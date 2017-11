Ultima ora

22:55Europa League: scontri ad Atene tra tifosi Aek e Milan

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Scontri ad Atene tra tifosi del Milan e quelli dell'Aek prima dell'inizio della partita di Europa League. Un gruppo di supporter rossoneri aveva deciso di raggiungere lo stadio in metropolitana invece che con gli autobus che sarebbero stati scortati dalle forze dell'ordine. E proprio in metropolitana sono avvenuti gli scontri con i tifosi dell'Aek con tanto di lanci di pietre e fumogeni contro i rossoneri. Secondo la polizia vi sarebbero alcuni feriti.

22:47>>>ANSA/ Terremoto: dal 16 dicembre si tornano a pagare le tasse

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Dopo la moratoria durata un anno, si tornano a pagare le tasse nei 140 comuni del Centro Italia più colpiti dal sisma del 26 agosto 2016 (quelli del cosiddetto 'cratere'). Lo ricorda il commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, in una lettera inviata ai sindaci dei territori interessati. Dal prossimo 16 dicembre, scrive De Micheli, "per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole riprenderà (senza applicazione di sanzioni ed interessi) la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni ad oggi vigenti, nonchè per i tributi dovuti nel periodo dall'1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017". In previsione della scadenza, il Commissario segnala che Abi e Cassa depositi e Prestiti hanno sottoscritto la convenzione 'Plafond Moratoria Sisma Centro Italia' con le linee guida per la concessione di finanziamenti agevolati, "garantiti dallo Stato, finalizzati proprio alla ripresa della riscossione tributaria nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria". I cittadini potranno quindi chiedere alle banche aderenti un finanziamento agevolato per far fronte al pagamento dei tributi. Secondo quanto previsto dalla convenzione, Cassa Depositi e Prestiti il 30 novembre 2017 e 30 novembre 2018 (per il pagamento rispettivamente dei tributi 2017 e 2018) eroga i fondi in favore delle banche contraenti che, a loro volta, procedono all'erogazione dei finanziamenti sui conti correnti vincolati intestati ai singoli beneficiari. Il commissario straordinario invita i sindaci a dare "massima divulgazione dell'informazione alle imprese interessate". Critica la deputata Laura Ricciatti (Mdp), che si dice sbalordita "dell'ennesima missiva della commissaria De Micheli in cui suggerisce l'ipotesi di accendere un mutuo o prendere un prestito con banche convenzionate per interrompere la sospensione del pagamento dei mutui e dei tributi". Sarebbe, secondo Ricciatti, "un ulteriore disagio arrecato alle popolazioni terremotate, un pessimo 'presente' per ricordare l'anniversario appena passato del sisma". La deputata informa quindi di aver predisposto un emendamento da presentare alla Legge di Bilancio per prorogare di una anno la ripresa della riscossione. "Tutto questo - conclude la parlamentare - mi pare semplicemente buon senso e voglio sperare in un errore grossolano al quale si rimedierà presto con questo tipo di emendamenti, perché nonostante sia passato un anno poco e' cambiato; basti pensare che ancora la fase della ricostruzione deve decollare". (ANSA).

22:36Europa League: pareggi per Milan e Atalanta

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Pareggi per Milan e Atalanta nella quarta giornata di Europa League. I rossoneri (girone D) fanno 0-0 ad Atene contro l'Aek, stesso risultato dell'andata. Prestazione poco convincente della squadra di Montella, da registrare solo un palo di Montolivo nella ripresa. Nell'altra partita del girone l'Austria Vienna ha vinto in casa del Rijeka 4-1. La classifica vede il Milan al comando con 8 punti, seguito dall'Aek con 6. Terza l'Austria Vienna a 4, chiude il Rijeka a 3. Nel girone E i nerazzurri si fanno bloccare a Nicosia sull'1-1 dall'Apollon Limassol e devono rinviare il discorso qualificazione. Atalanta in vantaggio al 35'con un rigore concesso per un fallo di Alef su Ilicic e trasformato dallo stesso attaccante nerazzurro. Il pareggio dei ciprioti arriva al 93' con un colpo di testa di Zelaya. Nell'altro match del girone Lione-Everton 3-0. Classifica: Atalanta e Lione 8; Apollon 3; Everton 1.

