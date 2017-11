Ultima ora

10:55Sequestrata ‘droga combattente’ Isis a Gioia Tauro

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 NOV - Oltre 24 milioni di compresse della cosiddetta "droga del combattente" sono state sequestrate dalla Guardia di finanza e dall'Ufficio antifrode della Dogana nel porto di Gioia Tauro. Le compresse di tramandolo, sostanza oppiacea sintetica, provenivano dall'India ed erano dirette in Libia. Secondo informazioni condivise con fonti investigative estere, il traffico di tramadolo sarebbe gestito direttamente dall'Isis per finanziare attività terroristiche. La vendita in nord Africa e medio oriente avrebbe fruttato 50 milioni. L'operazione è stata coordinata dalla Sezione antiterrorismo della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria a conclusione di indagini svolte dai finanzieri del Comando provinciale reggino in collaborazione con l'Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro. L'input investigativo è partito dal II Gruppo della Guardia di finanza di Genova che a maggio aveva proceduto ad un analogo sequestro nel porto del capoluogo ligure. Ogni pasticca viene venduta a circa 2 euro.

10:33Arrestato in Liba il ‘pirata’ delle truffe di Rimini Yacht

(ANSA) - RIMINI, 3 NOV - Giulio Lolli, imprenditore bolognese da 7 anni latitante in Libia, ricercato dalla giustizia italiana per le truffe della Rimini Yacht, con due mandati di cattura internazionale, emessi dalla Procura di Rimini, è stato arrestato dalle forze speciali di deterrenza 'Rada', militari che dipendono dal Ministero dell'Interno libico. L'ex imprenditore nautico era già finito nelle carceri di Gheddafi da cui era stato liberato dalle milizie ribelli alle quali si era unito per qualche tempo. L'arresto è avvenuto lo scorso 29 ottobre ma la notizia si è appresa solo oggi ed è stata confermata dall'autorità giudiziaria libica. Lolli si trova nel carcere di Tripoli. A Rimini Giulio Lolli è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e estorsione.

10:09Ivanka Trump, basta penalizzare donne sul luogo di lavoro

(ANSA) - TOKYO, 3 NOV - "Gli Stati Uniti e il Giappone devono sconfiggere la tradizionale e rigida cultura nel mondo degli affari che penalizza le donne in modo sproporzionato sul lavoro". A dirlo è Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente Usa Donald Trump, nel corso del quarto simposio della durata di 3 giorni 'World Assembly for Women' organizzato a Tokyo sul ruolo delle donne. Ivanka ha anche detto che malgrado il numero delle donne in attività lavorativa sia incrementata significativamente, le aspettative su una loro progressione a livello manageriale sono rimaste statiche. "I governi degli Stati Uniti e Giappone - ha proseguito Ivanka Trump nel suo discorso - non possono permettersi di assecondare tali pratiche, ma devono proseguire su un percorso di rinnovamento tramite nuove riforme, consentendo alle donne il giusto riconoscimento anche nelle economie sottosviluppate".

09:16New York: media, Isis rivendica attacco

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - L'Isis ha rivendicato l'attacco di New York di martedì scorso costato la vita a otto persone: lo riporta la stampa internazionale, che cita il giornale online Al-Naba del gruppo jahadista. "L'aggressore é uno dei soldati del califfato", scrive il giornale.

08:48Corea Nord: due B-1B Usa in esercitazioni su penisola

(ANSA) - PECHINO, 3 NOV - Nell'imminenza della prima visita in Asia del presidente Donald Trump, due bombardieri americani B-1B hanno sorvolato ieri lo spazio aereo sudcoreano per prendere parte al ciclo di manovre congiunte al poligono di Pilsung, a ridosso del confine col Nord, coinvolgendo jet militari di Seul e di Tokyo, ha reso noto l'Aeronautica Usa del Pacifico. Poco prima, un dispaccio della Kcna aveva denunciato l'arrivo dei supercaccia Usa impegnati a "inscenare le prove di un attacco nucleare a sorpresa" contro la Corea del Nord.

02:55Catalogna, emesso mandato arresto Ue per Puigdemont

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - La Spagna ha emesso IL mandato di arresto europeo per il deposto presidente catalano Carles Puigdemont, secondo il suo legale. "Sono stato informato dal mio cliente che il mandato è stato emesso contro il presidente e altri quattro ministri che si trovano in Belgio", detto alla tv belga Vrt Paul Bekaert. "Significa che la giustizia spagnola ora manderà una richiesta di estradizione ai procuratori federali a Bruxelles", ha precisato.

00:58Calcio: Parolo “volevamo i 16simi, vincere aiuta a vincere”

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Volevamo vincere per chiudere il discorso Europa League già nella prima parte di stagione. Siamo qualificati e matematicamente primi nel girone, quindi obiettivo raggiunto. Vincere aiuta a vincere e oggi ci abbiamo creduto fino alla fine: questo è lo spirito che deve avere questa squadra. Tutti sono importanti, tutti hanno dato il proprio contributo. Sono davvero contento e andiamo avanti". Lo ha detto Marco Parolo, dopo la vittoria sul Nizza, che vale il passaggio ai sedicesimi per la Lazio. "E' importante questa qualificazione con due turni d'anticipo perché, giocando ogni tre giorni, si sprecano tante energie. Le ultime due partite possono servire per far giocare chi ha giocato meno. Comunque, vogliamo sempre vincere e lo abbiamo dimostrato stasera, prendendoci la vittoria dopo il 90'". "L'Europa League - conclude il centrocampista - è una bella competizione, è bello giocare in Europa, c'è un bellissimo clima, una bellissima aria, abbiamo il potenziale per andare avanti e vogliamo farlo il più possibile".