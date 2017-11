Ultima ora

20:54Catalogna: migliaia in piazza per denunciare arresti

(ANSA) - BARCELLONA, 2 NOV - Migliaia di persone sono scese in piazza in tutte le città catalane alla 19 all'appello delle organizzazioni della società civile indipendentista per denunciare l'arresto ordinato oggi da una giudice spagnola di otto membri del Govern di Carles Puigdemont, fra cui il vicepresidente Oriol Junqueras, leader del primo partito catalano, Erc. Concentrazioni sono in corso in particolare a Barcellona, Girona, Badalona, Tarragona, Lleida.

20:52Calcio: Mirabelli, il Milan aprirà un ciclo

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - "Non ho l'autorità per rispondere a Berlusconi, che rimane un grande tifoso del Milan e come tutti i tifosi vive l'umore in base ai risultati. Noi la prendiamo sempre come un fatto positivo quando parla lui". Così il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, ha commentato le dichiarazioni dell'ex presidente del club, che ieri parlando dopo la registrazione dell'intervista con Maurizio Costanzo si è detto "molto deluso", aggiungendo che "gli accordi presi all'inizio per il bene della squadra erano diversi". Poco prima della partita di Europa League in casa dell'Aek Atene, Mirabelli ha spiegato a Sky che "la squadra pian pianino col lavoro sta sempre dimostrando di avere una sua identità. Noi abbiamo chiaro il nostro percorso, sapevano che mettere tutti questi giocatori insieme non era facile, però siamo sereni, siamo sicuri di avere buon gruppo e un buon allenatore. Sappiamo che il percorso è un pò duro ma penso che alla fine questa squadra possa aprire un buon ciclo".

20:51Intercettazioni: ok Consiglio ministri a riforma

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni. Il testo dovrà ora passare all'esame delle commissioni Giustizia per i pareri e poi tornare in Cdm. "Noi - ha spiegato il premier Paolo Gentiloni - non limitiamo l'uso delle intercettazioni ma contrastiamo l'abuso ed è evidente che in questi anni ci sono stati frequenti abusi". "Abbiamo messo una serie di vincoli - ha aggiunto il ministro della Giustizia Andrea Orlando - che non restringono la capacità di indagine ma riducono il rischio della fuga di notizie se non sono legate a fatti penalmente rilevanti. Le intercettazioni non sono disposte per far luce sulla sfera personale dei singoli ma per perseguire reati". Soddisfatti a metà gli addetti ai lavori. Per l'Anm sono troppo stringenti i limiti all'uso dei "trojan", i captatori informatici. Per i penalisti alcuni aspetti della riforma non tutelano appieno il diritto di difesa.

20:48Giustizia: anziani e malati parlano col giudice via Skype

(ANSA) - MODENA, 2 NOV - Utilizzare Skype, il programma web che consente le video chiamate a distanza, per evitare di far venire fisicamente in tribunale (spesso con la necessità di utilizzare un'ambulanza) persone anziane o afflitte da gravi malattie che sono al centro di istanze per l'affidamento ad un amministratore di sostegno. Questo il protocollo che ha sottoscritto oggi il palazzo di giustizia di Modena, dove annualmente vengono gestite tra le 500 e le 600 istanze di questo tipo. Attraverso Skype, difatti, il giudice potrà valutare a distanza le condizioni della persona per la quale si chiede l'intervento di un amministratore di sostegno, evitando così inutili spostamenti che in alcuni casi creano notevoli disagi agli anziani e ai soggetti afflitti da gravi malattie. (ANSA).

20:44Crolla controsoffitto ospedale Siena, area sotto sequestro

(ANSA) - SIENA, 2 NOV - L'area dell'ospedale Le Scotte di Siena, interessata dal crollo di un controsoffitto in una zona di transito e accesso ad ambulatori del reparto di medicina nucleare, è stata messa sotto sequestro dalla procura della Repubblica. Sequestrato anche il controsoffitto caduto. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. La procura, inoltre, sta facendo interrogare dalla polizia giudiziaria, in serata, le cinque persone rimaste direttamente ferite e altri testimoni. Gli inquirenti potrebbero aprire un'inchiesta per ferimento colposo e crollo colposo.

20:37Calcio: Lazio,con Udinese riapre curva Sud per abbonati Nord

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - In attesa di conoscere gli esiti dell'inchiesta sportiva condotta dal pm federale Giuseppe Pecoraro, per la prossima gara interna con l'Udinese in programma domenica 5 novembre la Lazio ha deciso di aprire di nuovo la curva Sud agli abbonati di curva Nord che non potranno accedere alla partita a causa della squalifica del settore per razzismo. L'iniziativa è simile a quella di Lazio-Cagliari, all'indomani della quale vennero rinvenuti gli adesivi antisemiti affissi nella curva che nelle intenzioni del club doveva essere "antirazzista". A comunicare la decisione lo stesso club biancoceleste attraverso il sito ufficiale. A differenza della partita Lazio-Cagliari gli abbonati di curva Nord che vorranno accedere in Sud dovranno pagare 8 euro di sovrapprezzo anziché 1 euro come per la sfida precedente contro i sardi.

20:35Processo Merah, 20 anni a fratello killer Tolosa

(ANSA) - PARIGI, 2 NOV - Abdelkader Merah, il fratello del killer di Tolosa, Mohamed Merah, è stato condannato oggi a 20 anni di carcere dalla corte d'assise di Parigi per associazione per delinquere a scopo terroristico. Il fratello dell'uomo che uccise a Tolosa nel marzo 2012 sette persone, fra le quali 3 bambini ebrei, è stato assolto dall'accusa di complicità con il fratello, per la quale l'accusa aveva chiesto 30 anni, il massimo della pena.