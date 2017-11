Ultima ora

17:31Cacciatore cade in dirupo e muore

(ANSA) - AOSTA, 2 NOV - Un cacciatore è morto oggi pomeriggio a seguito di una caduta in un dirupo a Courmayeur. L'incidente si è verificato nella zona dei paravalanghe, sopra il campo sportivo e verso il Monte de la Saxe. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza di Entreves per il recupero del corpo. (ANSA).

17:22Catalogna: chiesto mandato arresto europeo Puigdemont

(ANSA) - MADRID, 2 NOV - La procura spagnola ha chiesto alla giudice della Audiencia Nacional Carmen Lamela di emettere un mandato di arresto europeo contro il President catalano Carles Puigdemont e i suoi 4 ministri che si trovano in Belgio e oggi non si sono presentati a Madrid per essere interrogati. Lo riferisce Efe.

17:21Roma, KB88.com diventa il betting partner ufficiale in Asia

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - KD88.com diventa il betting partner ufficiale della Roma nel mercato asiatico, grazie a un accordo che consentirà a KB88.com di utilizzare l'immagine e l'identità del club giallorosso come parte delle proprie attività promozionali e dei servizi offerti nel mercato asiatico. KB88.com è un'azienda di scommesse online con sede nelle Filippine che gode di un'ampia popolarità nel continente asiatico. Nel 2012 KB88.com ha sponsorizzato un club della Premier League e ha attualmente un accordo in essere con l'Ajax. La partnership consentirà agli appassionati di calcio asiatici di avvicinarsi alla Roma grazie a una serie di attività e di promozioni. L'accordo consentirà anche a entrambe le parti di creare nuove opportunità all'interno del mercato asiatico. "La nuova partnership è molto importante per noi poiché ci consente di entrare in un mercato in rapida ascesa come quello asiatico, dove intendiamo inoltre sviluppare nuove opportunità negli anni a venire'' ha dichiarato Luca Danovaro, CMO club giallorosso.

17:20Tennis: internazionali femminili tornano a Palermo nel 2019

(ANSA) - PALERMO, 2 NOV - Gli internazionali femminili di tennis torneranno a Palermo - al Country club - nel 2019. "Nel 2013 - dice il presidente del circolo, Giorgio Cammarata - ci eravamo lasciati con la promessa che il torneo sarebbe tornato non appena l'economia nazionale fosse stata in ripresa. Bene, l'economia è ripartita e noi nel luglio scorso, approfittando di un ritardo nei pagamenti, abbiamo rescisso il contratto d'affitto con la Malesia e informato la Wta di essere pronti a ripartire da Palermo". Solo qualche giorno fa la Wta ha sciolto le riserve ed ha deliberato il ritorno della licenza a Palermo ma non avendo una data idonea per il 2018 ha sospeso il torneo, rinviando al 22 luglio 2019 la ripartenza da Palermo (data che sarà deliberata nella riunione di Wimbledon 2018). Quindi il torneo femminile con 250.000 dollari di montepremi e unica prova italiana del tennis mondiale (insieme a Roma).

17:19M5s: iscritto impugna primarie candidato premier

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Un iscritto al M5s, Riccardo Di Martiis, anche a nome di altri 20 iscritti, ha impugnato le "primarie" che hanno indicato Luigi Di Maio candidato premier del M5s. L'impugnazione, per violazione delle regole del Non Statuto e del principio di uguaglianza tra associati, è stata depositata dall'avvocato Lorenzo Borrè presso il Tribunale di Roma. Per il ricorrente la consultazione per la scelta del candidato premier violerebbe le regole che "non consentono di candidare persone soggette ad indagine" mentre Di Maio risulta querelato dall'ex candidata Marika Cassimatis. Inoltre l'introduzione del principio della candidabilità dei soli portavoce previsto per la consultazione avrebbe inciso sulla libertà di candidatura degli associati al M5s introducendo il filtro di "una carica extrassociativa che viola il principio di uguaglianza tra soci". La consultazione, infine, solleverebbe anche una questione sulle esclusioni degli espulsi dal M5s ma reintegrati e, su cui pende un giudizio di merito del Tribunale.

17:16Calcio: passa linea Palermo, Norvegia non convoca Aleesami

(ANSA) - PALERMO, 2 NOV - Dopo un confronto tra il Palermo e la Federcalcio norvegese, è stata annullata la convocazione in nazionale di Haitam Aleesami. Il calciatore rosanero, inizialmente pre-convocato per il doppio test della Norvegia contro Macedonia e Slovacchia, continuerà gli allenamenti a Palermo. Ieri il patron del Palermo Maurizio Zamparini aveva scritto una lettera al presidente della Federazione macedone, chiedendo di non convocare il rosanero Ilja Nestorovski, impegnato con la propria nazionale in due amichevoli - una delle quali proprio con la Norvegia - in coincidenza con il campionato di serie B in cui milita il Palermo.

17:11Sicilia: veleno su pagina Fb candidato M5S espulso

(ANSA) - PALERMO, 2 NOV - "E dillo che ti hanno condannato". "Ciappina, se è vera la storia della condanna la invito a uscire immediatamente dalla lista e a non farsi votare. Subito". Sono alcuni dei commenti all'ultimo post pubblicato nella pagina Facebook di Gionata Ciappina, candidato alle regionali espulso oggi dal M5s perché condannato dal Tribunale militare di Napoli a due mesi di reclusione il 20 maggio 2015, quando era appuntato dei Carabinieri. "Ora che ti hanno cacciato ci spieghi come ci sei entrato?", scrive Carlo Russo, commentando un post condiviso da Ciappina a firma di Luigi Di Maio, proprio sul tema degli "impresentabili" nelle liste. "Cavolo ti sei infiltrato, alla faccia!. Dichiara pubblicamente che non ti votino. Faresti una bella figura. Hai infangato il movimento escine a testa alta", scrive un altro utente, Gaetano Parisi.