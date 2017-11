Ultima ora

20:00Calcio: Under 21, 23 i convocati per amichevole con Russia

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Reduce dai successi nelle amichevoli contro Slovenia, Ungheria e Marocco, la Nazionale Under 21 andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva contro i pari età della Russia, che affronterà in amichevole martedì 14 novembre alle 18,30 allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. Per il quinto confronto contro la Nazionale russa (bilancio di tre vittorie per l'Italia e una sconfitta), il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 23 calciatori: l'unico volto nuovo è quello del difensore del Basilea classe'97 Raoul Petretta, alla prima chiamata in maglia azzurra. L'Italia, che tornerà a giocare a Frosinone a 11 anni esatti dall'amichevole contro la Repubblica Ceca del 14 novembre 2006, ma allo stadio 'Matusa' (0-0 il risultato), si radunerà lunedì 6 novembre a Città Sant'Angelo (Pescara) e giovedì 9 novembre alle 15,30 affronterà in amichevole nello stadio 'Adriatico' il Pescara allenato da Zdenek Zeman. Nel pomeriggio di sabato 11 la squadra si trasferirà a Frosinone, dove martedì 14 novembre affronterà la Russia.

19:52Incendi: 5 Canadair ancora impegnati in Piemonte

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Prosegue l'attività della flotta aerea dello Stato contro i roghi in Piemonte. Dopo l'impegno eccezionale dei giorni scorsi, in cui hanno volato anche elicotteri svizzeri e canadair croati e francesi, tutti coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile a supporto delle operazioni svolte dalle squadre di terra, gli equipaggi dei velivoli stranieri hanno fatto rientro alle rispettive basi. Oggi sono state 3 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) del Dipartimento, tutte dal Piemonte. L'impegno dei mezzi dispiegati - 5 canadair del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un elicottero della Difesa - ha permesso di spegnere un rogo nel cuneese. (ANSA).

19:51Comuni: nel Bresciano primo sindaco d’Italia di CasaPound

(ANSA) - BRESCIA, 2 NOV - Andrea Bianchi, primo cittadino di Trenzano, Comune di 5.000 abitanti nel Bresciano, è il primo sindaco d'Italia che aderisce a CasaPound. Già militante di Forza Italia prima e del Popolo della Libertà fino al 2012, Bianchi, 39 anni, era stato eletto nel 2013 con una lista civica con il 38% delle preferenze. "E' l'arrivo di un mio percorso politico personale. CasaPound riflette il mio pensiero anche se non avrò incarichi all'interno del partito", ha spiegato Bianchi. "Siamo felici di accoglierlo tra le nostre fila, nella certezza che Bianchi saprà portare avanti senza esitazioni e con la determinazione che lo contraddistingue le battaglie della tartaruga frecciata", ha detto il vicepresidente di CasaPound Italia Simone Di Stefano. Bianchi in estate aveva attaccato la presidente della Camera Laura Boldrini: "Se lei si definisce antifascista io non posso che andare contro e definirmi fascista e riconoscere quanto di buono fatto da Mussolini fino al '37 e fino a prima delle legge razziali".

19:47Calcio: Eder, felice e orgoglioso del rinnovo

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - "Felice ed orgoglioso di aver prolungato il mio contratto con l'Inter! Grazie alla società, ai compagni e ai tifosi". E' il messaggio con cui Eder ha festeggiato, sul suo profilo Twitter, il rinnovo con il club nerazzurro. Lo ha fatto postando la foto che lo vede tenere in mano la sua maglia dell'Inter, stampata per l'occasione con il numero 2021, l'anno di scadenza del suo nuovo contratto.

19:38Scuola: doveva imparare mungitura si trova a spalare letame

(ANSA) - VENEZIA, 2 NOV - Una interrogazione di senatori e senatrici di Sinistra Italiana al governo è stata rivolto in merito alla segnalazione fatta a metà ottobre da uno studente del trevigiano che, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro ha raccontato che, mandato ad imparare le tecniche di mungitura, sarebbe stato impiegato solo per spalare il letame dalle stalle. Nel mirino dell'interrogazione è finito un Istituto di Castelfranco Veneto (Treviso) che aveva organizzato il progetto e il Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca. I parlamentari di Sinistra Italiana vogliono sapere dal governo - questo il senso dell'interrogazione - se il Miur ritenga corretto questo utilizzo degli studenti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, e quali iniziative di carattere ispettivo il Miur abbia attivato immediatamente o intenda attivare per individuare i responsabili di questo episodio, e quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dell'azienda e dei vertici dell'Istituto in questione.

19:24Calcio: De Sciglio, serve concentrazione per 90′

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - "La concentrazione dal primo minuto al 90' è fondamentale". Mattia De Sciglio riassume così la lezione appresa dalla Juventus a Lisbona. "Il primo tempo in Portogallo non è stato dei migliori e avevamo anche messo a rischio la qualificazione - ammette il difensore in una intervista pubblicata sul sito del club bianconero -. Nella ripresa siamo stati bravi ad acciuffare il pareggio e abbiamo avuto una nuova dimostrazione di quanto sia fondamentale la concentrazione in campo". Contro lo Sporting Lisbona il difensore è tornato titolare dopo un lungo infortunio. "Sto bene, avevo già ripreso ad allenarmi con il gruppo da due settimane - spiega il terzino -, anche se chiaramente per raggiungere il top della forma, che è il primo obiettivo, serve il ritmo partita".

19:17Sicilia: Meloni, bene la cena, ma compattezza a politiche

(ANSA) - CATANIA, 2 NOV - "Sono molto contenta che questo incontro avvenga in Sicilia a due giorni da una campagna elettorale molto importante nella quale Fratelli d'Italia aveva chiesto compattezza e chiarezza, che sono le stesse richieste che faremo anche stasera: di essere compatti nelle prossime elezioni politiche, ma di farlo su un programma che dica 'prima gli italiani'". Lo afferma Giorgia Meloni, a margine di un'iniziativa sulla Ius soli a Catania, confermando la cena con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Nello Musumeci. "Noi vorremmo una coalizione di patrioti - ha aggiunto - e di farlo su principi di chiarezza anche nel rapporto con il Pd, con gli altri attori insomma. Se il centrodestra è centrodestra, dev'essere centrodestra ora e dopo. Al banchetto per la raccolta firme contro lo Ius soli erano presenti, tra gli altri, Al banchetto erano presenti Ignazio La Russa ed il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione siciliana Nello Musumeci.