Ultima ora

15:13Corea Nord: allarme Seul,possibili nuovi test nucleari

(ANSA) - PECHINO, 2 NOV - L'intelligence sudcoreana ha alzato la possibilità che la Corea del Nord faccia altri test nucleari o lanci di missili in linea coi piani di testate "miniaturizzate e diversificate" da sviluppare: a pochi giorni dalla visita a Seul di Donald Trump, il Nis ha detto che Pyongyang potrebbe avviare già nel 2017 il riprocessamento del combustibile spento all'impianto nucleare di Yongbyon. "Movimenti attivi" sono stati rilevati al centro missilistico di Pyongyang e il tunnel 3 di Punggye-ri è prontro per la detonazione in "ogni momento".

15:11Rugby: Mondiali 2019, Italia esordirà contro un’africana

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - L'Italia del rugby debutterà nei Mondiali giapponesi del 2019 il 22 settembre all'Hanazono Stadium di Higashi-osaka City contro un'avversaria dell'Africa. Il match sarà valido per la prima giornata del gruppo B. Il comitato organizzatore ha ufficializzato calendario della fase a gironi, che vedrà gli azzurri disputare il primo match contro la vincente del processo di qualificazione del continente africano. Cinque giorni dopo, il 26 settembre, gli azzurri torneranno in campo a Fukuoka contro la formazione che avrà staccato il biglietto per il Mondiale aggiudicandosi la fase di ripescaggio: gli uomini del Ct O'Shea avranno poi otto giorni per preparare il test contro il Sudafrica del 4 ottobre, all'Ecopa Stadium di Shizuoka, e altrettanti prima di completare il proprio girone affrontando i campioni del mondo in carica della Nuova Zelanda sabato 12 ottobre a Toyota City. Inutile dire, quindi, che quello dell'Italia sarà un girone di ferro, vista la presenza di All Blacks e Springboks.

15:10Calcio: Serie B, arbitri

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Arbitri, assistenti e IV Ufficiali che dirigeranno le partite valide per la 13/a giornata di Serie B in programma sabato 4 novembre alle 15. Brescia-Venezia: Baroni di Firenze (Citro-Rocca/Andreini); Carpi-Ascoli: Saia di Palermo (Formato-Scarpa/N. Marini); Cittadella-Ternana: Balice di Termoli (Fiore-Villa/Bitonti); Empoli-Spezia (domenica 5/11, ore 17.30): Illuzzi di Molfetta (Robilotta-Pagliardini/Dionisi); Entella-Cesena: Di Paolo di Avezzano (Borzomì-Mastrodonato/Volpi); Foggia-Cremonese: Ghersini di Genova (Intagliata-Lombardi/Garofalo); Frosinone-Parma: Nasca di Bari (Pagnotta-Luciano/Ayroldi); Novara-Pro Vercelli: Sacchi di Macerata (C. Rossi-Tardino/Miele); Perugia-Avellino (lunedì 6/11, ore 20.30): La Penna di Roma 1 (Baccini-Scatragli/Meraviglia); Pescara-Palermo (venerdì 3/11, ore 20.30): Giua di Pisa (L. Rossi-Raspollini/Natilla); Salernitana-Bari: Pezzuto di Lecce (Muto-Vecchi/Fiorini).

15:02Cancelleri, fuori da M5s candidato che ha mentito

(ANSA) - CATANIA, 2 NOV - "La condanna lieve e di 2 mesi che ha ricevuto Ciappina dal tribunale militare, per un reato militare (ossia violata consegna quando era militare), prevedeva la non menzione nel casellario giudiziale per questo non potevamo saperlo e lui non ci ha informato. Ciappina ci ha mentito ed è fuori dal MoVimento 5 Stelle" che "non fa sconti neppure su una condanna lieve di due mesi del tribunale militare". Lo scrive su Facebook Giancalo Cancelleri. La Stampa.it riporta la notizia secondo la quale "Gionata Ciappina, 43 anni, di Catania, candidato nella lista del M5S alle regionali in Sicilia, sarebbe stato condannato dal Tribunale militare di Napoli a due mesi di reclusione il 20 maggio 2015, per violata consegna e abbandono di posto aggravato in concorso, quando era appuntato dell'Arma Carabinieri".

14:55Calcio: Fiorentina-Roma a Di Bello, per Chievo-Napoli Massa

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Sarà Marco Di Bello di Brindisi l'arbitro di Fiorentina-Roma in programma domenica 5 novembre alla 15. Per Chievo Napoli è stato designato Davide Massa di Imperia, mentre Inter-Torino sarà arbitrata da Daniele Orsato di Schio. Rosario Abisso di Palermo sarà il direttore di gara di Juventus-Benevento ed a Luca Banti di Livorno è stata affidata la direzione di Lazio-Udinese.

14:52Morta dopo parto in casa, fatale una setticemia

(ANSA) - CAGLIARI, 2 NOV - Sarebbe morta per una setticemia Erica Collu, la donna di 35 anni di San Sperate (paese a una ventina di chilometri da Cagliari) deceduta nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove era arrivata in ambulanza in gravissime condizioni dopo aver partorito in casa. Il pm Enrico Lussu ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati (solo per gli atti relativi), sollecitando però il medico legale a valutare quanto verificato dai sanitari dell'ospedale dopo il decesso. La Procura, in sede di accertamenti, starebbe anche verificando se la giovane mamma sia stata seguita da sanitari durante il parto, avvenuto nella sua abitazione di San Sperate. Le cartelle cliniche sono già state visionare dal consulente inviato dal pm, ma al momento non sono stati disposti ulteriori esami che, in ogni caso, potrebbero essere decisi in seguito. La giovane aveva partorito in casa il suo terzo figlio dieci giorni prima della tragedia, una pratica che la donna sosteneva al punto da aderire ad un'associazione locale che promuove l'assistenza della maternità a domicilio fino al momento del parto. La 35enne, già madre di due figli, qualche giorno dopo aveva cominciato ad accusare i primi dolori, sempre più forti sino alla chiamata dell'ambulanza e alla corsa in ospedale, dove è morto qualche ora dopo l'arrivo. (ANSA).

14:30Catalogna: procura chiede carcere per tutto Govern

(ANSA) - MADRID, 2 NOV - La procura spagnola ha chiesto alla giudice della Adiencia Nacioanl Carmen Lamela di decidere la detenzione preventiva senza cauzione per tutti i membri del Govern catalano accusati di "ribellione", meno che per l'ex ministro Santi Villa che si era dimesso il giorno prima della dichiarazione di indipendenza, riferisce Tv3.