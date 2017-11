Ultima ora

22:03Sospettato di furto per colore pelle, ‘è stato equivoco’

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Si è trattato di un equivoco il caso del giovane senegalese accusato ingiustamente di aver rubato una bici in realtà sua. A spiegarlo il Questore di Torino Angelo Sanna e la dirigente della Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta, Silvia Burdese. "Questo chiarimento è doveroso - spiega il questore Sanna - anche per le donne e gli uomini della polizia di Stato che si sono ingiustamente sentiti accusare di razzismo". L'episodio risale a mercoledì 25 ottobre, quando il giovane, alla stazione di Porta Nuova, ha chiesto a un ragazzo in coda all'ufficio Gtt di sorvegliare la sua bici. Questo l'ha affidata ad altre due giovani, che, al suo ritorno, non l'hanno riconosciuto e si sono rivolte a una guardia giurata. "La questione si è risolta in pochi minuti, le ragazze sono state redarguite bonariamente e al giovane senegalese sono state fatte le scuse. La mia solidarietà va a lui - sottolinea il Questore -. Soffre di generalizzazioni e preconcetti. Anche noi poliziotti soffriamo della stessa cosa".(ANSA).

21:58Ex lady Idv dalla politica ai concorsi di bellezza

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - Dalla politica alle aule di tribunale, quelle vere e della tv, poi passerelle e un concorso di bellezza. E' la metamorfosi di Marylin Fusco già capogruppo dell'Italia dei Valori e vicepresidente della Regione Liguria, ora imprenditrice, attrice e modella per hobby. Fusco è finalista nella categoria "Anta" della 22/ma edizione del concorso Miss Over, in programma a Pesaro tra due giorni. Una presenza in Regione fino al 2015, che la vede assessore all'Urbanistica e vicepresidente. Anni ruggenti che però la coinvolgono nella prima inchiesta sulle spese pazze, per acquisti personali coi fondi pubblici. Per quella vicenda la Fusco, finita nei guai insieme ad alcuni colleghi, è stata condannata a 4 anni in primo grado. L'inchiesta (finì ai domiciliari per due settimane) e il declino politico non ne hanno spento la verve. Un mese fa torna a far parlare di se' in una puntata del tribunale televisivo Forum. Ora sfilate e sorrisi per convincere che lei è la più bella tra le 'Anta'.

21:44Calcio: Aic, Tommasi incontra giocatori Modena

(ANSA) - MODENA, 2 NOV - Il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, ha incontrato i giocatori del Modena, ribadendo l'intenzione di confermare lo sciopero del 4 e 5 novembre, impedendo così la disputa della partita del Modena (Lega Pro Girone B), in programma a Santarcangelo. "Quando non ci sono le condizioni per fare al meglio il proprio lavoro - ha detto Tommasi - è giusto fermarsi. E' mia convinzione che domenica non si giochi". I giocatori del Modena, se non riceveranno entro domani gli stipendi di luglio e agosto, dopo la richiesta di messa in mora della società, da sabato potranno chiedere lo svincolo e accasarsi da altre parti. "Credo che ci sarà una squadra in meno in Lega Pro, ma guadagneremo trenta giocatori che potranno fare bene", ha aggiunto. Domani sarà a Modena il presidente della Lega di C, Gravina, per incontrare calciatori e dipendenti. Nel caso in cui il Modena non dovesse giocare domenica a Santarcangelo, sarebbe la quarta rinuncia che comporterebbe la radiazione del club.

21:38Calcio: Astori, con Roma serve partita perfetta

(ANSA) - FIRENZE, 2 NOV - "Domenica servirà la partita perfetta, la sfida contro la Roma ci permetterà di capire chi siamo". Davide Astori ha presentato così l'impegno di domenica prossima al Franchi contro i giallorossi Per la Fiorentina, reduce dal ko di Crotone, sarà il primo big-match della stagione nel proprio stadio. "Dispiace per la sconfitta di domenica, io per primo sono rimasto deluso della mia prova, gli errori individuali hanno compromesso il risultato finale - ha ammesso il capitano viola, partecipando stasera a una sessione autografi nel Fiorentina store Duomo - la sfida contro la Roma può darci qualcosa in più". Prima di arrivare a Firenze, Astori ha giocato in giallorosso: "Per me questa è sempre una partita speciale, ho vissuto lì una stagione importante per la mia carriera e ho ancora tanti amici. Io e miei compagni cercheremo di reagire subito, abbiamo già dimostrato di saperlo fare, auguriamoci di riuscirci anche domenica per far felici i nostri tifosi. Ce la metteremo tutta pur sapendo che sarà una sfida tosta".

21:33Calcio: Valdifiori, Inter si batte con ritmi alti

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - "L'Inter si batte tenendo ritmi alti, controbattendo azione su azione e con il furore agonistico mostrato nella sfida con il Cagliari". E' questa la ricetta di Mirko Valdifiori, centrocampista del Torino, per superare i nerazzurri, prossimi avversari della squadra di Mihajlovic. "La classifica parla da sola - spiegato il regista ai microfoni di Torino Channel -, stanno disputando un gran campionato. Sarà importante non aspettare di subire gol, il rischio è di perdere senza essertela giocata. Vogliamo portare a casa un risultato positivo per poter arrivare alla sosta in modo sereno e lavorare con più calma e tranquillità".

21:25++ Terremoto: da 16 dicembre riprende riscossione tasse ++

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Dal prossimo 16 dicembre "per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole riprenderà (senza applicazione di sanzioni ed interessi) la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni ad oggi vigenti, nonchè per i tributi dovuti nel periodo dall'1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017". Lo scrive il commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, in una lettera inviata ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. (ANSA).

21:02Sicilia: Berlusconi, impegno per Ponte Stretto e Casinò

(ANSA) - CATANIA, 2 NOV - "Di Pietro ha buttato per aria quello che noi avevamo cercato di costruire, il ponte sullo stretto. E' fondamentale la costruzione del Ponte. Il nostro impegno, tornando al governo, un impegno preciso, è riprendere il progetto del Ponte sullo Stretto". Lo afferma Silvio Berlusconi alle Ciminiere. E, in chiave di promozione turistica, Berlusconi promette anche la costruzione di un Casinò a Taormina. "E' importante per i flussi, come accade a Malta". "Una volta che il centrodestra andrà al governo - ha aggiunto - l'impegno è occuparsi prioritariamente della vostra Regione. Prepareremo un Piano Marshall per la Sicilia con due, tre, quattro miliardi all'anno perché possiate costruirvi le infrastrutture, le ferrovie, i porti".