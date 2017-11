Ultima ora

18:03Chiusura invernale dei Passi Rombo e Stalle in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 2 NOV - In seguito all'annunciato fronte di maltempo nel fine settimana, su richiesta del Servizio strade provinciale di Bolzano sono state disposte le chiusure invernali anticipate di passo Rombo e passo Stalle. Le chiusure al traffico permangono fino a revoca. Per passo Rombo la chiusura invernale al traffico scatterà a partire da venerdì 3 novembre, dalle ore 20 su entrambi i versanti. Il valico posto a 2.474 metri collega la val Passiria con la Ötztal in Austria. Chiusura invernale dalle ore 15 di sabato 4 novembre anche per passo Stalle. Sarà chiuso al traffico il tratto stradale nella valle di Anterselva, tra l'omonimo lago e il passo. Il valico, posizionato a quota 2.052 metri, funge da collegamento con la Defereggental in territorio austriaco. Restano ancora aperto per ora, finché le condizioni meteo lo consentiranno, passo Stelvio a quota 2.757 metri, passo delle Erbe e gli altri passi.

18:03Usa: sparatoria Colorado,arrestato sospetto,non è terrorismo

(ANSA) - DENVER, 2 NOV - La polizia di Denver ha comunicato di aver arrestato un uomo sospettato di aver fatto irruzione in un supermercato Walmart ieri sera (ora locale) nella periferia della città del Colorado, dove ha aperto il fuoco con una pistola uccidendo due uomini e una donna. Si tratta del 47enne Scott Ostrem, identificato grazie a immagini del circuito di sicurezza. Resta sconosciuto il movente della sparatoria, ma il portavoce della Polizia locale, Victor Avila, ha fatto sapere che non ci sono indicazioni che si tratti di un atto terroristico.

18:03Tentata corruzione:sms indagati dopo dazione soldi,tutto ok?

(ANSA) - FOGGIA, 2 NOV - Dichiarazioni discordanti e messaggi ritenuti dall'accusa 'compromettenti': sono alcuni particolari che emergono nella vicenda che ha portato all'arresto dell'imprenditore e presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore, per istigazione alla corruzione. I messaggi sono quelli che Biancofiore avrebbe scambiato con Rocco Bonassisa, l'imprenditore che materialmente portò il 7 dicembre 2016 una scatola di biscotti con 20.000 euro al sindaco di Cerignola, Franco Metta, il quale denunciò l'accaduto alla polizia. Nel corso delle indagini Biancofiore fu sentito dal pm, al quale avrebbe detto di non sapere nulla della vicenda dei 20.000 euro. Circostanza, questa, smentita da Bonassisa, il quale invece avrebbe riferito che era stato proprio Biancofiore a dire di portare i soldi a Metta. Un'ora dopo la consegna, Bonassisa avrebbe ricevuto un sms da Biancofiore in cui gli veniva chiesto: "Tutto ok?". Bonassisa avrebbe risposto: "Per niente! Devi tornare urgentemente per cercare di mettere qualche pezza!".

17:58M5s: Di Maio chiede confronto Tv con Renzi, dopo il 5

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Non è una fake news: Matteo Renzi ha un accordo per spartirsi la Sicilia e l'Italia con Berlusconi Voglio un confronto tv dopo il 5. Ci stai?". Così il candidato premier per il M5s, Luigi Di Maio, su Twitter.

17:58Ilva: veglia ‘Genitori tarantini’ dinanzi portineria

(ANSA) - TARANTO, 2 NOV - "E' stata l'occasione per testimoniare, in assordante e rispettoso silenzio, tutte le vittime innocenti che questa insopportabile ed insostenibile fabbrica ha mietuto e continua a mietere". Così il comitato 'Genitori Tarantini' commenta la veglia di raccoglimento che si è tenuta ieri pomeriggio nello spazio attiguo alla portineria D dello stabilimento Ilva. I cittadini presenti hanno portato dei lumini formando la scritta 'No Ilva'. Un modo per "commemorare - viene spiegato - le tragiche morti che hanno falcidiato in tutti questi anni le famiglie e gli affetti di chi, operaio o semplice cittadino, vive a stretto contatto con questa macchina dagli effetti mortali". Le vittime di "questo olocausto - sottolineano i 'Genitori tarantini' - rivendicano giustizia. Esigono giustizia le mamme ed i papà che contro natura vedono evaporare le innocenti vite dei loro figli immaturamente rapiti alla vita".

17:57Mobbing all’Ordine Commercialisti Taranto, 8 indagati

(ANSA) - TARANTO, 2 NOV - La Procura di Taranto ha notificato ad otto indagati l'avviso di chiusura delle indagini su un presunto caso di mobbing nei confronti di una impiegata dell'Ordine dei Commercialisti. Si tratta del presidente dell'Ordine Cosimo Damiano Latorre, degli ex tesorieri Riccardo Scialpi e Maria Rosaria Chiechi, dell'attuale tesoriere Angela Cafaro, del segretario dell'Ordine Gregorio Pecoraro e delle impiegate Teresa Giusto e Lucia Arina. Tutti rispondono di concorso in maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Scialpi (ex tesoriere e consigliere dell'Ordine) è indagato anche per una ipotesi di violenza sessuale per aver palpeggiato il seno della dipendente che ha presentato una serie di denunce. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero sottoposto l'impiegata "a reiterati atti di violenza psicologica per la convergenza di motivi di natura personale e professionale". Atteggiamenti che avrebbero portato ad "una situazione di isolamento e di emarginazione sul luogo di lavoro".

17:56Terremoto: Stiglitz, prova che mercato non assicura nulla

(ANSA) - ANCONA, 2 NOV - ''In occasione di terremoti spesso non siamo in grado di affrontare il problema nella giusta misura e avere le giuste strutture come priorità''. Il premio Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz, ad Ancona per ricevere una laurea ad honorem dall'Università Politecnica, ha parlato anche dei devastanti effetti del sisma che nel 2016 ha bersagliato il Centro Italia, e in particolare le Marche, colpendo duramente l'economia di luoghi già interessati anche dallo spopolamento. "A volte - ha osservato, premettendo però di non conoscere nel dettaglio la situazione delle Marche - la ricostruzione offre l'opportunità di ripensamento di un modello economico. L'importante è soprattutto una crescita culturale e anche dotarsi di strutture anti sismiche". La pesante eredità economica del sisma, ha concluso Stiglitz, dimostra che "il mercato non dà alcuna assicurazione in eventi di questo tipo, tutto si riconduce al Governo" e alla scelta delle politiche da adottare.