotte e mezza. Non si registrano feriti, anche perché il cornicione staccato è finito sulla struttura che già avvolge il palazzo per lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. In corso anche controlli alla stabilità dell'edificio.

10:39Catalogna: Junqueras si presenta ai giudici per udienza

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Il vicepresidente catalano destituito, Oriol Junqueras, è stato il primo ad arrivare stamani all'Audiencia Nacional che lo ha convocato insieme agli altri ex membri del 'Govern' indagati per "ribellione". Lo scrive La Vanguardia. In un comunicato diffuso ieri sera a Bruxelles, scrive la stampa belga, l'ex presidente Carles Puigdemont, in Belgio insieme ad altri quattro suoi ministri, ha ribadito che non tornerà in Spagna denunciando "un processo politico" nei suoi confronti. I giudici spagnoli potrebbero quindi spiccare un mandato di arresto europeo.

10:36Russia: appalto missili S-400 a Turchia vale due mld dollari

(ANSA) - MOSCA, 02 NOV - L'appalto per fornire alla Turchia gli avanzati sistemi missilistici S-400 Triumf vale oltre due miliardi di dollari. Lo ha fatto sapere l'ad della Rostec Sergey Chemezov, il conglomerato russo responsabile dell'appalto, rivelando per la prima volta l'entità della commessa. Così la Tass.

10:32New York: Trump, terrorista merita pena di morte

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Il terrorista di New York era felice quando ha chiesto di appendere la bandiera dell'Isis nella sua stanza di ospedale. Ha ucciso 8 persone e ne ha ferito gravemente 12. DOVREBBE ESSERE CONDANNATO A MORTE!". Così il presidente americano Donald Trump su Twitter.

10:23Corea Nord:Xi a Kim, auspico rapporti solidi e stabili

(ANSA) - PECHINO, 2 NOV - L'auspicio di relazioni "solide e stabili" e' espresso nel messaggio inviato dal presidente cinese Xi Jinping al leader nordcoreano Kim Jong-un: "Desidero che la parte cinese faccia sforzi congiunti con quella nordcoreana per promuovere sviluppi sostenibili, validi e stabili dei rapporti bilaterali", ha scritto Xi, secondo quanto riferito dalla Kcna. Il messaggio e' la risposta a quello di congratulazioni partito dal Nord sui lavori del 19/mo congresso del Pcc che ha visto Xi confermato alla leadership per altri 5 anni.