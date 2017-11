Ultima ora

15:02Cancelleri, fuori da M5s candidato che ha mentito

(ANSA) - CATANIA, 2 NOV - "La condanna lieve e di 2 mesi che ha ricevuto Ciappina dal tribunale militare, per un reato militare (ossia violata consegna quando era militare), prevedeva la non menzione nel casellario giudiziale per questo non potevamo saperlo e lui non ci ha informato. Ciappina ci ha mentito ed è fuori dal MoVimento 5 Stelle" che "non fa sconti neppure su una condanna lieve di due mesi del tribunale militare". Lo scrive su Facebook Giancalo Cancelleri. La Stampa.it riporta la notizia secondo la quale "Gionata Ciappina, 43 anni, di Catania, candidato nella lista del M5S alle regionali in Sicilia, sarebbe stato condannato dal Tribunale militare di Napoli a due mesi di reclusione il 20 maggio 2015, per violata consegna e abbandono di posto aggravato in concorso, quando era appuntato dell'Arma Carabinieri".

14:55Calcio: Fiorentina-Roma a Di Bello, per Chievo-Napoli Massa

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Sarà Marco Di Bello di Brindisi l'arbitro di Fiorentina-Roma in programma domenica 5 novembre alla 15. Per Chievo Napoli è stato designato Davide Massa di Imperia, mentre Inter-Torino sarà arbitrata da Daniele Orsato di Schio. Rosario Abisso di Palermo sarà il direttore di gara di Juventus-Benevento ed a Luca Banti di Livorno è stata affidata la direzione di Lazio-Udinese.

14:52Morta dopo parto in casa, fatale una setticemia

(ANSA) - CAGLIARI, 2 NOV - Sarebbe morta per una setticemia Erica Collu, la donna di 35 anni di San Sperate (paese a una ventina di chilometri da Cagliari) deceduta nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove era arrivata in ambulanza in gravissime condizioni dopo aver partorito in casa. Il pm Enrico Lussu ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati (solo per gli atti relativi), sollecitando però il medico legale a valutare quanto verificato dai sanitari dell'ospedale dopo il decesso. La Procura, in sede di accertamenti, starebbe anche verificando se la giovane mamma sia stata seguita da sanitari durante il parto, avvenuto nella sua abitazione di San Sperate. Le cartelle cliniche sono già state visionare dal consulente inviato dal pm, ma al momento non sono stati disposti ulteriori esami che, in ogni caso, potrebbero essere decisi in seguito. La giovane aveva partorito in casa il suo terzo figlio dieci giorni prima della tragedia, una pratica che la donna sosteneva al punto da aderire ad un'associazione locale che promuove l'assistenza della maternità a domicilio fino al momento del parto. La 35enne, già madre di due figli, qualche giorno dopo aveva cominciato ad accusare i primi dolori, sempre più forti sino alla chiamata dell'ambulanza e alla corsa in ospedale, dove è morto qualche ora dopo l'arrivo. (ANSA).

14:30Catalogna: procura chiede carcere per tutto Govern

(ANSA) - MADRID, 2 NOV - La procura spagnola ha chiesto alla giudice della Adiencia Nacioanl Carmen Lamela di decidere la detenzione preventiva senza cauzione per tutti i membri del Govern catalano accusati di "ribellione", meno che per l'ex ministro Santi Villa che si era dimesso il giorno prima della dichiarazione di indipendenza, riferisce Tv3.

14:26Regeni: Pm, sentire studenti Cambridge inviati al Cairo

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Oltre all'audizione della professoressa Maha Abdel Raman, la docente di Cambridge che seguì come "tutor" Giulio Regeni, la Procura di Roma ha chiesto nella rogatoria inviata all'autorità giudiziaria anche di identificare e ascoltare, alla presenza di inquirenti italiani, tutti gli studenti che l'università, sotto il controllo della docente, ha inviato al Cairo tra il 2012 e il 2015. Questa è la terza rogatoria. In passato la docente si rifiutò di comparire davanti ai magistrati italiani.

14:25Sicilia: Fava, serve il coraggio di fare i nomi dei mafiosi

(ANSA) - PALERMO, 2 NOV - "La concretezza con cui noi riusciamo a parlare e individuare il luogo, il punto, il momento in cui si annida la minaccia, la presenza, la concorrenza dell'economia mafiosa, ha bisogno di un po' meno di letteratura e un po' più di capacità, anche di coraggio politico e civile di fare i nomi e i cognomi. Non quelli degli impresentabili perché hanno ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio, ma delle famiglie di sostanza: da Messina Denaro a Santapaola ad Ercolano, che continuano a controllare un pezzo dell'economia siciliana". Così Claudio Fava, candidato alla presidenza della Regione Sicilia ad Agorà, su Rai Tre, a proposito delle elezioni siciliane e dell'impegno dei candidati contro la mafia. "Questi nomi - osserva - io non li sento fare a Cancelleri, lo sento parlare genericamente di quanto sarebbe bella una Sicilia in cui nessun magistrato corre il rischio di essere ammazzato, ma la concretezza di questa incisività della mafia nell'economia siciliana resta molto fumosa".

14:22Appalti in Comune Cosenza, indagati dirigenti e imprenditore

(ANSA) - COSENZA, 2 NOV - Quattro misure interdittive, di cui tre nei confronti di altrettanti dirigenti e funzionari del Comune sospesi dai pubblici uffici e una a carico di un imprenditore, sono state eseguite nell'ambito dell'operazione condotta dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza del Comando provinciale, sotto la direzione della Procura della Repubblica, in materia di appalti del Comune di Cosenza. I reati contestati a vario titolo agli indagati vanno dalla corruzione per atto d'ufficio all'abuso d'ufficio. L'indagine si è concentrata principalmente sui lavori affidati con il sistema del cottimo fiduciario dal Comune di Cosenza a un numero ristretto di imprese. Evidenziate anomalie nell'utilizzo della procedura di affidamento dei lavori in economia, nella non osservanza del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento nonché nell'affidamento, molto spesso al di sotto dei 40 mila euro, ad un numero ristretto di operatori, anche in violazione del previsto divieto di frazionamento.