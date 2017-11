Ultima ora

00:58Calcio: Parolo “volevamo i 16simi, vincere aiuta a vincere”

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Volevamo vincere per chiudere il discorso Europa League già nella prima parte di stagione. Siamo qualificati e matematicamente primi nel girone, quindi obiettivo raggiunto. Vincere aiuta a vincere e oggi ci abbiamo creduto fino alla fine: questo è lo spirito che deve avere questa squadra. Tutti sono importanti, tutti hanno dato il proprio contributo. Sono davvero contento e andiamo avanti". Lo ha detto Marco Parolo, dopo la vittoria sul Nizza, che vale il passaggio ai sedicesimi per la Lazio. "E' importante questa qualificazione con due turni d'anticipo perché, giocando ogni tre giorni, si sprecano tante energie. Le ultime due partite possono servire per far giocare chi ha giocato meno. Comunque, vogliamo sempre vincere e lo abbiamo dimostrato stasera, prendendoci la vittoria dopo il 90'". "L'Europa League - conclude il centrocampista - è una bella competizione, è bello giocare in Europa, c'è un bellissimo clima, una bellissima aria, abbiamo il potenziale per andare avanti e vogliamo farlo il più possibile".

00:44Europa League: follia Evra, calcio a un tifoso

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Follia Evra: l'ex difensore della Juventus ha perso il controllo prima della partita di Europa League tra Marsiglia e Vitoria Guimaraes, in Portogallo. Il francese ha colpito con un calcio al volto un tifoso francese durante un momento di tensione creatosi alla fine del riscaldamento, tra i giocatori e i supporter marsigliesi. L'arbitro lo ha espulso prima ancora che la partita iniziasse. Evra non era tra i titolari e il Marsiglia ha potuto cominciare il match in 11 uomini.

00:34Europa League: 1-0 al Nizza, Lazio ai 16/i

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Lazio ai 16/i di finale di Europa League con due turni di anticipo. I biancocelesti hanno battuto il Nizza 1-0 grazie ad un autogol di Le Marchand al 92' totalizzando la quarta vittoria su quattro partite disputate e assicurandosi la certezza matematica di chiudere il girone K al primo posto. Nell'altra partita del girone lo Zulte Waregem ha battuto in trasferta per 2-0 il Vitesse. Classifica: Lazio 12; Nizza 6; Waregem 4; Vitesse 1.

00:33Calcio: Europa League, i risultati

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Risultati della 4/a giornata della fase a gironi di Europa League. Gruppo G: Viktoria Plzen (Rce)-Lugano (Svi) 4-1, Steaua Bucarest (Rom)-Beer Sheva (Isr) 1-1. Gruppo H: Colonia (Ger)-Bate Borisov (Bie) 5-2, Arsenal (Ing)-Stella Rossa (Ser) 0-0. Gruppo I: Salisburgo (Aut)-Konyaspor (Tur) 0-0, Vitoria Guimaraes (Por)-Marsiglia (Fra) 1-0. Gruppo J: Athletic Bilbao (Spa)-Ostersunds (Sve) 1-0, Hertha Berlino (Ger)-Zorya Lugansk (Ucr) 2-0. Gruppo L: Rosenborg (Nor)-Zenit San Pietroburgo (Rus) 1-1, Real Sociedad (Spa)-Vardar Skopje (Mac) 3-0.

23:51Calcio: Europa League, i risultati

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Risultati della 4/a giornata della fase a gironi di Europa League. Gruppo A: Maccabi Tel Aviv (Isr)-Astana (Kaz) 0-1, Slavia Praga-Villarreal (Spa) 0-2. Gruppo B: Partizan Belgrado (Ser)-Skenderbeu Korce (Alb) 2-0, Young Boys Berna (Svi)-Dinamo Kiev (Ucr) 0-1. Gruppo C: Ludogorets Razgrad (Bul)-Sporting Braga (Por) 1-1, Basaksehir (Tur)-Hoffenheim (Ger) 1-1. Gruppo F: Lokomotiv Mosca (Rus)-Sheriff Tiraspol (Mol) 1-2, Copenhagen (Dan)-Fastav Zlin (Rce) 3-0.

23:46Calcio: prof. Perugia, lesione crociati? Impegni ravvicinati

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Sicuramente esiste un difetto nella preparazione e non nei preparatori. Prima si lavorava sullo sforzo, al giorno d'oggi gli impegni precampionato impongono preparazioni accelerate. Non è casuale che questi infortuni coinvolgano giocatori di squadre soggette a impegni ravvicinati". Così il prof. Dario Perugia, specialista in ortopedia e traumatologia, interviene sull''epidemia' di lesioni al legamento crociato del ginocchio che colpisce vari giocatori di Serie A -. Possono esistere fattori anatomici e biomeccanici soggettivi predisponenti - aggiunge - e, quando si parla di preparazione, si parla di preparazione per impegni ravvicinati. C'è anche una componente legata all'impiego di un atleta che ha subito di recente un infortunio di altro genere, i protocolli di recupero possono diventare troppo aggressivi. L'atleta oggi è soggetto a variazioni e accelerazioni troppo repentine, a cambi di gioco che richiedono eccessive sollecitazioni e soggetti a infortuni che non derivano da scontri di gioco", conclude.

23:21Incidenti stradali:due donne investite da auto pirata,ferite

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 2 NOV - Due anziane all'uscita dalla messa nel centro di Viareggio sono state investite da un auto pirata, sembra una Alfa Romeo che poi è fuggita. Le due donne hanno riportato ferite alle gambe e alla testa sono state portate in codice giallo con un'ambulanza della Croce verde. Le forze dell'ordine stanno cercando l'auto.