22:20Mafia: portabandiera di legalità, a don Ciotti il Bue d’oro

(ANSA) - CUNEO, 2 NOV - Il Bue d'oro, il premio che ogni anno il comune di Carrù assegna in concomitanza alla tradizionale Fiera del Bue grasso, quest'anno va a don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del Gruppo Abele e dell'associazione Libera. La consegna il prossimo 24 novembre, al Palafiera, durante la serata per commemorare i 25 anni della morte dei giudici Falcone e Borsellino. Ad annunciarlo è stata la sindaca Stefania Ieriti. Don Ciotti verrà premiato col Bue d'oro proprio per il suo impegno nella lotta alla mafia, per il suo essere "portabandiera di legalità, giustizia e libertà". La serata, durante la quale a tutti i maggiorenni del territorio verrà consegnata copia della Costituzione, apre la Fera del Bue grasso di Carrù, giunta quest'anno alla 107/esima edizione. (ANSA).

22:03Sospettato di furto per colore pelle, ‘è stato equivoco’

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Si è trattato di un equivoco il caso del giovane senegalese accusato ingiustamente di aver rubato una bici in realtà sua. A spiegarlo il Questore di Torino Angelo Sanna e la dirigente della Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta, Silvia Burdese. "Questo chiarimento è doveroso - spiega il questore Sanna - anche per le donne e gli uomini della polizia di Stato che si sono ingiustamente sentiti accusare di razzismo". L'episodio risale a mercoledì 25 ottobre, quando il giovane, alla stazione di Porta Nuova, ha chiesto a un ragazzo in coda all'ufficio Gtt di sorvegliare la sua bici. Questo l'ha affidata ad altre due giovani, che, al suo ritorno, non l'hanno riconosciuto e si sono rivolte a una guardia giurata. "La questione si è risolta in pochi minuti, le ragazze sono state redarguite bonariamente e al giovane senegalese sono state fatte le scuse. La mia solidarietà va a lui - sottolinea il Questore -. Soffre di generalizzazioni e preconcetti. Anche noi poliziotti soffriamo della stessa cosa".(ANSA).

21:58Ex lady Idv dalla politica ai concorsi di bellezza

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - Dalla politica alle aule di tribunale, quelle vere e della tv, poi passerelle e un concorso di bellezza. E' la metamorfosi di Marylin Fusco già capogruppo dell'Italia dei Valori e vicepresidente della Regione Liguria, ora imprenditrice, attrice e modella per hobby. Fusco è finalista nella categoria "Anta" della 22/ma edizione del concorso Miss Over, in programma a Pesaro tra due giorni. Una presenza in Regione fino al 2015, che la vede assessore all'Urbanistica e vicepresidente. Anni ruggenti che però la coinvolgono nella prima inchiesta sulle spese pazze, per acquisti personali coi fondi pubblici. Per quella vicenda la Fusco, finita nei guai insieme ad alcuni colleghi, è stata condannata a 4 anni in primo grado. L'inchiesta (finì ai domiciliari per due settimane) e il declino politico non ne hanno spento la verve. Un mese fa torna a far parlare di se' in una puntata del tribunale televisivo Forum. Ora sfilate e sorrisi per convincere che lei è la più bella tra le 'Anta'.

21:44Calcio: Aic, Tommasi incontra giocatori Modena

(ANSA) - MODENA, 2 NOV - Il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, ha incontrato i giocatori del Modena, ribadendo l'intenzione di confermare lo sciopero del 4 e 5 novembre, impedendo così la disputa della partita del Modena (Lega Pro Girone B), in programma a Santarcangelo. "Quando non ci sono le condizioni per fare al meglio il proprio lavoro - ha detto Tommasi - è giusto fermarsi. E' mia convinzione che domenica non si giochi". I giocatori del Modena, se non riceveranno entro domani gli stipendi di luglio e agosto, dopo la richiesta di messa in mora della società, da sabato potranno chiedere lo svincolo e accasarsi da altre parti. "Credo che ci sarà una squadra in meno in Lega Pro, ma guadagneremo trenta giocatori che potranno fare bene", ha aggiunto. Domani sarà a Modena il presidente della Lega di C, Gravina, per incontrare calciatori e dipendenti. Nel caso in cui il Modena non dovesse giocare domenica a Santarcangelo, sarebbe la quarta rinuncia che comporterebbe la radiazione del club.