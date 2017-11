Ultima ora

11:39Integratori con sostanze dopanti, sequestrate 700 compresse

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - Si allarga l'indagine della guardia di finanza di Torino sulle compresse vendute come integratori alimentari e contenenti principi attivi pericolosi. Sono oltre 700 mila le compresse sequestrate finora nel corso degli interventi. Dopo l'ingente sequestro dei giorni scorsi, sono state perquisite le sedi di due società, nel padovano e nel cuneese, dedite al commercio di integratori e prodotti dietetici. Oltre 70.000 le compresse dopanti e 900 i chili di integratori alimentari sequestrati perché ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. Sarebbero stati commercializzati nel circuito delle palestre o dei negozi sportivi. Romania, Nuova Zelanda e Polonia i Paesi di provenienza, dove veniva effettuata la miscelazione delle materie prime, ma anche Canada, Germania e Spagna, nazioni note per l'approvvigionamento illecito di sostanze pericolose. I due imprenditori coinvolti sono stati denunciati per frode in commercio, ricettazione e commercio di sostanze dopanti; rischiano fino a 5 anni di carcere.(ANSA).

11:36Migranti: a Vibo Marina nave Acquarius con 588 a bordo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 3 NOV - E' arrivata al porto di Vibo Valentia Marina la nave inglese "Acquarius" con a bordo 588 migranti, tra cui una quindicina di donne in stato di gravidanza, soccorsi nei giorni scorsi lungo il Canale di Sicilia. Le operazioni di sbarco dei profughi, provenienti soprattutto dall'Africa ma anche dal Medio Oriente, sono in corso e i migranti saranno tutti sottoposti ad accertamenti sanitari e, successivamente, ad identificazione per poi essere trasferiti nelle varie strutture di accoglienza sparse su tutto il territorio nazionale come previsto dal piano nazionale predisposto dal Ministero dell'Interno. Solo i minori non accompagnati rimarranno in strutture del vibonese. Dalle prime informazioni raccolte da fonti sanitarie, fatta eccezione per diversi casi di scabbia e qualcuno anche di maltrattamenti, non si registrano particolari patologie per i migranti. Dopo circa cinque mesi di tregua sono ripresi gli sbarchi di migranti nel porto di Vibo Marina.(ANSA).

11:26Tennis: Parigi-Bercy, di scena i quarti con Del Potro-Isner

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Vanno in scena i quarti di finale al "BNP Paribas Masters Paris", ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.273.775, in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy, che chiude di fatto la "regular season" del circuito Atp. Si comincia con la sfida in chiave "Race to London" tra l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 17 del ranking mondiale, e lo statunitense John Isner, numero 14 Atp, finalista dodici mesi fa, che negli ottavi ha annullato un match-point a Grigor Dimitrov. "Delpo", al quale un posto in semifinale garantirebbe quasi un posto per Londra (sempre qualora Jack Sock non "decidesse" di vincere il torneo), è in vantaggio per 6-2 nel bilancio dei precedenti e si è imposto anche nelle ultime due sfide. Impegno - sulla carta - abbastanza morbido per Rafa Nadal: lo spagnolo, già certo di chiudere la stagione al comando del ranking mondiale (come già accaduto nel 2008, 2010 e 2013)

11:19Tennis: Atp Finals a Milano, al via qualificazioni Next Gen

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Scatta a mezzogiorno la prima edizione delle qualificazioni per le Next Gen Atp Finals di Milano. Tutti vicini al trofeo che verrà consegnato sabato 11 novembre, quello su cui vogliono mettere le mani Rublev, Shapovalov e tutte le altre star Next Gen. Loro, gli otto migliori azzurri nella Race to Milan, cominciano invece già oggi il loro percorso verso il padiglione 1 del polo fieristico di Milano-Rho e lo fanno dallo Sporting Milano 3, dove nel tardo pomeriggio di ieri è stato sorteggiato il tabellone. I verdetti dell'urna? Berrettini-Baldi, Pellegrino-Moroni, Caruana-Carli e Quinzi-Balzerani. Berrettini, favorito della vigilia e n.1 del seeding, affronta il lombardo Filippo Baldi, autore di un ottimo autunno nel quale ha collezionato i primi titoli Futures della sua carriera. Il vincitore incrocia lo scalino di tabellone della sfida tra il pugliese Andrea Pellegrino e il romano Gian Marco Moroni.

11:15Migranti: naufraga barcone nell’Egeo, almeno una vittima

(ANSA) - ISTANBUL, 3 NOV - Almeno una donna è annegata e diverse altre persone risultano disperse nel naufragio di un barcone di migranti avvenuto la scorsa notte nel mar Egeo, al largo dell'isola greca di Kalimnos. Lo riferiscono le autorità di Atene, secondo cui il natante in legno era partito dalle vicine coste turche. Almeno 13 persone che si trovavano a bordo sono state salvate. Proseguono le operazioni di soccorso.

11:13Usa: Trump ‘sparisce’ da Twitter per 11 minuti, sabotaggio

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - L'account Twitter del presidente americano Donald Trump é sparito dal social network ieri sera per 11 minuti: non si é trattato di un "errore umano", come ha inizialmente sostenuto la società, ma dell'azione di un dipendente nel suo ultimo giorno di lavoro. Per 11 lunghi minuti, poco prima delle 23:00 di giovedì ora locale (le 4:00 in Italia), una ricerca dell'account '@realDonaldTrump' dava il messaggio 'sorry that page does not exist' ('scusa quella pagina non esiste') su uno sfondo blu, riporta Sky News. In un primo momento molti hanno pensato all'intervento di un hacker e qualcuno non ha escluso che l'account potesse essere stato sospeso dallo stesso social network. Ipotesi, queste, subito scartate quando Twitter ha spiegato che si era trattato di un "errore umano". Tuttavia, nel giro di pochi minuti é seguito un altro tweet in cui la società spiegava che l'account era stato disattivato "da un dipendente di Twitter addetto al servizio clienti che ha agito nel suo ultimo giorno di lavoro".

11:11Siria:conquistata Dayr Zor,ultimo bastione urbano Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 NOV - L'esercito governativo siriano ha preso il controllo di Dayr az Zor, ultimo bastione urbano dell'Isis nella Siria orientale. Lo riferisce la tv di Stato siriana. Dal canto suo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria aveva in precedenza riferito che gran parte dei quartieri della città siriana sull'Eufrate erano stati conquistati dalle forze governative ma che rimanevano ancora alcune sacche di resistenza degli ultimi miliziani dello 'Stato islamico'.