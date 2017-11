Ultima ora

18:34Dimentica figlio in Autogrill, lo ritrova grazie a polizia

(ANSA) - NOVARA, 2 NOV - Dimentica il figlio di pochi anni all'Autogrill, sull'autostrada Torino-Milano, e se ne accorge soltanto una volta arrivato a destinazione. Il padre sbadato, un egiziano che grazie all'intervento della polizia stradale ha potuto riabbracciare dopo poco il figlio, rischia ora una denuncia per abbandono di minore. La dimenticanza, che poteva costare davvero cara, all'autogrill nei pressi del casello di Novara Est sabato scorso, ma è stata resa nota soltanto oggi. L'uomo, proveniente da Torino, era diretto a Como con un parente e i due figli. Al momento di ripartire, dopo la sosta, non si è accorto che il più piccolo non era in auto. Il bimbo si è messo a girovagare nell'area di servizio, finché non è stato notato dal personale che ha chiamato la polizia stradale. Il bimbo è stato calmato e rifocillato in attesa dell'arrivo del padre, che nel frattempo si era messo in contatto con le forze dell'ordine per segnalare la scomparsa del figlio.(ANSA).

18:26Calcio: Serie A, Genoa-Sampdoria a Irrati

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Queste le altre designazioni per le partite della 12/a giornata di serie A: Atalanta-Spal (ore 18): Chiffi; Bologna-Crotone (sabato 4 ore 18): Pasqua; Cagliari-Verona: Guida; Genoa-Sampdoria (sabato 4 ore 20.45): Irrati; Sassuolo-Milan (ore 20.45): Damato.

18:22Corea Nord: intelligence Seul, riprese epurazioni

(ANSA) - PECHINO, 2 NOV - L'intelligence di Seul ha detto di ritenere che la Corea del Nord abbia ripreso le epurazioni per reprimere il "dissenso" e i funzionari sleali verso il leader Kim Jong-un: è l'ultima valutazione dei vertici dell'agenzia dei servizi segreti (Nis) esposta in un'audizione parlamentare. "Il presidente Kim ha di recente rafforzato il monitoraggio dei suoi funzionari senior e ripreso le epurazioni e le esecuzioni su cui si era astenuto per un certo periodo di tempo", ha riferito l'agenzia, nel resoconto dell'agenzia Yonhap.

18:18Onu, da Isis ‘crimini internazionali’ contro civili a Mosul

(ANSA) - GINEVRA, 2 NOV - L'Isis ha perpetrato a Mosul violazioni gravi e sistematiche che ammontano a "crimini internazionali", durante i nove mesi della campagna militare della coalizione per riprendere la città irachena al sedicente Stato islamico (ottobre 2016-luglio 2017). La denuncia è contenuta in un rapporto pubblicato oggi dalle Nazioni Unite che documentano sulla base di testimonianze, i rapimenti di massa di civili, esecuzioni, l'uso di migliaia di scudi umani, il bombardamento intenzionale di residenze civili e almeno 74 fosse comuni scoperte dal 2014 in aree precedentemente detenute dall'Isis in Iraq. "Il numero di corpi contenuti in queste fosse varia da pochi a migliaia", scrive l'Onu rendendo conto del rapporto di 53 pagine elaborato dall'Ufficio dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani e la Missione di assistenza dell'Onu in Iraq.

18:15E’ morto Manlio Simonetti, storico cristianesimo e filologo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 2 NOV - E' morto oggi Manlio Simonetti, uno dei maggiori conoscitori del cristianesimo antico. Nato a Roma il 2 maggio 1926, si era formato alla scuola di Gino Funaioli e di Ettore Paratore. Fu proprio Paratore, grande latinista e umanista, a indirizzarlo per motivi concorsuali allo studio dei testi cristiani, di cui il maestro intuiva l'importanza e che il giovane allievo iniziò a studiare con metodo e tenacia, frequentando la Biblioteca vaticana. Salito in cattedra molto presto Simonetti insegnò dal 1959 al 1969 letteratura cristiana antica all'università di Cagliari e quindi, per oltre un trentennio, storia del cristianesimo alla Sapienza di Roma, dove da tempo convivevano studiosi di patristica e storici delle religioni, ma anche antichisti e orientalisti. Docente nel Pontificio ateneo salesiano, insegnò all'Istituto patristico Augustinianum dalla fondazione nel 1971 fino al 2016. Socio nazionale dei Lincei dal 1983, nel 2011 è stato il primo a ricevere il premio Ratzinger dallo stesso Benedetto XVI.

18:1322 mesi per abusi su disabile, padre vittima ‘presi in giro’

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Ha patteggiato 22 mesi, con la condizionale, per avere abusato di un giovane disabile che doveva accompagnare a scuola. Un incarico, quest'ultimo, affidatogli dalla famiglia del ragazzo, che ora protesta per la pena, ritenuta troppo bassa. "Ci sentiamo presi in giro", dice il padre alle telecamere di Studio Aperto, il telegiornale di Italia Uno. "Quell'uomo era un amico, ha tradito la nostra fiducia". La vicenda nel Cuneese. Secondo quanto appreso, l'abuso andava avanti da tempo e la famiglia del giovane, scoperto l'accaduto, ha presentato denuncia. L'uomo si è era quindi presentato in Procura, a Cuneo, per autodenunciarsi. E aveva sostenuto anche di avere ricevuto richieste di denaro dalla famiglia della vittima. La Procura ha ritenuto che si sia trattato solo del tentativo di ottenere un risarcimento. "Lui adesso è libero - denuncia il padre del ragazzo abusato - e la cosa più assurda è che non ha ricevuto neppure un divieto di avvicinamento. Mio figlio lo ha incontrato di recente vicino casa...".(ANSA).

18:03Chiusura invernale dei Passi Rombo e Stalle in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 2 NOV - In seguito all'annunciato fronte di maltempo nel fine settimana, su richiesta del Servizio strade provinciale di Bolzano sono state disposte le chiusure invernali anticipate di passo Rombo e passo Stalle. Le chiusure al traffico permangono fino a revoca. Per passo Rombo la chiusura invernale al traffico scatterà a partire da venerdì 3 novembre, dalle ore 20 su entrambi i versanti. Il valico posto a 2.474 metri collega la val Passiria con la Ötztal in Austria. Chiusura invernale dalle ore 15 di sabato 4 novembre anche per passo Stalle. Sarà chiuso al traffico il tratto stradale nella valle di Anterselva, tra l'omonimo lago e il passo. Il valico, posizionato a quota 2.052 metri, funge da collegamento con la Defereggental in territorio austriaco. Restano ancora aperto per ora, finché le condizioni meteo lo consentiranno, passo Stelvio a quota 2.757 metri, passo delle Erbe e gli altri passi.